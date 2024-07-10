Steekproef ACM: veel online diensten houden zich nog niet aan DSA

Veel aanbieders van online diensten voldoen nog niet aan de Digital Services Act of de Platform-to-Businessverordening, zegt de Nederlandse toezichthouder ACM. De ACM kan echter nog niet optreden, omdat de Nederlandse wetgeving nog niet is aangepast.

De Autoriteit Consument en Markt deed een steekproef onder vijftig verschillende aanbieders van online diensten, waarbij de toezichthouder keek naar 'de naleving van een selectie van verplichtingen' uit de P2B en de DSA. Bij de DSA keek de ACM of aanbieders van online platforms en marktplaatsen een contactpunt hebben voor afnemers en autoriteiten. De toezichthouder onderzocht ook of deze platforms of diensten in hun algemene voorwaarden informatie geven over hun contentmoderatie en of ze afnemers de mogelijkheid bieden om illegale content te melden.

Uit deze steekproef bleek dat het contactpunt voor afnemers niet altijd voldoet aan de DSA-eisen. Afnemers kunnen 'in een aantal gevallen' niet zelf kiezen hoe ze met de aanbieder van het platform of de dienst in contact kunnen komen. Daarnaast is informatie over contentmoderatie niet altijd goed vindbaar in de algemene voorwaarden, of bevatten deze voorwaarden niet alle verplichte informatie. Bij sommige aanbieders bleek het uit de steekproef ook niet mogelijk om illegale content te melden, of is dit meldingssysteem niet goed vindbaar.

Voor de P2B onderzocht de ACM of de algemene voorwaarden van online platforms eenvoudig beschikbaar zijn voor bedrijven. Uit de steekproef blijkt volgens de toezichthouder dat dit niet altijd het geval is, of dat deze niet genoeg informatie bevat. "Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het beperken van accounts, de volgorde van zoekresultaten en het interne klachtenafhandelingssysteem", schrijft de ACM.

De DSA is sinds februari dit jaar actief. De P2B-verordening trad in 2020 in werking. Deze laatste verordening bevat onder meer regels over transparantie van online diensten, de volgorde van zoekresultaten en geschillenbeslechting, terwijl de DSA bijvoorbeeld gaat over klachtenprocessen en voorspelbare banprocessen.

Hoewel beide verordeningen al actief zijn, zijn de Nederlandse implementatiewetten nog niet in werking getreden. De ACM kan daardoor nog niet handhaven. De toezichthouder verwacht dit begin volgend jaar wel te kunnen doen. "Dat we formeel nog niet kunnen handhaven, betekent niet dat we als ACM stilzitten", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Daarom ondernam de toezichthouder de steekproef. "We willen een signaal afgeven aan alle aanbieders van online diensten: zorg dat je zo snel mogelijk de boel op orde krijgt."