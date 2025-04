AMD en Bethesda onthullen 'exclusief pc-partnerschap' en FSR 2 voor Starfield

AMD en Bethesda Softworks kondigen een exclusief partnerschap aan voor Starfield. De pc-versie van de aankomende scifi-rpg krijgt daarom in elk geval FSR 2-ondersteuning. Of het spel ook DLSS-upscaling gaat ondersteunen, is vooralsnog niet duidelijk.

De twee bedrijven zeggen nauw samen te werken aan zowel de pc- als de Xbox Series-versie van Starfield. Bethesda-ceo Todd Howard zegt in de onderstaande aankondigingsvideo: "AMD-engineers werken binnen onze code aan FSR 2." Het spel krijgt dus hoe dan ook ondersteuning voor de tweede generatie van AMD's FidelityFX Super Resolution op alle platforms. Er is niet bekendgemaakt om welke specifieke FSR 2-versie het gaat.

Er heerst daarentegen nog onduidelijkheid over eventuele DLSS-ondersteuning voor de pc-versie van het spel. Wccftech schreef een ruime week geleden dat praktisch alle titels met DLSS-ondersteuning ook FSR-ondersteuning kregen, maar het omgekeerde was aanzienlijk minder vaak waar.

Nvidia beweert dan ook steevast dat 'ontwikkelaars niet tegengehouden, tegengewerkt, ontmoedigd of gehinderd worden bij het implementeren van concurrerende upscalingsoftware'. Het is niet duidelijk of het aangekondigde partnerschap tussen AMD en Bethesda de eventuele ondersteuning van DLSS wel gaat hinderen. De twee bedrijven hebben vooralsnog niet op vragen van Tweakers gereageerd.

Overigens moet vermeld worden dat eigenaren van een GeForce-gpu niet uitgesloten zijn van upscalingtechnologie wanneer er geen DLSS-ondersteuning voor Starfield komt. FSR wordt namelijk ook op videokaarten van Nvidia ondersteund. DLSS is daarentegen alleen compatibel met recente GeForce-videokaarten en niet met AMD Radeon-gpu's.

Update, 13.00 uur: FSR 2.0 is aangepast naar FSR 2 als hoofdversie. In de video wordt niet concreet gezegd om welke specifieke versie van de upscalingtechnologie het gaat. Het artikel is aangescherpt.