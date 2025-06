AMD: 'Bethesda kan DLSS toevoegen aan Starfield, als het dat wil'

Bethesda kan DLSS toevoegen aan Starfield als het dat wil. Dat heeft een topman van AMD gezegd aan The Verge. AMD heeft een partnership met Bethesda, maar die zou de ontwikkelaar niet tegenhouden om ondersteuning voor DLSS in te bouwen in games.

Volgens AMD-topman Frank Azor klopt het dat er met die partnership ook geld gemoeid is. Maar dat wil volgens de man niet zeggen dat Bethesda vasthangt aan contractuele verplichtingen waarin staat dat Bethesda enkel gebruik mag maken van FSR, AMD’s eigen upscalingstechniek. Volgens Azor vraagt AMD in sommige gevallen wel dat FSR prioriteit krijgt. Als Bethesda DLSS echter wil ondersteunen, zou het bedrijf hen daarin niet in de weg staan.

Volgens Azor zou Bethesda echter voor FSR hebben gekozen omdat niet enkel heel wat pc’s, maar ook de Xbox Series-consoles, deze upscalingstechniek ondersteunen. Nvidia DLSS wordt enkel ondersteund door recente videokaarten van Nvidia zelf. Bethesda heeft volgens The Verge nog niet aangegeven of Starfield in de toekomst ook ondersteuning zal krijgen voor DLSS of XeSS.

Eerder deze maand ontdekte een X/Twitter-gebruiker dat Starfield enkel ondersteuning biedt voor AMD FSR 2.0, en niet voor Nvidia DLSS of Intel XeSS. De gebruiker deed dat door de preload installatiebestanden van de game te doorpluizen.