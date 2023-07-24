'Meta stopt productie van Quest Pro en maakt geen Quest Pro 2 meer'

Meta stopt met de productie van de Meta Quest Pro. De fabrikant van de VR-headset blijft de apparaten bouwen tot de materialen op zijn. Meta gaat daarnaast geen Quest Pro 2 maken, meldt The Information, al zegt het bedrijf dat het daar nog geen knoop over heeft doorgehakt.

Meta schroeft de productie terug, schrijft ZDnet op basis van berichtgeving van The Information. De fabrikant die de headsets in elkaar zet, Goertek, zou de headsets blijven bouwen tot de voorraad materialen op is. Het is niet bekend wat dat in de praktijk betekent en hoelang de fabrikant nog met die voorraad kan doen.

Het gaat om de productie van de originele Quest Pro. Die kwam in november vorig jaar uit. De Quest Pro is de duurdere variant van de Quest; het apparaat kost 1200 euro en wordt mede door die hoge prijs relatief weinig verkocht. Volgens The Information gaat Meta ook niet werken aan een opvolger van de dure headset. Er lijkt daarom geen Quest Pro 2 te komen. In een reactie op Instagram is Meta-cto Andrew Bosworth minder stellig. Het bedrijf zegt daar dat het 'nog geen beslissing heeft genomen' over het stopzetten van de Quest Pro 2. Die 'komt er als we besluiten dat die er komt.'

Wel werkt Meta aan een opvolger van de Quest 2, een headset die in 2020 uitkwam en inmiddels 349 euro kost. De Meta Quest 3 werd in juni aangekondigd en moet in de herfst uitkomen.

Update, 11.42 uur: Meta's reactie op het stopzetten is toegevoegd.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 24-07-2023 11:16 118

24-07-2023 • 11:16

118

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Meta Quest 2

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Meta Quest Pro

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Reacties (118)

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mOrPhie 24 juli 2023 11:23
Dit is nieuws van een week geleden.

En inmiddels al debunked door Meta zelf.

Zie https://www.roadtovr.com/...port-quest-pro-cancelled/ en https://www.instagram.com...tank/3151910297774563298/ (deze story is verlopen blijkbaar, maar hierin vertelde Andrew Bosworth zelf hoe het zit).

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 22 juli 2024 13:31]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @mOrPhie24 juli 2023 11:46
Die had ik gemist, ik heb een update bij het stuk geplaatst.
SuperDre
@TijsZonderH24 juli 2023 14:32
Maar helaas toch nog de clickbait titel aangehouden. Want daarmee stel je dat het definitief is, sowieso was het al alleen een gerucht. Kijk je naar een eerdere timeline dan was ook wel duidelijk dat de Pro niet lang geproduceerd zou worden.
Krulsprietje @SuperDre24 juli 2023 17:35
Hoe we het ook draaien of keren, Tweakers moet ook de rekeningen kunnen betalen en (jammer genoeg) horen click bait titels er ook een beetje bij. }:O
thomas_n @mOrPhie24 juli 2023 15:19
Ontkend is niet hetzelfde als debunked he. ;)
Robdjee @thomas_n14 augustus 2023 18:51
BS . vooral op deze manier
gise 24 juli 2023 11:20
Het blijft jammer dat Ocolus is overgenomen door Meta (destijds nog FB). Ikzelf zou nooit een headset of ander product van Meta kopen, terwijl ik wel misschien eens een VR Headset zou willen, dan blijft er toch minder te kiezen over.
remcheese @gise24 juli 2023 11:22
Tsja, dat zeg je wel, maar ik denk dat die enorme zak geld van meta, er wel voor heeft gezorgd dat je buurjongen een VR set heeft voor 350 euro met een stel goede games. Zonder die investering, durf ik best hardop te zeggen dat we zeker nog niet zo ver waren met consumenten VR.
Loft @remcheese24 juli 2023 11:28
Tja...ten koste van ...
Facebook zou eens gehouden moeten worden aan de loze belloftes die het allemaal gedaan heeft...
Andere clubs als TikTok en co natuurlijk ook.
Travelan @Loft24 juli 2023 11:34
Facebook heeft eigenlijk niks met Quest te maken, behalve dat ze hetzelfde moederbedrijf hebben... De Meta Quest is een open (op Android gebaseerd) systeem van hele hoogwaardige bouwkwaliteit voor een klein prijsje.
Loft @Travelan24 juli 2023 11:34
En een verplichte login met Facabook account, toch ?
hiostu @Loft24 juli 2023 11:38
Dat is al geruime tijd geen verplichting meer. Je kunt nu gewoon een meta account aanmaken, los van Facebook. Ik heb mijn account ook omgezet naar een non-facebook account
Loft @hiostu24 juli 2023 11:40
Haha... Dat is technisch anders en qua laakbaar gedrag, privacy hetzelfde (niet goed dus)
Travelan @Loft24 juli 2023 12:06
Nee dat is niet zo. De EULA is heel anders en staat compleet los van enige Facebook accounts en infrastructuur.
supersnathan94
@Travelan24 juli 2023 13:36
De meta VR account voorwaarden zijn aanvullend op die van meta FB account.

Zie ook: https://www.meta.com/nl/legal/supplemental-terms-of-service/
If you use an Oculus account (not a Meta or Facebook account) to access Meta VR Products, please visit the Oculus Terms of Service, which govern your use of Meta VR Products.
Otherwise, these Supplemental Meta Platforms Technologies Terms of Service apply to your use of Meta VR Products.
Op je gebruik van bepaalde Meta Platforms Technologies-producten (zoals hieronder beschreven) zijn zowel de Servicevoorwaarden van Meta als deze Aanvullende voorwaarden van Meta Platforms Technologies (deze 'Aanvullende voorwaarden') van toepassing. Ze vormen samen een overeenkomst tussen jou en Meta Platforms Ireland Limited
supersnathan94
@Travelan24 juli 2023 16:15
Check alsjeblieft even de link die ik postte. De eerste zin linkt namelijk regelrecht door naar de meta ToS en die is gehost op … jawel facebook.com:

https://www.facebook.com/privacy/policy/
Loft @Travelan24 juli 2023 18:02
Omdat het een andere naam heeft, wil niet zeggen dat ze niet hetzelfde gedrag vertonen, of vergelijkbare voorwaarden...
Meta is niet Facebook, dat klopt.. Maar qua verwerkelijk (mening) gedrag omtrent voorwaarden en privacy zijn ze nagenoeg vergelijkbaar. Zie @supersnathan94
supersnathan94
@hiostu24 juli 2023 11:45
Meta of Facebook account is natuurlijk potato potahto. Qua voorwaarden is het EXACT hetzelfde. Een grote graaibak aan data waar je niks aan kunt doen.
Finraziel
@supersnathan9424 juli 2023 13:16
Los van privacy is het wel fijn dat de accounts los gekoppeld zijn omdat het niet ondenkbaar is dat je om een of andere onduidelijke reden geband wordt van Facebook... En dan zou je ook gelijk je aankopen op je VR headset kwijt zijn. Dat risico is nou wat kleiner.
supersnathan94
@Finraziel24 juli 2023 13:31
Volgens mij werd je meta account dan ook opgeschort, omdat er wel degelijk een link was. Kan zijn dat ze dat ondertussen ook al hebben opgeschort, maar ik heb tijdelijk ook een Quest 2 gehad (huur) en dan moest je voor een meta account wel dezelfde gegevens gebruiken als voor FB.
GekkePrutser
@Finraziel24 juli 2023 22:28
Dat was voor mij idd de reden om het niet te willen.

