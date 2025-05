Gerucht: Meta schrapt details op consumenten gerichte AR-bril

Meta heeft enkele details van zijn op consumenten gerichte AR-bril geschrapt. Dat meldt The Information. De bril met de codenaam Artemis zou in 2027 moeten uitkomen. Er komt eerst nog een op ontwikkelaars gerichte bril uit.

De bril zou in plaats van nieuwere microled-schermen Liquid Crystal on Silicon of LCoS-schermen krijgen, meldt The Information. Dat is een technologie die al tientallen jaren in gebruik is en die minder helderheid en vermoedelijk een minder grote kijkhoek met zich meebrengt.

Daardoor zou de kijkhoek ook minder zijn dan beoogd. Meta mikte op een field-of-view van 70 graden, maar dat wordt vermoedelijk rond 50 graden. Dat is bij benadering evenveel als de Microsoft Hololens of Magic Leap One.

Daarnaast zou de 'puck' die erbij zit en aanvullende hardware bevat, niet langer een lidar-scanner bevatten om de omgeving in kaart te brengen. Dat was wel de bedoeling, maar dat zit nu niet langer in het ontwerp. De 'puck' heeft nog wel onder meer een 5G-modem, een accu en een touchpad. Er gingen een jaar geleden voor het eerst geruchten over de Artemis-bril.