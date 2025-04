Zalando stapt naar EU-Hof vanwege Digital Services Act-classificatie

Kledingwebwinkel Zalando stapt naar het Europees Hof van Justitie vanwege een classificatie onder de Digital Services Act. Zalando wordt onder de DSA ingeschaald als 'zeer groot onlineplatform' met bijbehorende plichten, maar een winkel is dat volgens Zalando niet.

Het oorspronkelijk Duitse Zalando tekent bezwaar aan tegen de classificatie van een 'zeer groot onlineplatform' onder de DSA. De Digital Services Act is een wet die regelt welke plichten grote techbedrijven en -platforms hebben voor Europese gebruikers. De eisen zijn strenger voor grotere platformen die ook als zodanig worden genoemd in de wet. Lange tijd was niet bekend welke bedrijven precies onder de noemer van 'zeer groot onlineplatform' vielen, tot enkele weken geleden. In april maakte de Europese Commissie de eerste bedrijven bekend die zo worden geclassificeerd. Daar zitten enkele techbedrijven en hun platforms bij, waaronder Facebook en Instagram van Meta en LinkedIn en Bing van Microsoft. Daarnaast werden er een aantal webwinkels aangewezen. Dat waren onder andere AliExpress, Amazon en dus ook Zalando.

Zalando zegt nu dat het het oneens is met die beslissing. Zalando stelt dat de Europese Commissie 'geen rekening heeft gehouden met het feit dat Zalando vooral een handelsplatform is' en dat het om die reden 'geen systemisch risico vormt' voor het verspreiden van schadelijke of illegale content. Dat is een van de belangrijkste onderdelen van de DSA; platforms moeten daarbij meer doen om zulke content te bestrijden. Volgens Zalando is het zelfs zo dat klanten juist beter beschermd worden in de online omgeving doordat producten en verkopers juist beter gescreend worden.

Het bedrijf hekelt ook het feit dat de Europese Commissie geen duidelijke methodiek heeft om te bepalen wanneer een bedrijf een zeer groot onlineplatform is. Dat is slechts deels waar; onder de DSA gaat het om platforms met een minimaal aantal actieve gebruikers. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop de DSA wordt geïmplementeerd, omdat het Hof nauwer kan bepalen onder welke definities een organisatie moet worden ingeschaald.