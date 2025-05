EC wil meer informatie van Microsoft vanwege mogelijke DSA-overtreding in Bing

De Europese Commissie verdenkt Microsoft ervan de Digital Services Act te overtreden omdat meerdere AI-tools in Bing mogelijk niet genoeg waarborgen voor veilig gebruik heeft. De Commissie is nog geen officieel onderzoek begonnen, maar eist wel meer informatie.

De Europese Commissie zegt dat het extra informatie heeft opgevraagd bij Microsoft rondom het gebruik van meerdere AI-tools. Dat zijn specifiek de Copilot-integratie in Bing en Image Creator by Designer, een tool om afbeeldingen te genereren. Daar vroeg de Europese Commissie eerder al documenten over op, maar die voldeden niet aan de verwachtingen.

Volgens de Commissie bevatten de eerder overhandige documenten te weinig informatie over wat Microsoft doet aan beveiliging van de tools. Zo zou er niet in staan wat Microsoft doet aan hallucinaties of hoe voorkomt dat gebruikers deepfakes met de tool maken. Ook wil de Commissie weten welke maatregelen Microsoft heeft genomen om geautomatiseerde manipulaties tegen te gaan die verkiezingen mogelijk kunnen manipuleren.

Onder de Digital Services Act zijn bedrijven verplicht zulke waarborgen te hebben. De Europese Commissie vermoedt nu dat Microsoft er daar onvoldoende van heeft geïmplementeerd in Bing. Dat is zeker met het oog op de aankomende Europese verkiezingen een belangrijk thema voor de Commissie, al lijkt het onwaarschijnlijk dat het huidige informatieverzoek daar iets aan verandert. Microsoft krijgt tot 27 mei om meer bewijs aan te leveren dat het wel aan de eisen voldoet.

Als Microsoft dat niet doet, kan de Europese Commissie een boete geven van maximaal een procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. Dat kan ook als die informatie foutief of incompleet zou zijn. Belangrijker is dat de Europese Commissie in dat geval een onderzoek kan starten naar Microsoft, specifiek om te zien of het bedrijf de DSA overtreedt.