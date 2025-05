Starfields 'lead quest designer' vertrekt bij Bethesda om aan Wyrdsong te werken

Will Shen, voorheen design director en lead quest designer bij Bethesda Softworks, is overgestapt naar Something Wicked Games. Deze studio is opgericht door voormalig Bethesda- en Obsidian-werknemers en werkt aan openwereld-rpg Wyrdsong.

Shen was ruim vijftien jaar verbonden aan Bethesda en werkte onder meer aan Fallout 3, Fallout 4-dlc Far Harbor en Starfield. Daarnaast zegt hij op LinkedIn verantwoordelijk te zijn voor de opening van The Elder Scrolls-game Skyrim. Hij wordt bij Something Wicked Games lead content designer.

Something Wicked Games is onder meer opgericht door Jeff Gardiner, die zestien jaar bij Bethesda heeft gewerkt en een hooggeplaatste producer was, en door Charles Staples, Obsidians lead designer. Something Wicked kondigde vorig jaar Wyrdsong aan, zijn eerste game. Deze openwereld-rpg speelt zich af in een gefictionaliseerde versie van middeleeuws Portugal en draait om 'de aard van de realiteit'.

In een interview met Game Developer zegt Shen dat hij de brug wordt tussen de narrative en ontwerpteams van Something Wicked. Er is nog geen releasedatum voor Wyrdsong bekend. Shen is niet de eerste hooggeplaatste Bethesda-medewerker die het bedrijf deze week verlaat; eerder ging head of publishing Pete Hines met pensioen.