Bovendien wil ik geen facebook, en het probleem is dat als ik een account aanmaak (wat ik ook een tijd gedaan heb), mensen me zoeken en vriendschapsverzoeken gaan sturen. En dan geirriteerd zijn als ik daar niet op inga, want ik wil gewoon geen facebook.

Dan kan je een andere naam gebruiken maar an is de kans dat je geband wordt, en dus je aankopen kwijt bent.

Gelukkig is dit nu helemaal voorbij, en ik heb mijn speciaal aangemaakte FB account ook allang weer opgezegd.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:31]

Osiummaster @Loft24 juli 2023 11:43
De laatste tijd kan je steeds meer om het feestboek ecosysteem heen. Vroeger was een FB account verplicht nu kan je een separaat Oculus account maken. Ook kan je via Virtual Desktop al je games streamen vanaf je PC met steamVR wat ik zelf super vind.

Wel zitten veel mensen met een Quest in het Oculus ecosysteem omdat ze games op de Quest store kopen en deze games 100% voor de headset zijn ontwikkeld.

Het is zeker nog spyware, maar minder dan voorheen.
supersnathan94
@Osiummaster24 juli 2023 16:16
De facebook ToS is echter wel nog van toepassing. De meta VR ToS is een aanvulling op de FB policy en die geldt dan ook nog steeds. Ook al heb je een separaat Meta account voor de quest
skullsplitter @Loft24 juli 2023 11:39
Al lang niet meer.
Bekers @Travelan24 juli 2023 11:40
En waar komt dat kleine prijsje vandaan...? Je blijft betalen natuurlijk met je persoonlijke data. Dus ik denk dat het eerder "een lage aanschafwaarde" is dan "een klein prijsje".
Frame164 @Bekers24 juli 2023 11:56
Je doet hier aannames die nergens op zijn gebaseerd. Wat kost het om zo'n ding te maken? Hoe hebben ze de initiële investeringen verwerkt in de prijs?
Bekers @Frame16424 juli 2023 12:50
Nouja, nergens op gebaseerd? Het is algemeen bekend dat Lifeinvader Facebook Meta het niet nauw neemt met de privacyregeltjes en keer op keer de wet/regels overtreedt, want ze verdienen er bakken met geld mee en dat is alles dat telt.Dus het is zeker een aanname voor dit specifieke apparaat (ik weet niet wat ze daadwerkelijk binnenharken met dat ding) maar het is zeker wel ergens op gebaseerd, omdat ze keer op keer in de fout zijn gegaan en dit hun verdienmodel is.
nms2003 @remcheese24 juli 2023 15:45
Alleen heeft die buurjongen geen VR set aangezien consumenten VR nog geen bal kan jeuken.
maali @gise24 juli 2023 11:24
en een facebook account bruteforcen na die overname... en toen ik een onzingebruiker aanmaakte puur om een developer account te hebben voor de headset, was ie binnen 24 uur weer deleted ;)
dutchruler @gise24 juli 2023 12:02
Dat zou je zeggen, totdat je ziet wat een rare kwiebus die lucky eigenlijk is.

Zit nu tot zijn nek in defensie met zijn bedrijf Anduril Industries en als je zijn interviews leest en ziet dan denk ik dat je erg blij mag wezen dat hij niet meer zo betrokken is met Oculus.
Settler11 @gise24 juli 2023 14:08
Volgens mij kan je de verplichting meta account omzeilen en via een methode via Steam gebruiken?
Rogers @gise24 juli 2023 12:06
Pico 4. Goede concurrent voor de quest 2.
batteries4ever @Rogers24 juli 2023 12:09
Nou ja, tenzij je weinig vertrouwen hebt in de privacy van een Chinese firma natuurlijk...
centr1no @batteries4ever24 juli 2023 14:42
Volgens mij is het voor de Pico niet verplicht in te loggen op e.o.a. social media platform.
Denk je overigens dat het wat uitmaakt of Chinezen of Amerikanen weten wat voor VR-porno je kijkt?
Je gegevens zijn sowieso voornamelijk interessant voor doorverkoop aan adverteerders.
En als het je om spionerende overheden te doen is vertrouw ik de Amerikanen nog minder omdat het ondertussen gewoon een historisch feit is dat die overal met hun neus in zitten (en als er wat te halen valt ook met hun vingers).
nms2003 @centr1no24 juli 2023 15:46
Alleen heeft de US niet een social credit systeem waar ze de data aan kunnen linken…
centr1no @nms200324 juli 2023 16:30
En hoe heb je daar als Nederlander zijnde last van?

Voor de Chinezen is het misschien vervelend maar mijn game- of internetgedrag gaat China niet helpen de wereld over te nemen en het lijkt me sterk dat ik opeens allemaal reclames van de Chinese Ikea ga krijgen.

Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat het allemaal maar moet kunnen en dat mensen zeker wel bewust moeten zijn van wat ze allemaal delen met wie, maar er bepaalde realiteitszin is ook belangrijk.
nms2003 @centr1no24 juli 2023 19:19
Het gaat mij absoluut niet om wat er NU mee gebeurt, maar om wat er mogelijk in de toekomst mee gedaan kan worden. Ik blijf zover als mogelijk uit die invloedsfeer en als het kan nog een stukje verder.
En afgaande op TikTok zie ik al voldoende narigheid uit die invloedsfeer komen. Zonder social creditsysteem en zonder reclame van de Chinese Ikea.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 13:31]

MilanSxD @centr1no25 juli 2023 08:57
Saying you don't care about privacy because you've got nothing to hide is like saying you don't care about freedom of speech because you've got nothing to say. - Snowden

Het gaat vooral om het principe.
Op het moment dat je je privacy opgeeft zullen de hoge pieven er alles aan doen om die informatie tegen jou te gebruiken, om het volk in bedwang te houden.

Onthoud: Het meeste efficiente wapen van de mens is kennis. En kennis is macht. Wanneer een tech bedrijf meer weet van de burgers van een land dan de overheid van dat land, heb je gewoon een probleem. En dat probleem groeit alleen maar.
centr1no @MilanSxD25 juli 2023 15:08
Heb je mijn laatste zin gemist? En dan specifiek dat realiteitszin ook belangrijk is?

