'EU opent onderzoek naar Meta over omgang met Russische desinformatie'

De Europese Unie start binnenkort een onderzoek naar Meta. Dat meldt de Financial Times op maandag. Het onderzoek wordt ingesteld wegens zorgen dat Meta onvoldoende maatregelen neemt om desinformatie uit Rusland en andere landen tegen te gaan op zijn platforms.

EU-regelgevers vermoeden dat Meta's moderatiebeleid niet ver genoeg gaat in het stoppen van de 'wijdverspreide publicatie van politieke reclame die verkiezingen dreigt te ondermijnen', schrijft de Financial Times op basis van informatie van twee ingewijden. De EU maakt zich speciaal zorgen om desinformatie rond de verkiezingen voor het Europees Parlement die in juni plaatsvinden. Ook het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Georgië en andere landen wereldwijd houden dit jaar verkiezingen.

EU-ambtenaren zijn ook bezorgd dat de mechanismen om illegale content te rapporteren, niet toegankelijk of gebruiksvriendelijk genoeg zijn om aan de Digital Services Act te voldoen. Onder die wet moeten online platforms verantwoorden welke stappen ze nemen om misinformatie en propaganda tegen te gaan op hun diensten. De Europese Commissie gaat het onderzoek baseren op documenten die Meta in september heeft verstrekt aan de EU, naast eigen onderzoek.

De EU maakt haar onderzoek naar verwachting binnenkort officieel, melden bronnen aan het dagblad. Ze zal zich bij de aankondiging niet specifiek richten op Rusland, maar zal refereren aan 'manipulatie van informatie door buitenlandse actoren'. De Commissie heeft geen deadline voor het onderzoek ingesteld.