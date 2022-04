No Man's Sky-maker Hello Games werkt aan 'ambitieuze' nieuwe game

No Man's Sky-ontwikkelaar Hello Games is begonnen aan zijn volgende grote project. Dat laat directeur Sean Murray weten in een interview met IGN. Het project wordt geen sequel voor NMS, maar is volgens de topman net zo ambitieus.

"We zijn op de achtergrond al een tijdje bezig met iets behoorlijk ambitieus. Het is een klein team, maar zo hebben we het graag", vertelt Murray aan IGN. "Net als No Man's Sky is het zo'n project dat, zelfs als er duizend mensen aan zouden werken, nog steeds onmogelijk zou lijken."

Verdere details over de nieuwe game zijn nog niet bekend. De game is volgens Murray sinds september vorig jaar in een 'zeer vroeg' ontwikkelstadium, maar Murray zegt dat No Man's Sky voorlopig nog gewoon updates blijft krijgen. "No Man's Sky wordt niet afgeremd door het volgende project, maar het nieuwe ding wordt ook niet afgeremd door No Man's Sky", zegt hij. "We hebben het geluk dat we mensen vrij kunnen laten bewegen om te werken aan wat hen opwindt."

Het is niet de eerste keer dat Hello Games grote ambities uitspreekt. No Man's Sky kwam in 2016 uit en voor de release deed Sean Murray een hoop beloftes die bij de release niet werden waargemaakt. In de jaren na de release is die game door gratis updates volledig op de schop gegaan en No Man's Sky is nu nog altijd populair. Gisteren nog kwam Hello Games met een gratis Outlaws-update die combat in de ruimte aanpast en een nieuwe onderwereld met piraten toevoegt. Murray zegt dat Hello Games 'zijn lesje heeft geleerd' na de release van NMS.