De meeste mensen (en dat is een understatement) zijn niet Edward Snowden of ook maar enigszins in de buurt van de positie of omstandigheden van.
Niet iedereen zal zich er even goed van bewust zijn wat en met wie ze (onbewust) vrijwillig allemaal aan informatie delen en wat met die informatie gedaan wordt of kan worden, maar het lijkt me logisch dat iedereen voor zich bepaalde grenzen heeft daarin en dat er in het algemeen belang bepaalde regels voor worden opgesteld.
Op het moment dat je je privacy opgeeft zullen de hoge pieven er alles aan doen om die informatie tegen jou te gebruiken, om het volk in bedwang te houden.
Dat gaat dan weer net wat te hard richting zaken waar normale mensen helemaal niets mee van doen hebben.
Als je om e.o.a. reden bij 'de hoge pieven' op de radar staat omdat je een risico vormt voor de status quo zal het ook niet veel uitmaken of je wel of niet je hele shit op Facebook hebt staan.
Het is echter een feit dat bepaalde dingen die ieder ontwikkeld mens wil gewoon niet mogelijk zijn zonder dat je daar bepaalde informatie voor moet delen of dat bepaalde instanties daar (misschien clandestien) informatie voor verzamelen. Als daar heel lang geen toezicht op is geweest of zelfs door hoger hand toestemming voor is gegeven is dat problematisch.
Helaas is het aan de andere kant ook gewoon nodig dat 'het volk' in bepaalde mate 'in bedwang gehouden' wordt. Als dat niet correct gebeurt zie je dat daar op een bepaald moment gaten in vallen.
In Amerika zie je mensen steeds meer bewust worden dat het hele land of the free, de American dream, patriotisme, politieagent van de wereld, rijkste land ter wereld, beste in alles, rechts vs links 'democratie' eigenlijk een grote poppenkast is. En alle shit die ze de afgelopen decennia nog hebben weten te verbergen komt langzaam maar zeker boven drijven en begint aan het volk en de vredigheid te vreten.
Wanneer een tech bedrijf meer weet van de burgers van een land dan de overheid van dat land, heb je gewoon een probleem. En dat probleem groeit alleen maar.
Ieder bedrijf of iedere overheidsinstantie die gegevens hebben en daar potentieel kwaad mee kan doen is een probleem.
Het meeste efficiente wapen van de mens is kennis
Onzin. Dat hele 'de pen is machtiger dan het zwaard' is leuk, maar niet altijd realistisch. De meeste conflicten worden gewoon gewonnen door degene met het grootste zwaard.
Het meest efficiënte wapen is macht en de dreiging die daar uit voort komt. En macht verkrijg je misschien mede door kennis, maar iets met die kennis doen om macht te verkrijgen is vreselijk omslachtig en bewerkelijk.
GekkePrutser
@centr1no24 juli 2023 23:19
Volgens mij is het voor de Pico niet verplicht in te loggen op e.o.a. social media platform.
Dat is het bij de Quest ook allang niet meer.

En bytedance zit weer achter TikTok, ook geen fijne op het gebied van privacy. Wat mij betreft is het lood om oud ijzer.

Ik heb zelf ook even een Pico 4 gehad (naast 2 quests) maar ik had problemen met de lenzen waar een veel voorkomende fout in zat, helaas. Ook heeft de Quest een veel grotere software catalogus.
centr1no @GekkePrutser25 juli 2023 13:43
Dat is het bij de Quest ook allang niet meer.
Je hoeft niet in te loggen bij Meta?
Dat is dan tegenstrijdig met wat anderen hier zeggen.

Ik weet dat Bytedance achter TikTok zit. En ik vertrouw geen van die bedrijven.
Maar Facebook, Instagram en WhatsApp zijn hier veel meer geïntegreerd en Meta probeert ook de deur bij bedrijven open te krijgen. Ik heb persoonlijk in de beginjaren van Facebook genoeg invasieve fratsen gezien om niets met het hele gebeuren te maken te willen hebben.
Ook heeft de Quest een veel grotere software catalogus.
Ik ben genoeg geïnteresseerd in het spul om dat soort dingen te willen weten, omdat een eventuele aankoopbeslissing staat of valt door beschikbare content. Maar om e.o.a. reden wordt daar bij reviews e.d. zelden goed op ingegaan.
Ik wil helemaal niet afhankelijk zijn van een specifieke content store en het idee dat je bepaalde software of games niet zou kunnen gebruiken omdat je merk B i.p.v. A hebt gekocht staat me vreselijk tegen.
Toen het nog Oculus vs HTC was kreeg ik het idee dat het dezelfde kant op ging als met de consoles. Met de HTC kon je niet bij de games in de Oculus store. Maar ik ging er eigenlijk wel vanuit dat alle VR headsets tegenwoordig, sowieso op Steam, dezelfde games beschikbaar zouden hebben omdat exclusiviteit nu niet bepaald helpt om deze markt te laten groeien.

Van Meta is het sowieso onbegrijpelijk dat ze het (weer) voor elkaar krijgen om een concept interessant te maken, daar bakken met geld in stoppen, om vervolgens te zien hoe een derde partij het beter doet en populairder wordt.
SuperDre
@gise24 juli 2023 14:28
Ik denk dat zonder Facebook/Meta Oculus al lang dood was geweest. Pas toen ze het geld van Facebook hadden konden ze ook daadwerkelijk verder experimenteren en beter onderzoek doen, ook de DK2 is dankzij dat geld eerder uitgebracht kunnen worden. Zonder Facebook zou de DK2 waarschijnlijk zelfs de 1e consumer versie zijn geweest, en ik kan je als eigenaar van een DK2 vertellen dat dat niet positief zou zijn geweest. De DK2 is echt een developmentkit en had zeker mbt motionsickness toch best wel wat problemen (zelf nog nooit zo erg motionsickness gehad als met de DK2).
GekkePrutser
@SuperDre24 juli 2023 23:21
Ik heb nog nooit zulke erg motionsickness gehad als met de DK1, die was nog veel erger.

Dat kwam ook omdat het een high-persistance scherm was, heel slechte drivers en resolutie, hele slechte tracking (alleen accelerometer). Het was echt instamisselijkheid met dat ding. En hij zag er niet uit omdat ze er uiteindelijk een complete 7" tablet in hadden verwerkt 8)7

De DK2 was al een stuk beter maar idd ook niet perfect. Ik ben ook geen fan van facebook, maar hun kapitaalinjectie heeft wel veel goed gedaan voor de algemene ontwikkeling van VR. Zonder dat FB de Quest op de markt had gezet, hadden we bijvoorbeeld ook nooit een Pico gezien.
Ozymandias @gise25 juli 2023 10:01
Ik heb een Oculus Rift en die moest je al aan je Facebookaccount koppelen. Een aantal jaar flink gebruikt maar nu ligt het allemaal in de kelder want toch onhandig met die camera's. Ik ga ook niks nieuws kopen want alle software voor de Rift werkte al niet met de Quest. En bovendien raken de accu's daarvan te snel leeg. Ik zit ook niet te wachten op een Ready Player One toekomst. Ze moeten dan de boel flink goedkoper maken en meer standaardiseren voordat dat ooit wat zou worden. Dat Apple ding van €3500 gaat op termijn geen succes worden, veel te duur en daardoor zal de install base te klein blijven om het rendabel te maken om veel games en andere software ervoor te ontwikkelen.
remcheese 24 juli 2023 11:21
Was ook wel te verwachten.
Als een quest 3 in de buurt komt qua specs en minstens de helft minder kost..
Waarom zou ik dan een pro kopen.
Ik kan me voorstellen dat de industrie ze kan gebruiken, maar wellicht is het daar nog te vroeg voor deze hardware.
Tassadar32 @remcheese24 juli 2023 11:33
De pro had al eerder een depth sensor moeten hebben (die nu wel in de Q3 komt). Maar als je een Q pro had gekocht heb je straks als de Q3 uitkomt al een jaar gebruik kunnen maken van een headset met Meta's pancake lenzen (en die zijn erg goed), een hoger geklokte SOC, twee losse schermen met hogere resolutie en FALD. Een zware early adopters tax dus.
batteries4ever @Tassadar3224 juli 2023 12:10
En dan is nog de vraag of de pro niet in sommige opzichten beter is, b.v. door het OLED scherm. @Finraziel J ehebt gelijk! Sorry, verwiseltd met de PSVR2.

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 22 juli 2024 13:31]

Finraziel
@batteries4ever24 juli 2023 13:23
De pro heeft geen oled scherm maar een fald (LCD) scherm zoals @Tassadar32 ook al zegt.
Helaas heb je niet altijd even veel aan dat fald scherm, de app moet er specifiek ondersteuning voor bieden en dat is lang niet altijd zo. Zelfde voor de eye tracking, heb ik geloof ik nog nooit gebruikt. Het scherm heeft helaas ook flinke lightbleed, al valt me dat eigenlijk alleen op als het even helemaal donker is. Wat ik op Reddit en zo las lijken ze dat allemaal te hebben.

