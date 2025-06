Snapchat laat gebruikers in EU personalisatie in feeds uitzetten

Snapchat komt voor gebruikers in de EU met 'European Union Controls' in de instellingen. Gebruikers kunnen daarin personalisatie in feeds uitzetten. Dat doet het platform om te voldoen aan de Digital Services Act.

Daarnaast krijgen Europese gebruikers transparanter te zien waarom Snapchat bepaalde content aanraadt en bij schorsing van het account staat duidelijker waarom dat is, zegt Snapchat. Behalve dat is het mogelijk in beroep te gaan tegen een schorsing of verwijdering van het account. Binnen een paar maanden moeten gebruikers wereldwijd dat kunnen.

Ook beperkt Snapchat advertenties binnen de EU. Jongeren onder de 18 jaar krijgen geen gepersonaliseerde advertenties te zien. Volwassenen kunnen dat bovendien ook uit gaan zetten. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Als personalisatie uit staat voor feeds en advertenties, bepaalt Snapchat welke op het scherm komen op basis van taal, ingevulde leeftijd en locatie. De Digital Services Act is Europese wetgeving die eisen stelt aan aanbieders van platforms, waaronder de mogelijkheid tot opt-out van tracking voor advertenties.