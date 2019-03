Concrete Genie waarin muurschilderingen tot leven komen krijgt PSVR-modi

Sony heeft meer beelden getoond van Concrete Genie, een game die voor de PlayStation 4 ontwikkeld wordt door PixelOpus. Ook is bekendgemaakt dat het spel twee verschillende PlayStation VR-modi krijgt.

Wat de PSVR-modi precies inhouden, is nog niet duidelijk, maar het zijn losse onderdelen dus het niet de hele game is speelbaar met de PlayStation VR-headset. Op het PlayStation-blog legt de ontwikkelaar uit dat de vr-onderdelen door een ander team zijn gemaakt.

De onderdelen die in vr speelbaar zijn, hebben betrekking op de Living Paint-mechanismes in het spel. In Concrete Genie krijgt de speler een magische kwast in handen om muurschilderingen te maken die tot leven komen. Daarover toont Sony in een nieuwe trailer nu meer informatie.

Concrete Genie komt in de herfst uit en verschijnt alleen voor de PlayStation 4. Een precieze verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. Er wordt al een aantal jaar gewerkt aan het spel dat eind 2017 werd aangekondigd.