Meta weidt uit over desinformatiebeleid en verwijdert 795.000 posts na eis EU

Meta heeft in de drie dagen sinds 7 oktober, de dag van de Hamas-aanval in Israël, meer dan 795.000 posts verwijderd in alleen al het Hebreeuws en Arabisch. Het bedrijf laat dit weten nadat de EU van Meta verantwoording eiste over zijn desinformatiebeleid.

Volgens Meta werden er in de drie dagen na de aanval, alleen al in het Hebreeuws en Arabisch zeven keer zoveel posts verwijderd op dagelijkse basis dan het totale aantal in de maanden ervoor. Het zou voornamelijk gaan om content waarin lof wordt geuit over de terroristische organisatie Hamas. Vanwege de grote hoeveelheid content die wordt verwijderd, krijgen accounts voor het vermeend schenden van sommige beleidsregels tijdelijk geen strike. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat accounts waarvan per abuis content wordt verwijderd, worden geblokkeerd. De kans dat dat gebeurt is nu immers vele malen groter.

Daarnaast wordt 'de drempel verlaagd' voor wanneer de technologie van het bedrijf actie onderneemt om ervoor te zorgen dat potentieel grensoverschrijdende content niet aan andere gebruikers wordt aangeraden. Verder zegt Meta dat bepaalde hashtags automatisch worden geblokkeerd en dat gerapporteerde livestreams voorlopig voorrang krijgen bij de moderatie.

Het bedrijf laat dit weten als reactie op een open brief die Eurocommissaris Thierry Breton eerder in de week stuurde naar Meta-ceo Mark Zuckerberg. Daarin werd hij gewaarschuwd dat zijn platformen gebruikt worden voor het verspreiden van desinformatie over de Hamas-aanval in Israël. Sommige als illegaal bestempelde content zou tevens niet tijdig worden verwijderd van het platform. Onder de Digital Services Act moeten onlineplatforms extra stappen ondernemen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Die wet is sinds eind augustus van toepassing op verschillende grote diensten, waaronder Meta en X. Breton gaf Zuckerberg 24 uur om verantwoording af te leggen en de illegale content te verwijderen.

Eenzelfde brief werd eerder ook naar X gestuurd. Donderdag heeft de EU een onderzoek geopend om te bepalen of X voldoet aan de Digital Services Act-wetgeving na 'aanwijzingen over de vermeende verspreiding van illegale inhoud en desinformatie'. X-ceo Linda Yaccarino liet dezelfde dag weten dat het platform 'honderden aan Hamas-gerelateerde accounts heeft opgeschort en tienduizenden stukken content heeft verwijderd van zijn platform'. Het is nog onduidelijk of de EU ook een soortgelijk DSA-onderzoek naar Meta gaat beginnen.