Waarom ik wel blij ben met mijn Quest pro als upgrade van de 2 is ten eerste de pancake lenzen die al genoemd zijn, maar ook de ruimere en betere ipd afstelling. Mijn ogen staan vrij ver uit elkaar, 72 mm, en de Quest 2 ondersteunt dat niet waardoor het beeld eigenlijk altijd belabberd bleef. Dit is ook een beetje waar ik bang voor ben bij de 3, dat ze weer kosten besparen waardoor de headset niet goed werkt voor mensen aan de grote of kleine kant van de ipd curve en waarom ik toch voor de pro gegaan ben.
Ook vind ik de pro erg comfortabel al is dat erg subjectief, sommige mensen vinden juist van niet.
Tassadar32 @Finraziel24 juli 2023 13:33
Van wat ik heb gezien krijgt de 3 dezelfde lenzen en eyebox constructie dus met wat geluk gaat dat goed komen. Verder helemaal eens met de pluspunten die je noemt. Het enige waar eye-tracking handig voor is is hulp bij afstellen van de headset (vooral handig als je iemand laat proberen die geen flauw idee heeft hoe ze de headset moeten opzetten). Er zijn verder 0 apps in NL bruikbaar die face/eye-tracking ondersteunen. FALD kan je in v56 gelukkig wel forceren waardoor dit in alle games werkt. Light bleed merk ik niet zo sterk. Qua draagcomfort vind ik het heerlijk dat de light blockers er zo af kunnen.
Finraziel
@Tassadar3224 juli 2023 15:31
Oh cool, dat wist ik nog niet... Binnenkort eens uitproberen. Wel jammer dat je zo te zien na elke reboot het ding weer aan de pc moet hangen om local dimming weer te activeren.
Tassadar32 @Finraziel25 juli 2023 08:12
Nope: Settings -> Experimental kan je local dimming nu gewoon aanzetten in v56.
Finraziel
@Tassadar3225 juli 2023 08:25
Oh nice :)
Google bracht me nog naar een oude pagina blijkbaar... Helaas weigert mijn Quest pro nog om de update te downloaden, ook op een nieuw WiFi netwerk, maar dat komt binnenkort vanzelf wel (heb geen haast). Bedankt voor de tip :)
Tassadar32 @Finraziel25 juli 2023 09:03
v56 heb ik ook pas gekregen toen ik in de Meta app het testkanaal aanzette. Lijkt erop dat NL altijd laat is met updates.
SuperDre
@Tassadar3224 juli 2023 14:30
Maarja, de Pro heeft dan wel weer eyetracking, wat de Q3 weer niet heeft. De Pro was overigens dus ook helemaal niet op consumenten gericht, maar vooral op zakelijk/enthousiasten, dat consumenten em kochten is een ander verhaal, zeker na de pricedrop werd de Pro wel interessant. De controllers van de Pro zijn ook heel erg goed vanwege hun eigen inside-out tracking.
Tassadar32 @SuperDre24 juli 2023 15:00
Maar er zijn dus geen apps die gebruikmaken van eye/facetracking op de meta store dus je hebt er niet veel aan.
SuperDre
@Tassadar3225 juli 2023 00:42
Maar de doelgroep waar de pro voor bedoelt is kan er wel gebruik van maken voor hun eigen apps. Draait dus vaak om interne zakelijke apps/experimenten. Eye tracking testen is op dit moment het goedkoopste met de Pro, bv voor de HTC XR elite is het weer een extra optie die je bij moet kopen.
Wowhead 24 juli 2023 13:05
Onze Quest 2 word sinds de release ervan elke dag gebruikt door 2 kids en een volwassen persoon. Gemiddeld staat dat ding 3/4 uur per dag aan.

Ik vermaak me heerlijk in bigscreen elke dag, filmpje mee kijken of gewoon via een van de vele bekende streaming websites de laatste films/tv series kijken.

Daarnaast is het gamen in een virtuele wereld gewoon leuker en fysiek intensiever.
De Quest 3 komt er dan bij ons ook gewoon bij uiteraard.
Ludewig 24 juli 2023 14:13
De Quest Pro was een product dat maar een klein beetje beter was dan de Quest 2, maar veel en veel duurder. Zelfs voor een luxe-product was de prijs-kwaliteit voor zeer weinig mensen acceptabel.

De marketing was ook misleidend, want het werd gepresenteerd als een AR-product, terwijl dit helemaal niet kan met de mobieltjes-CPU die in de headset zit. Het mixen van VR-elementen met de echte wereld kost heel veel processorkracht.

Apple stopt een laptop-CPU in de headset om het goed te laten werken, en doet er dan ook nog eens een speciale CPU bij. Naar verluidt is Valve bezig met een enigszins vergelijkbare oplossing, door de (volgende) Steam Deck-CPU in een headset te proppen. Die is dan ook veel beter dan een mobiele CPU.

De Quest 3 wordt vermoedelijk beter dan de Quest Pro voor een veel lagere prijs, mede door een veel snellere mobiele CPU, dus dan wordt de huidige Pro helemaal onverkoopbaar. Maar uiteindelijk is het plan van Meta overduidelijk wel om een (goede) AR-oplossing te maken. Maar het lijkt mij alleen nut hebben om een premium-product op de markt te brengen als men ook premium kwaliteit kan leveren. Een Quest Pro 2 zal dan ook echt veel beter moeten zijn dan de consumenten-bril voor minimaal 1 toepassing, niet een klein beetje beter, maar veel duurder.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 13:31]

rammes 24 juli 2023 11:22
META is zich nu aan het herpositioneren tov wat Apple gepresenteerd heeft.
RoamingZombie @rammes24 juli 2023 11:25
Appels en peren. Apple VR is voor de zakelijke markt en niet te vergelijken met de quest wat echt een entertainment apparaat is.
PrimusIP @RoamingZombie24 juli 2023 11:35
Zo is die niet gepresenteerd. De introductievideo van Apple had heel wat aandacht voor het kijken van films en daarnaast ook over het maken van foto's van je kinderen. Het product werd veelal in huiselijke setting getoond.
RoamingZombie @PrimusIP24 juli 2023 11:52
Ik vind dat verre van realistisch voor de prijs van 3500 dollar.
PrimusIP @RoamingZombie24 juli 2023 11:56
Ik vind de prijs van een Lamborghini ook niet een realistische prijs voor een auto, maar ook die is niet voor de zakelijke markt ontworpen. Zelfde overigens voor menig Prada of Chanel tasje. En als je iemand bent die zoiets prima kan opbrengen, maar je hebt minder met tasjes en meer met gadgets, dan moet die VR bril ook wel lukken.
RoamingZombie @PrimusIP24 juli 2023 13:04
Maar dan is het ook geen concurrent van elkaar. Je kan niet concurreren als de prijzen mijlen ver bij elkaar vandaag liggen.
Frame164 @RoamingZombie24 juli 2023 12:00
Voor mensen die in Manhatten of Silicon Valley een klein appartementje kunnen huren is 3500 euro niet zo heel veel.

Daar wonen genoeg consumenten die de bril commercieel succesvol kunnen maken.
PrimusIP @Frame16424 juli 2023 12:09
En dan is het ook nog eens iets van waar je prioriteit aan geeft. Er zijn er zat die een dergelijk bedrag aan een jaarlijkse vakantie(s) uit geven, om nog maar niet van autobezit te spreken.
beeldbuijs @RoamingZombie24 juli 2023 12:13
1) Eerste plasma tv's, eerste pc's, eerste auto's waren ook onbetaalbaar voor de meeste mensen, maar werden later veel goedkoper.

