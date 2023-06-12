Starfield draait op 30fps op Xbox Series X en S

me punt is.. de Engine is niet meer geschikt voor alles wat ze willen doen
De engine was toen niet geschikt voor wat ze er toen mee wilden doen. En de aanpassingen die gedaan zijn om het werkend te krijgen zijn waarschijnlijk door gedeeltelijk onervarenheid en gedeeltelijk technische obstakels duidelijk geen succes geworden.
Fallout 76 was door hoger management opgedrongen omdat het om de 4 jaar uitbrengen van een game te traag was en online shit potentieel miljoenen op kon leveren.
Creation engine was niet en wordt nooit geschikt voor dat soort online games. Daarom heeft Elder Scrolls online ook een andere engine.
En net als andere engines wordt de Creation engine steeds doorontwikkeld om games te kunnen maken die prima voldoen voor het hier en nu.
Omdat de game community het (tot nu toe) maar accepteert
Wat bedoel je precies met "het"?
Heb je het hier weer over Fallout 76? Want dat was gewoon een slecht idee en een mislukking.
Veel mensen blijven steeds maar herhalen dat 'alle Bethesda spellen instabiel zijn en vol zitten met game breaking bugs' maar ik heb daar persoonlijk nooit iets van gemerkt. Met uitzondering van een enkele quest die niet zonder console commands afgerond kon worden of die ene keer dat mijn karakter tussen wat rotsen vast kwam te zitten.
Door de enorme populariteit van de games ligt er meer focus op en dat veroorzaakt naar mijn idee ook meer schapengedrag maar er zijn vele games die qua bugs en glitches of andere tekortkomingen objectief veel slechter waren en zijn.
omdat het dus zo goed en leuk te modden valt
De modbaarheid heeft inderdaad een enorme toegevoegde waarde. Maar die mods zijn er bij het verschijnen van de games niet.
De 'community' vind het gewoon goede games. En persoonlijk vind ik het ook helemaal geen punt om in een enorme game als Skyrim een bug te vergeven als de rest van die honderden uren gewoon probleemloos spelen.
niet steeds weer met dezelfde beperkingen en bugs komen
Welke dan?
Het zal best dat een aantal gamers meer last hebben gehad van die beperkingen en bugs' maar, nogmaals, miljoenen spelers en vele uren.
Ik ga geen voorbeelden noemen want Bethesda heeft voor iedere game aanpassingen gemaakt aan de engine. Al was het alleen maar voor de standaard moderniseringen en aanpassingen voor nieuwe technieken.
Dat de community een aantal modificaties eerder deed of 'beter' deed dan Bethesda zelf wil ten eerste niet zeggen dat Bethesda het niet zelf kon of wilde en ten tweede geeft dat aan hoe betrokken die community is.
Ik volg de redenatie niet hoe de games technisch zo verschrikkelijk slecht kunnen zijn en toch zo veel spelers zo veel uren kunnen amuseren en zelfs een 'community' hebben die enorm uitgebreide mods maakt.
Ze zullen de engine vast gebruiken omdat ze er al zoveel tijd in hebben zitten en ze hem door en door kennen
Er zit ook best veel 'look and feel' in zo'n engine en Bethesda houdt overduidelijk vast aan die we van eerdere games kennen. Bovendien is het op termijn goedkoper, of levert het meer geld op om een eigen engine te moderniseren dan een engine van een andere partij te gebruiken.
toch blijf ik en vele andere van mening dat de engine gewoon veel te oud is en te veel beperkingen en problemen heeft
De engine wordt toch gemoderniseerd en aangepast om er mee te doen wat ze willen doen? Wat valt hier nou niet te snappen?
Er zijn maar een paar engines die echt voorbereid zijn op de toekomst of zelf die toekomst bepalen.
Maar voor een studio als Bethesda kleven er significante nadelen aan om die overstap te maken.
dat mensen nu meer kritisch gaan zijn
Mensen zijn in het algemeen meer kritisch. Maar tegelijkertijd lijkt het niets uit te maken.
Er zijn genoeg voorbeelden van games die om verschillende redenen ronduit verschrikkelijk waren bij release en een jaar later zie je niemand meer klagen.