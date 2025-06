No Man's Sky Echoes-update voegt nieuw ras en verbeterde ruimtegevechten toe

Hello Games heeft de grote Echoes-update voor No Man's Sky uitgebracht. Update 4.4 introduceert voor het eerst sinds de release van de game in 2016 een nieuw ras. Ook is het ruimtegevechtensysteem uitgediept en is er een nieuwe verhaallijn aan de game toegevoegd.

De Echoes-update diept het bestaande ruimtegevechtsysteem op verschillende manieren verder uit. Zo kunnen spelers voortaan extra energie sturen naar hun motor, wapens of schildgenerator voor meer controle over het ruimteschip. Freighters hebben met de update individueel verwoestbare modules gekregen, zodat een speler systematischer een dergelijk schip kan uitschakelen. Verder zijn Capital-schepen voortaan volledig te verwoesten, waarmee spelers extra grondstoffen kunnen verdienen. Dreadnoughts van de nieuwe Outlaw-factie bevatten een trench run-mechaniek die vermoedelijk is geïnspireerd door de gelijknamige scènes uit verschillende Star Wars-films.

Verder introduceert de update het Autophage-ras, een robotlevensvorm die telt als factie. De Autophages hebben een eigen taal die de speler kan leren. Spelers kunnen verschillende cosmetische items en nieuwe tech van het ras krijgen, waaronder vernieuwde Exosuit-upgrades. Tot slot voegt Hello Games de mogelijkheid toe om Multi-Tools te recyclen. Tot dusver konden spelers niet van dit gereedschap afkomen.

De update is nu beschikbaar voor alle versies van No Man's Sky. De game is beschikbaar voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series X en S, Nintendo Switch en op de pc via onder meer Steam en de Xbox Game Pass.