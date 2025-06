Sony sluit PlayStation-studio PixelOpus, bekend van Concrete Genie

Sony gaat zijn PlayStation-studio PixelOpus volgende maand sluiten. Die studio werd in 2014 opgericht en is het meest bekend van de PS4-game Concrete Genie. De studio werkte naar verluidt al vier jaar aan een PS5-game samen met Sony Pictures Animation.

Sony zegt in een verklaring aan onder meer Engadget dat op basis van een 'recent beoordelingsproces' waarbij gekeken werd naar de status van projecten van PlayStation-studio's om te peilen of ze hun 'korte- en langetermijndoelen' haalden, besloten werd om de deuren van PixelOpus te sluiten. Het is niet duidelijk wat dit inhoudt voor de PS5-game waar de studio volgens eerdere berichten sinds 2019 samen met Sony Pictures Animation aan werkte. Op Twitter bevestigt PixelOpus de sluiting, en bedankt het de spelers voor alle support.

PixelOpus werd in 2014 opgericht door Sony en heeft sindsdien twee games uitgebracht: twin-stickritmegame Entwined en Concrete Genie, een artistieke game waarin spelers muurschilderingen maken die tot leven komen. PixelOpus was een van de kleinste studio's van PlayStation, met minder dan twintig werknemers in 2019.