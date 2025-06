Er is een video verschenen van de unboxing van de Meta Quest 3. Meta heeft de headset wel aangekondigd, maar de release is pas later dit jaar.

De video toont de headset en twee controllers. Het is onduidelijk hoe de gebruiker de doos met de headset te pakken heeft gekregen. Meta kondigde de Quest 3 in juni aan, maar deelt pas meer details op Meta Connect eind september en de release is nog daarna. De Quest 3 volgt de veel verkochte Quest 2 uit 2020 op.