2) De meeste mensen vonden desktop computers, mobiele telefoons, smart phones ook veel te duur, omdat ze de potentie er niet van inzagen en omdat die apparaten aanvankelijk ook nog niet zoveel konden als nu.

Stel dat je over een paar jaar je tv, pc, spelcomputer, smartphone, laptop, tablet, draadloze koptelefoon etc niet meer nodig hebt omdat een VR-bril van € 1.500 dat vervangt, dat allemaal béter kan.. dan gaan er zeker mensen overstappen.
Musical-Memoirs @beeldbuijs24 juli 2023 13:21
Het kan nu al besparend zijn. Zodra er meer applicaties beschikbaar zijn, alle functies verder uitgebreid/verbeterd worden en het comfort verbeterd wordt zal er alleen maar meer besparing mogelijk worden.

Ik ga nu al liever in VR naar de bioscoop, dan naar een echte bioscoop.
Ik heb geen fitness apparaten nodig aangezien VR soms best intensief kan zijn.
Vrienden bezoeken en gezellig wat samen doen in VR is ook geweldig, bespaard veel benzine en heb toch het daadwerkelijke gevoel van bij elkaar zijn.
oef! @beeldbuijs24 juli 2023 13:41
Relatief goede VR brillen zijn al bijna een decennium op de markt.

Het punt is niet de techniek maar hoe je het gebruikt. Los van koptelefoons is er nog geen enkel succesvol product geweest dat je op je hoofd moet zetten voor gebruik. 3d brillen, head trackers en VR/AR brillen zijn nooit een succes geworden.

Alles kan natuurlijk veranderden maar qua VR brillen is er veel weerstand. Vooralsnog voelt de consument er klaarblijkelijk niets voor.
beeldbuijs @oef!26 juli 2023 19:30
Ik merk bij mezelf, maar nog meer bij anderen, dat zelfs als je ook maar een paar seconden kwijt bent eerst een bluetooth koptelefoon te koppelen / aanzetten / soort van opstarten of wat dan ook, dat een al drempel is. Ook al slaat het eigenlijk nergens op want na de eerste keer koppelen gaat het daarna meestal vanzelf. Je hoeft hem alleen aan te zetten.

Mensen pakken veel liever een koptelefoon / oortje die werken zodra je ze inplugt.
Mensen haken bijvoorbeeld ook massaal af als ze eerst in moeten loggen bij een app of website.

Zo is het ook met VR-brillen. Maar dat komt ook omdat er nauwelijks nog killer applications voor zijn. Je kan vrijwel alles ook prima zonder VR-bril.

Er moet iets komen wat zo'n bril de moeite waard maakt. De ervaring moet zodanig bijzonder zijn, dat mensen er extra moeite voor willen doen. Wat dat betreft ben ik het met je eens dat het niet aan de techniek ligt, maar aan het gebruiksgemak en de ervaring.
GekkePrutser
@RoamingZombie24 juli 2023 22:32
Dat is het ook niet, maar dat maakt het nog geen zakelijk produkt. De hele infrastructuur daarvoor ontbreekt momenteel omdat Apple zich er niet op richt.

Apple heeft sowieso heel erg weinig feeling met de zakelijke markt, en doet vaak domme dingen die hun produkten heel lastig in het gebruik maken. En ik zeg dat als ex-beheerder van 50k iPhones en bijna 1000 Macs. Elke keer liep ik tegen rare beslissingen aan waardoor het niet goed in onze omgeving paste.
RoamingZombie @GekkePrutser25 juli 2023 09:15
Fair point. Dat was wat de oorspronkelijke comment beweerde waar ik op reageerde, dat Meta nu beducht is voor Apple.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 22 juli 2024 13:31]

Musical-Memoirs @RoamingZombie24 juli 2023 12:25
Vision Pro werd voornamelijk gepresenteerd voor consumenten.
Terwijl de Quest pro werd gepresenteerd voor de zakelijke markt.

Voor de meesten consumenten is de Vision Pro te duur, maar je kan men wel geïnteresseerd krijgen, zelfs al kopen ze het niet. Apple weet dat ze niet de zakelijke markt hoeven te benadrukken, die kan zelf wel bedenken hoe nuttig het kan zijn. Als consumenten zelfs geïnteresseerd zijn is het makkelijk om je werknemers te overtuigen er mee te werken.

Meta snapt er geen reet van... De meesten die naar de presentatie keken waren consumenten, maar er werd niks verteld voor consumenten. Met VR kan je de realiteit ontsnappen, maar meta zat alleen maar te pushen hoe je in VR zou kunnen werken. "Werk" is juist niet het gene wat je wilt horen om geïnteresseerd te worden over een product. Terwijl de Quest Pro nog best goed voor consumenten is, werd de consument compleet vergeten.
Sissors
@rammes24 juli 2023 13:11
Als dat de reden was zouden ze juist meer gaan voor de Pro versie, en zeker een Pro 2 uitbrengen. Immers is de Apple 5-10x duurder dan de reguliere headset van Meta. Dus kan je beargumenteren waarom jij denkt dat dit iets met Apple vandoen heeft?
GekkePrutser
@rammes24 juli 2023 23:23
Dat denk ik niet want juist de Quest Pro kwam daar het dichtst in de buurt. Met eyetracking bijv (al gebruikte meta dit niet als invoermethode/muisaanwijzer zoals Apple wel doet).

Apple richt zich veel meer op AR computing terwijl voor Meta VR centraal staat.
langestefan 24 juli 2023 11:19
Dat voorspelt weinig goeds voor de Vision Pro :)
ultimasnake @langestefan24 juli 2023 11:29
Ik denk juist veel goeds. Toen de Vision Pro uitkwam was ‘the zug’ direct erg vel naar de headset en prees hij zijn eigen product de hemel in… en vervolgens trekken ze de stekker eruit… ik zie het als teken dat er een partij opstaat die dit ‘wel kan’ en ze denken… kak dit wordt hem niet voor ons…

Als er een bedrijf is die dingen een succes kan maken, al is het alleen al door fomo, is het Apple.

- Ze hebben de apps (alles van IOS/IpadOS werkt op vision pro)
- Ze hebben een eco systeem die nu naadloos werkt met iphone/ipad/mac os bij bellen/facetime etc
- ze hebben AR-kit wat al veelvuldig door grote partijen als IKEA enzo wat 1 op 1 werkt

En zo kan ik wel even doorgaan, zie daar maar tegen op te boxen… zelfs als Meta zijnde
supersnathan94
@ultimasnake24 juli 2023 11:57
Precies dit. Apple heeft jaren aan voorbereiding gedaan met een enorme userbase als test subjects. Ze hebben een aantal grote 3rd parties al jaren aan boord (waaronder IKEA en LEGO)

Maar. Even ter vergelijking qua aantallen, meta heeft nu naar verluid zo’n 20 miljoen units geproduceerd en “verkocht” daarvan liggen er veel in arcade hallen en bij verhuurders en niet per se bij mensen thuis. Apple heeft er nu nog geen 1 verkocht en verwacht er het komende jaar slechts zo’n 150.000 te leveren. In 2025 weliswaar wel een miljoen stuks, maar dat is natuurlijk nog steeds een factor 20 minder.

Kwalitatief is het wel een veel beter product, maar ja de prijs is ook 10x dat van de quest 2. Dus dat mag ook wel.
beeldbuijs @supersnathan9424 juli 2023 12:17
Toch zou ik eerder mijn geld eerder zetten op een duurder product, wat duur is maar wel goed is uitgewerkt en breed wordt ondersteund binnen de andere producten van een fabrikant.

