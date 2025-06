Meta pauzeert verkoop Elite Strap met accu voor Quest 3 wegens accuproblemen

Meta pauzeert de verkoop van zijn Elite Strap with Battery-hoofdband voor de Quest 3. Het bedrijf doet dat na berichten over problemen met de accu. Meta produceert nu nieuwe versies die het probleem oplossen en gaat met getroffen gebruikers in gesprek over mogelijke vervanging.

Een Meta-medewerker bevestigt de tijdelijke verkoopstop tegen Road to VR. De hoofdband is niet op voorraad bij Meta zelf en ook bij andere webwinkels is de Elite Strap met accu momenteel niet te krijgen. De bestaande hoofdbanden worden niet teruggeroepen. Per geval wordt bekeken of een vervangend exemplaar nodig is. Meta werkt samen met retailbedrijven om de nieuwe versie 'zo snel mogelijk' beschikbaar te maken.

Gebruikers klaagden eerder dat de hoofdband, die normaliter voor ongeveer twee uur extra accuduur moet zorgen, bij sommige gebruikers niet in staat is om de Quest 3 op te laden. De techgigant verklaart tegen Road to VR dat het aan een probleem met de firmware ligt. Het bedrijf produceert de hoofdband nu zonder het probleem.