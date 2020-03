The Last Campfire van makers No Man's Sky komt in de zomer uit

Hello Games brengt in de zomer The Last Campfire uit. Het is de eerste nieuwe game van de studio na het uitbrengen van No Man's Sky. Het avonturenspel verschijnt voor de pc, de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch.

In de game nemen spelers de rol aan van Ember, die gevangen zit op een raadselachtige plek en op zoek gaat naar betekenis en een uitweg. Volgens de makers gaat het verhaal over het 'vinden van nieuwe hoop in een hopeloze wereld'.

Het spel wordt mede gemaakt door ontwikkelaars die eerder aan LostWinds voor de Wii gewerkt hebben. Die game van Frontier Developments kwam in 2008 uit. Hello Games kondigde het spel vorig jaar aan en maakt nu in een nieuwe trailer bekend dat het in de zomer uitkomt. Een exacte datum is nog niet bekend.