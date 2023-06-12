Starfield draait op 30fps op Xbox Series X en S

Starfield draait op de Xbox Series X en S op 30fps. Van een performance-modus waarin de graphics, resolutie of beide omlaag gaan en de fps omhoog, is geen sprake. De maker wil daar 'niet op inleveren' en belooft wel 'consistentie'; de game zou vaak boven 30fps kunnen draaien.

Dat laat Bethesda-topman Todd Howard weten in een interview met IGN. Hij onderstreept dat de werelden van Bethesda's rpg's altijd groots en open zijn, zeer gedetailleerd en dat er 'van alles in kan gebeuren'. Dat wil Howard niet 'opofferen' en hij tilt zwaar aan de betrouwbaarheid van een framerate die niet fluctueert. Dat de framerate boven de 30fps 'en soms zelfs op 60' uitkomt, zal betekenen dat de console soms minder hard hoeft te werken, gezien de lock waar Howard over spreekt. Verder draait de game in 1440p op Series S en 4K op Series X.

Moderne consoles hebben ondersteuning voor hogere beeldverversingssnelheden dan vroeger: de Xbox Series kan 120Hz-beeld uitvoeren, evenals de PlayStation 5, waar overigens Starfield niet voor uitkomt. De consoles hebben ook ondersteuning voor variabele verversingssnelheden, wat wisselingen in de framerate minder vervelend om te zien maakt en screen tearing elimineert. Gamemakers zijn vrij om hiervan gebruik te maken, door de kwaliteit van de beelden terug te schroeven zodat de framerate omhoog kan.

Bethesda heeft gisteren ook een grote hoeveelheid nieuwe informatie over Starfield vrijgegeven tijdens een speciale presentatie. De game komt op 6 september uit voor Windows en de nieuwste generatie Xbox.