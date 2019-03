No Man's Sky krijgt PlayStation VR- en Steam VR-ondersteuning

Hello Games voorziet No Man's Sky van PlayStation VR- en Steam VR-ondersteuning via de komende gratis Beyond-uitbreiding. In een trailer laat Sony beelden zien van de vr-modus. In de zomer moet de update verschijnen.

Volgens Sony krijgt de volledige game PSVR-ondersteuning, ook delen die voor de update uitkwamen. In een trailer is te zien dat spelers in voertuigen en ruimteschepen voortbewegen en rondlopen en bouwen op een planeet. Hello Games maakt zelf op Steam bekend dat de pc-versie ook vr-ondersteuning krijgt. De Steam VR-ondersteuning komt tegelijkertijd met de PSVR-ondersteuning in de zomer.

Hello Games kondigde No Man's Sky Beyond eerder deze maand al aan en beloofde daarbij ook de komst van multiplayerfunctionaliteit. Dat er vr-ondersteuning zou komen, was nog niet bekend. De aankondiging daarvan liet de ontwikkelaar over voor de eerste uitzending van Sony's State of Play-livestream.

De update met vr-ondersteuning is gratis voor spelers die No Man's Sky al hebben. De PlayStation 4-versie van de game komt in de zomer echter ook opnieuw uit in de winkels, inclusief alle updates en de Beyond-uitbreiding met PSVR-ondersteuning.

Sony maakte meer PlayStation VR-nieuws bekend in zijn eerste State of Play-uitzending. Zo toonde de Japanse consolebouwer nieuwe beelden van Blood & Truth en werd bekendgemaakt dat dit spel op 28 mei uitkomt. Sony presenteert de game als een interactieve explosieve actiefilm. Blood & Truth speelt zich af in de criminele onderwereld van Londen en spelers moeten als elitesoldaat Ryan Marks een gevaarlijke missie uitvoeren.

Verder somde Sony een aantal games op die in aantocht zijn voor de PSVR-headset. Het gaat om Min-Mech Mayhem, Jupiter & Mars, Falcon Age, Trover Saves The Universe, Everybody's Golf VR, Table of Tales en Vacation Simulator. Al deze games hebben nu een verschijningsdatum gekregen en ze komen tussen april en juni uit.