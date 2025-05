EU opent onderzoek naar Instagram en Facebook over niet voldoen aan DSA-regels

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar Facebook en Instagram. De beide Meta-platforms voldoen mogelijk niet aan de DSA-regels voor het detecteren en verwijderen van misleidende en illegale content, in het bijzonder rond verkiezingen.

De Europese Commissie verdenkt Instagram en Facebook van vier verschillende vergrijpen, blijkt uit de aankondiging. Dat de Commissie onderzoek doet, betekent niet dat ze denkt dat Instagram en Facebook schuldig zijn. Wel zal Meta gedurende het onderzoek vragen en verzoeken krijgen.

Het eerste mogelijke vergrijp is dat Meta niet genoeg doet tegen misleidende advertenties en campagnes rond desinformatie. Het tweede is de onderdrukte zichtbaarheid van politieke content op Instagram en Facebook, die mogelijk tegen de DSA-regels is. Het derde is het niet beschikbaar hebben van monitoringtools rond de Europese en diverse nationale verkiezingen; de Europese Verkiezingen zijn in juni. Het vierde mogelijke vergrijp is dat Meta's tools om content te laten verwijderen, niet afdoende zijn volgens de DSA-regels. Meta heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.