De AppleTV, de Watch waren ook vrij lang een niche-product en zijn dat ook jaren gebleven, maar ze zijn wel gebleven.
supersnathan94
@beeldbuijs24 juli 2023 13:06
Mja. Niche… het zijn wel producten waar van Apple vanaf dag een direct een paar miljoen exemplaren de deur uit deed. De AppleTv had in de eerste drie jaar 6,6 miljoen verkochte exemplaren en dat werd met de dag beter en beter, maar idd. Een soortgelijke projectie qua verkopen als de vision pro.

We gaan het zien. Ik hoop dat het wat wordt, want technisch gezien ziet het er zeer goed uit.
Sissors
@ultimasnake24 juli 2023 13:13
- Ze hebben de apps (alles van IOS/IpadOS werkt op vision pro)
Je kan (met juiste software) elk regulier Windows programma op een VR headset tonen. En toch doet bijna geen hond dit. Waarom niet? Omdat het niks toevoegt, die dingen zijn voor 2D gebruik gemaakt. Zelfs bij spellen zie je enorme verschillen tussen reguliere spellen geport naar VR, en VR native spellen. Leuk dat Apple direct je agenda als scherm kan laten zien in VR dus, kan ik ook onder Windows. Maar waarom zou ik dat doen?
langestefan @ultimasnake24 juli 2023 13:39
Ik voorspel dat de Vision Pro nog harder gaat falen dan de quest pro. Niemand koopt een VR headset van 1300 euro, laat staan 3500 euro. Mijn voorspelling: Apple produceert de vision pro misschien 2, 3 jaar en trekt dan de stekker uit het hele project door sterk tegenvallende verkopen. Echt niemand zit er op te wachten.
nms2003 @langestefan24 juli 2023 15:50
We’ll see. Het eerste jaar kunnen ze überhaupt niet meer produceren dan 200 tot 300 duizend en die slijten ze zonder moeite.
Verwijderd @langestefan25 juli 2023 00:26
Ik heb nochtans met graagte 1100 neergelegd voor mijn Valve Index en nog geen gram spijt van gehad. Nu is het wel bijna tijd om te upgraden, en als dat dan 3k kost voor het laatste nieuwe snufje met pancake lenzen, waarom niet.

Ik koop dan wel geen apple, maar er zal wel iets leuks en vergelijkbaars op de markt komen. Eenmaal je hooked bent aan VR wil je niets anders meer.
Verwijderd @ultimasnake24 juli 2023 13:04
ik ben benieuwd, de marketing van apple vind ik anders tamelijk beroerd, een video van een vrouw op de bank die wat social media en een video bekijkt. Dat doe ik persoonlijk liever met meer mensen op de bank icm een tv.

Maar misschien komen er nog killer apps, we zullen het met een jaar of wat wel zien. :+
Musical-Memoirs @langestefan24 juli 2023 12:06
De Quest Pro had vreselijk slechte marketing die alleen maar schade deed, terwijl de Vision Pro juist hele goede marketing heeft.

Voor consumenten werd er eigenlijk niks over de Quest Pro verteld, er werd alleen maar benadrukt wat je er mee kan doen voor werk. Maar zelfs dat werd slecht gedaan. Ondanks dat de Quest Pro gewoon redelijk goed is voor gamen, met toegang tot de al uitgebreide Quest store en als je een goede PC er naast hebt kan je er gewoon goed PCVR mee doen.
Maar in plaats van de mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd in VR zijn te benaderen, werd er alleen een dystopie van werken in VR getoond. In plaats van blij worden van leuke mogelijkheden, laten ze je alleen maar over werken denken. Met VR kan je even de realiteit ontsnappen, vervolgens brengen ze de realiteit, maar dan slechter naar VR...
Bij de hele introductie werd de consument compleet vergeten, terwijl er genoeg leuke dingen mee te doen zijn voor consumenten, logisch dat vrijwel niemand geïnteresseerd is.

Apple daarin tegen heeft een hele aparte marketing, maar wel eentje die werkt.
Het noemen van VR is een taboe. Ze willen bewust dat niemand het een VR headset noemt, om alle associaties die men met VR heeft te vergeten. En laten vervolgens hele nuttige consumenten applicaties zien. Helaas doen ze vrijwel niks met games, maar Apple en gaming is nooit groot geweest.
Door zich los te trekken van de associaties van VR, staan ze los van de negatieve associaties die er zijn (mede dankzij bijvoorbeeld een floppende Quest Pro), maar zelfs positieve associaties die VR gamers hebben worden ervan los getrokken door het geen VR set te noemen. En dat is alleen maar goed, want anders zou de teleurstelling komen dat Apple weinig plannen met gaming heeft.
De marketing heeft mij overtuigd dat als Apple de beloftes waar kunnen maken wat het apparaat kan doen, dan is het zelfs zonder games een leuk apparaat voor consumenten. Alleen het prijskaartje is wel heel erg... Apple...

Al zal VR hoe goed het ook wordt nooit voor iedereen zijn. Dure high end VR nog minder. Maar zelfs met weinig verkopen kan iets een groot succes zijn. Want het enige wat je nodig hebt om succes te hebben is winst maken. Iets hoeft niet mainstream te worden om een succes te noemen, het hoeft alleen maar genoeg te verkopen om de kosten te dekken en wat extra op te brengen. En soms kan iets met verlies zelfs een succes zijn.
hiostu @Musical-Memoirs24 juli 2023 12:27
De marketing van de Vision Pro is echt slecht in mijn ogen. Het is totaal niet duidelijk wat nu de echte doelgroep is voor het apparaat en dat merkte je ook al direct in de comments op internet. Iedereen riep dat de prijs rechtvaardig is, omdat het een product voor de professional is. Maar heel de marketing laat juist thuis situatie zien en media consumptie. Maar voor een gemiddelde gebruiker is 3500 echt veel te veel geld.

Maar omdat het Apple is, gaat alle media er los op en krijgt het een hoop aandacht. Als exact hetzelfde device gepresenteerd was, zonder dat er een Apple logo op stond, dan had het bijna geen aandacht gekregen en schreef iedereen het direct af.
Musical-Memoirs @hiostu24 juli 2023 12:58
Nogmaals, iets hoeft niet veel te verkopen om een succes te zijn. Op consumenten gerichte luxe producten zijn gewoon een ding.
Voor de gemiddelde consument te duur, maar er zijn genoeg apparaten die bij introductie zo duur waren dat maar een selecte groep het kon kopen, tot er later goedkopere varianten kwamen. Apple heeft de beste VR headset gepresenteerd. De Vision Pro is duidelijk beter dan de rest (als je gaming vergeet, wat mij veel moeite kost). Want Apple had een minimum kwaliteit eis voor ze zelf de VR markt in zouden gaan.

De eerste 4K TVs waren ook ongelofelijk duur en maar weinig die ze kochten. Maar gaven wel de nieuwe standaard aan waar we naar toe zouden gaan. Apple doet het zelfde met VR. (Al heeft Apple meestal wel dat het prijskaatje van bijna al hun producten iets hoger ligt dan logisch is.)

