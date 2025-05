EU wijst eerste 'zeer grote platforms' aan die onder Digital Services Act vallen

De EU heeft de eerste bedrijven aangewezen die als 'zeer grote onlineplatforms' worden aangemerkt onder de Digital Services Act. Daaronder vallen onder meer de Apple App Store, Google Play en Facebook. De EU overweegt nog of er meer bedrijven onder de DSA vallen.

Er worden in eerste instantie negentien verschillende onlineplatforms en zoekmachines aangemerkt als 'zeer groot onlineplatform' onder de Europese Digital Services Act, maakte Eurocommissaris Thierry Breton bekend. Die platforms krijgen daarmee later dit jaar te maken met verscherpt toezicht van de Europese Unie.

Verschillende platforms van techgiganten, allemaal met meer dan 45 miljoen dagelijks actieve gebruikers binnen de EU, vallen volgens Breton onder de DSA. Daartoe behoren bijvoorbeeld de Apple App Store, Meta's Facebook en Instagram, en Microsofts LinkedIn en Bing. Alphabets Google Maps, Play, Search, Shopping en YouTube vallen ook onder de DSA. Datzelfde geldt voor AliExpress, Amazon Marketplace, booking.com, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia en Zalando.

"Wij vinden dat deze negentien onlineplatforms en zoekmachines systemisch relevant zijn geworden en speciale verantwoordelijkheden hebben om het internet veiliger te maken", zei Breton dinsdag tegen journalisten. Momenteel wordt gekeken of nog vier tot vijf bedrijven onder de DSA vallen. Een beslissing daarover wordt in de komende weken verwacht. Om welke bedrijven dat gaat, is niet bekend.

De Europese Unie nam de Digital Services Act in april vorig jaar aan. Onder die wet zijn verschillende grote platforms onderhevig aan diverse nieuwe verplichtingen, bijvoorbeeld bij het tegengaan van het verspreiden van desinformatie. Ook moeten grote platforms onder de DSA aan extra risicobeheer doen, externe audits laten uitvoeren, gegevens delen met autoriteiten en onderzoekers, transparant zijn over hun aanbevelingsalgoritmes en een gedragscode opstellen. Die regels kunnen gelden voor platforms met meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers binnen de Europese Unie. De wet wordt op 25 augustus van kracht.