'Meta stopt productie van Quest Pro en maakt geen Quest Pro 2 meer'

Meta stopt met de productie van de Meta Quest Pro. De fabrikant van de VR-headset blijft de apparaten bouwen tot de materialen op zijn. Meta gaat daarnaast geen Quest Pro 2 maken, meldt The Information, al zegt het bedrijf dat het daar nog geen knoop over heeft doorgehakt.

Meta schroeft de productie terug, schrijft ZDnet op basis van berichtgeving van The Information. De fabrikant die de headsets in elkaar zet, Goertek, zou de headsets blijven bouwen tot de voorraad materialen op is. Het is niet bekend wat dat in de praktijk betekent en hoelang de fabrikant nog met die voorraad kan doen.

Het gaat om de productie van de originele Quest Pro. Die kwam in november vorig jaar uit. De Quest Pro is de duurdere variant van de Quest; het apparaat kost 1200 euro en wordt mede door die hoge prijs relatief weinig verkocht. Volgens The Information gaat Meta ook niet werken aan een opvolger van de dure headset. Er lijkt daarom geen Quest Pro 2 te komen. In een reactie op Instagram is Meta-cto Andrew Bosworth minder stellig. Het bedrijf zegt daar dat het 'nog geen beslissing heeft genomen' over het stopzetten van de Quest Pro 2. Die 'komt er als we besluiten dat die er komt.'

Wel werkt Meta aan een opvolger van de Quest 2, een headset die in 2020 uitkwam en inmiddels 349 euro kost. De Meta Quest 3 werd in juni aangekondigd en moet in de herfst uitkomen.

Update, 11.42 uur: Meta's reactie op het stopzetten is toegevoegd.