En nee, ik ben absoluut geen Apple fan! Heb lang verplicht met Apple producten moeten werken en leven met tegenzin. Het is absoluut niet voor mij en stoor mij flink aan sommige van hun nasty praktijken. Door mijn ervaringen met Apple weet ik genoeg dingen die ze slecht doen, maar ook meer dan genoeg dat ze goed doen. Juist omdat het Apple is die een hele goede integratie tussen hun andere producten hebben, zijn een aantal features van de Vision Pro zo interessant (als je al in hun ecosysteem gevangen zit).
GekkePrutser
@hiostu24 juli 2023 23:26
Vind ik ook, de prijs en marktdoelrichting komt gewoon niet overeen. Tenzij ze ze echt alleen in Silicon Valley willen verkopen waar iedereen met 250k$ per jaar thuiskomt.

Ook is het veel minder indrukwekkend dan de Quest. Het is vooral "zwevende iPads in de ruimte". Ik had er meer van verwacht.
Wolfos @Musical-Memoirs24 juli 2023 14:07
De Quest Pro had vreselijk slechte marketing die alleen maar schade deed, terwijl de Vision Pro juist hele goede marketing heeft.
Wat kan je dan doen met de Vision Pro dat die achterlijk hoge prijs rechtvaardigt? Ze noemen het ding "pro" en de hele presentatie was gericht op foto's kijken, films kijken, etc. Nou, veel plezier met je stuk speelgoed van €4000.
Musical-Memoirs @Wolfos24 juli 2023 14:42
Door de hoge resolutie heb je gewoon geen beeldscherm meer nodig. In VR heb je eindeloze beeldscherm ruimte waarbij je meerdere monitoren van super groot formaat kan maken om je iMac te bedienen. En door de hoge rekenkracht kan het voor sommige zelfs dienen als een vervanging van een iMac. En je kan je TV met Apple TV kasje mee kunnen vervangen.
En dan is het ook nog eens standalone portable waardoor je je hele setup mee op vakantie zou kunnen nemen.

Dit is met huidige VR niet mogelijk. Terwijl de Vision Pro door een combinatie van de juiste specs, features, standalone software, samenwerking andere (Apple) producten en de juiste software dit wel mogelijk zou kunnen maken.
langestefan @Musical-Memoirs24 juli 2023 16:43
En jij denkt echt dat dit op gaat kunnen boksen tegen een multimonitor 4K setup? Wat dat is de benchmark voor €4000. Ik heb daar heel sterke twijfels bij.
Musical-Memoirs @langestefan24 juli 2023 17:17
In VR kan je gewoon een extra monitor kunnen spawnen wanneer je maar wilt en het formaat instellen naar wat je wilt. Je zou 360 graden om je heen monitors kunnen plaatsen. Of 1 giga bioscoop voormaat monitor kunnen maken. Veel succes je thuis bioscoop en multimonitor mee op vakantie te nemen.
Hiermee zou je ook gewoon in huis klussen klussen kunnen doen zoals koken en tijdens het koken een tutorial video van een recept kunnen kijken. Want je kan je hele computer setup gewoon meenemen.

Zelfs al is een multimonitor 4K setup in een normale situatie beter, daar heb je nooit de flexibele mogelijkheden mee die je in een goede VR setup hebt. Of dat goed genoeg werkt en zoveel geld waard is? Geen idee. Maar tot nu toe is vrijwel iedereen die het geprobeerd heeft positief.
Maar als je het geld hiervoor hebt, dan zal geld waarschijnlijk al niet je grootste zorg zijn.
langestefan @Musical-Memoirs24 juli 2023 17:47
Een virtueel 4K scherm gaat echt bij lange na niet de scherpte, contrast en kijkhoek van een echt 4K scherm halen. Ten eerste is de resolutie daarvoor niet voldoende en ten tweede heb ik serieus mijn bedenkingen hoe je ogen daarop gaan reageren, helemaal als je dat ding een hele dag op hebt. Oog vermoeidheid is namelijk een groot probleem met VR headsets.
Musical-Memoirs @langestefan24 juli 2023 19:25
4K resolutie moet je maar belangrijk vinden, ik vind het persoonlijk niet heel belangrijk. De resolutie van de Quest 2 vind ik zelf goed net aan genoeg om een film in de virtuele bioscoop mee te kijken. Alleen voor het lezen van tekst mag het wel duidelijk beter. De vision Pro heeft een vele malen betere resolutie dan de Quest 2, mogelijk al meer dan genoeg. In ieder geval ieder die het getest had was positief over de resolutie.

Het heeft een OLED scherm, dus zwartwaardes zullen goed zijn en een hoge helderheid heb je minder hard nodig in VR omdat het scherm niet hoeft te concurreren met omgevingslicht in VR.

Kijkhoek is juist beter dan 4K multischerm setup, want waar je ook bevind elk scherm kan je elk moment herpositioneren voor de meest perfecte hoek. Zelfs al sta je in een andere kamer kan je nog een perfecte kijkhoek hebben.

Vermoeidheid verschilt enorm per persoon. Ook of je de set goed afgesteld hebt. Ik heb vaak lichamelijke vermoeidheid na een VR sessie door de actieve beweging, of dat de comfort me stoort na uren in VR zijn. Maar zelfs al doe ik uren achter elkaar VR heb ik nog nooit vermoeide ogen gehad.
Al raad ik zeker af om de hele dag in VR rond te brengen en zou ik jonge kinderen al helemaal niet lang VR laten doen.
langestefan @Musical-Memoirs24 juli 2023 20:01
Achja, gelukkig maar voor apple dat iemand er vertrouwen in heeft. Ik echt 0,0.
Musical-Memoirs @langestefan24 juli 2023 21:00
VR is 1 van mijn grootste hobbies. Ik zie best veel mogelijkheden in VR, zelfs nu het lang nog niet perfect is.
Maar ik snap zeker de grote wantrouwen hoor. Vooral bij Apple die best veel nasty praktijken heeft en daardoor regelmatig weg komt met dure prijzen. Ik ga er ook wel vanuit dat er naast de prijs nog wat addertjes onder het gras zal zitten.
SuperDre
@Musical-Memoirs24 juli 2023 14:23
Komt natuurlijk ook doordat de Quest Pro niet gericht is/was op de consument, maar op zakelijk gebruik. Dat consumenten deze toch kochten maakt het niet ineens een consumentengericht product. En nog steeds hebben ze met de Pro niet de consument op het oog, dus logisch dat er geen reclame op consumenten is. Maar zeker de prijsverlaging heeft toch wel meer 'consumenten' geinteresseerd om de Pro te gaan kopen.

En juist dat noemen van VR taboe maken, maakt het dus 1 grote hypocriete zooi, want het is gewoon OOK een VR headset. En zoveel meer nuttige consumenten applicaties lieten ze ook niet zien, immers zijn het gewoon de apps die er ook op de tablets/phones zijn, maar dan dus als een schermpje in de ruimte, iets dat er ook al langer is voor de Quest/pico.
Musical-Memoirs @SuperDre24 juli 2023 16:18
Als ze echt geen consumenten aan wilde spreken hadden ze al de grote fout gemaakt om het een 'Quest' te noemen. Natuurlijk gaan Quest 1/2 eigenaren denken dat een Quest pro gewoon een duurdere luxe Quest is. En in weze is dat het ook gewoon, want je kan er alles mee doen wat je ook met je normale Quest kan. Dus ook gewoon geschikt voor consumenten.
Je hoeft consumenten toepassingen niet compleet te negeren om de zakelijke markt aan te spreken.

Apple heeft vrijwel altijd al een marketing gehad waarbij bekende termen taboe zijn en nieuwe termen bedacht worden. Ja, het is een hypocriete zooi waar jij en ik doorheen kijken. Wij reageren niet voor niets op de website van Tweakers. Maar het is marketing die werkt voor de gemiddelde persoon...
Hoe vaak hoor je iemand met Apple producten praten over het product zonder het Apple naampje te noemen? Apple eigenaren hebben geen smartphone, computer, laptop, smartwatch, tablet, of oordopjes. Nee, ze hebben een iPhone, iMac, MacBook, Apple Watch, iPad of AirPods en weten soms niet eens de naam van het product category.

In hun marketing vergelijken ze hun features ook niet met producten van andere fabrikanten, maar vergelijken ze het alleen met oude generaties van hun eigen Apple lijn. Ze acteren alsof andere merken niet bestaan of er toe doen. En met het gesloten ecosysteem van Apple werkt alles goed samen, zolang je alleen maar Apple producten gebruikt. Als je eenmaal in dat ecosysteem gelokt bent is het dus ook helemaal niet meer handig om een enkel product van een ander merk te kopen, dus als ze je kunnen overtuigen dat de wereld buiten Apple er niet toe doet, dan doen de namen van de producten er ook niet meer toe. Dan maakt het helemaal niet uit wat verschillende VR sets wel of niet kunnen, want als je zoekt naar een Vision headset, zal je niet een andere VR set vinden.

De OS bediening van de Vision Pro schijnt echt goed te werken met eye+handtracking. Wat intuïtiever en prettiger werkt dan met een controller. Als je er normale zaken mee wilt doen in plaats van gamen, is dat echt wel iets belangrijks. Ook is resolutie dan van groot belang, dat enorm hoog zou zijn. En de samenwerking tussen andere Apple producten is vaak simpel en goed.
Dat kan je niet zeggen van een Quest/Pico

Dat je met een Nintendo 3DS het internet kan browsen betekend niet dat dat een prettige ervaring is. Hardware en software is gewoon niet geschikt om goed te werken. Resolutie is te laag, bediening onhandig, je bookmarks kan je niet synchroniseren, etc. Het is achteraf toegevoegd omdat het het technisch mogelijk is en in een enkele situatie handig is, maar prettig is wat anders.
Zo voelt het aan als je zegt "iets dat er ook al langer is voor de Quest/pico."
De Quest/Pico zijn gemaakt voor gaming, al het andere dat mogelijk is is een leuke bijzaak, maar niet de prioriteit. Bij de Vision Pro zijn die bijzaken juist de prioriteit en zou dat deel dus juist goed gemaakt zijn.

Of het echt iets interessants is voor consumenten (met geld te veel) is uiteindelijk de vraag. Maar Apple kan door zijn marketing en het product zelf maar half vergeleken worden met de rest. En voor de blinde Apple fans bestaat er geen VR, maar is er alleen Vision Pro, dus wat een Quest Pro doet heeft geen invloed op hun beslissingen.
Wilglide @Musical-Memoirs24 juli 2023 16:32
Helemaal mee eens. Ze moeten eerst hun gebruikers eens leren kennen. Ik gebruik mijn Rift S zelfs meer om (ook eigen gemaakte) stereo foto's te bekijken dan iets anders. Enkel gaming is veel te niche, maar werken in VR is echt niet handig en ook niet comfortabel.
Loft @langestefan24 juli 2023 11:27
Juist wel. Een concurrent minder.
Er is wel een verschil tussen het Apple publiek en Facebook publiek...

Kwaliteit (of je het leuk vindt is iets anders) vs gratis, nouja... Een privacy schendende en ontkennende club ;)

[Reactie gewijzigd door Loft op 22 juli 2024 13:31]

langestefan @Loft24 juli 2023 13:52
Grotendeels hetzelfde publiek. Hersenloos en nemen alles aan wat meta/apple hen verteld. Die groep weet overigens ook niet wat VR überhaupt is.
Master Chieftec @langestefan24 juli 2023 18:34
Wat bedoel je met hersenloos? Apple producten zijn duur en mensen met minder hersenen hebben vaak niet het allerbeste inkomen en kunnen de dure producten niet permitteren. Ik heb een prima baan en eigenlijk meer Android producten in huis dan Apple maar moet zeggen dat alles wat Apple beweert over de producten die ik van hun hebt, dubbel en dwars waar heeft gemaakt. Het werkt geweldig, uitstekende bouwkwaliteit, mooi en clean design, prima accuduur en performance, fanless (M1 MBA) en ondanks de hoge aanschafprijs elk cent waard. Het zijn ook producten waar meesten erg trots op zijn en mee gezien willen worden. In menig koffiehuis zie ik vaak producten met een Apple logo waar mensen zogenaamd heel erg hard aan het werk zijn.
Bas_f @Master Chieftec24 juli 2023 20:36
Met een financiering is alles te bemachtigen.
SuperDre
@Loft24 juli 2023 14:13
Nee hoor, geen concurrent minder. Er is in iedergeval dadelijk nog de Quest 3, welke een fractie van de prijs is van de vision Pro, welke sowieso voorlopig (volgend jaar) amper tot niet verkrijgbaar zal zijn omdat er maar een 'paar' exemplaren geproduceerd worden.
En wat een onzin weer mbt 'kwaliteit vs gratis, want dat gaat dus helemaal niet op voor de Meta headsets.
iAR @langestefan24 juli 2023 11:28
Want?
De Vision Pro is een ander product met een andere doelgroep.
Dannydekr @iAR24 juli 2023 12:14
De Vision Pro is een proof-of-concept waar Apple niet echt de intentie heeft om hem massaal als consumentenproduct in de markt te zetten. Dit is als ware de Apple Lisa voordat de Macintosh deze opvolgde.
langestefan @iAR24 juli 2023 13:53
Omdat er geen animo is voor dure VR spullen, dat blijkt iedere keer weer.
SuperDre
@Frame16424 juli 2023 14:17
Dat is nou net het punt, met het prijspunt van Apple is het helemaal niet zo moeilijk om die punten op te lossen. Als Apple dat nou kon voor de prijs waarvoor Meta/HTC hun headsets in de markt zetten, DAN zou ik pas onder de indruk zijn. Voor de prijs die Meta/HTC vragen voor de headsets is het gewoon goede hardware die ze in de markt zetten. Kijk ook nu weer naar de laatste update voor de Meta Quest 2 waarbij de handtracking ook weer aanzienlijke stappen heeft gemaakt, en dat dus voor een prijs die een tiende is voor wat Apple vraagt, zonder ook nog eens extra speciale hardware zoals lidar.
vinkjb 24 juli 2023 11:55
Heb toch beetje het idee dat al dit soort producten A te duur is en B niet van de grond komt bij grote public.
Studio's filmindustrie e,d wel denk ik maar de gewone man denkt er nog wel 10x over na.
junkchaser 24 juli 2023 13:50
Kan men die dingen nu al vrij gebruiken of deel je sowieso al je data met facebook/meta?
SuperDre
@junkchaser24 juli 2023 14:33
Dat is sowieso al lang niet meer, en data delen van VR was sowieso al niet echt.
junkchaser @SuperDre25 juli 2023 12:16
Heb je hier bronnen van, dat zij afstand doen van de verplichting tot data delen en het gebruik van het facebook/meta platform? Want dat zou wel mooi zijn voor een quest 3 aan te schaffen.
SuperDre
@junkchaser25 juli 2023 12:43
Heb jij bronnen voor de quest 2 waarbij dat wel zo is?
junkchaser @SuperDre25 juli 2023 12:57
Jij bent hier de expert voor VR-brillen hé :D
mutley69 24 juli 2023 18:11
En hoe lang garandeert Meta nog de ondersteuning? (m.a.w. hoe hard zijn die kopers geschoren?)

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