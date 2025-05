Apple brengt iOS 17.1 met fix voor stralingswaarde iPhone 12 op 24 oktober uit

Apple brengt 'uiterlijk' op 24 oktober iOS-versie 17.1 uit, laat het Franse frequentieagentschap ANFR weten. Deze bevat onder meer een fix voor de te hoge sar-waarde van de iPhone 12. Na die datum mogen deze telefoons weer in Frankrijk worden verkocht.

De ANFR laat op zijn website weten dat de hotfix in ieder geval in Frankrijk wordt uitgerold en 'uiterlijk 24 oktober' voor iedere Franse gebruiker beschikbaar moet zijn. Tot die tijd blijft het iPhone 12-verkoopverbod in het land van kracht. Hoewel het frequentieagentschap niet noemt om welke update het precies gaat, liet Apple eerder deze week al wel weten dat de fix als onderdeel van iOS-versie 17.1 wordt uitgebracht. Het is niet duidelijk of de hotfix ook buiten Frankrijk wordt uitgerold.

Op basis van de iOS 17.1-bèta bevat de update ook onder meer de mogelijkheid om muziek, albums en artiesten als favoriet in te stellen in de Muziek-app, schrijft MacRumors. Daarnaast komt er vermoedelijk ondersteuning voor AirDrop-overdrachten via wifi of mobiele gegevens en moeten er in de instellingen meer opties beschikbaar komen waarmee bepaald kan worden wanneer het display op stand-by gaat.

Eerder had de ANFR de hotfix al getest en goedgekeurd. De Franse instantie kwam er vorige maand achter dat de iPhone 12 een specific absorption rate had van 5,74W/kg, terwijl dit niet boven de 4W/kg mag zitten. Na de update heeft de telefoon een sar-waarde van 3,94W/kg.

Overigens stelde Apple eerder deze week dat de verhoogde stralingswaarde te wijten valt aan het testprotocol van de ANFR. Het bedrijf laat weten dat iPhones een mechanisme hebben waarmee wordt gedetecteerd of ze door een mens worden vastgehouden. Indien dat niet het geval is, wordt het zendvermogen en daarmee de sar-waarde verhoogd. De ANFR zou echter geen rekening gehouden hebben met deze detectiemethode. Om 'tegemoet te komen aan het testprotocol' wordt deze functie in de update uitgeschakeld, stelt Apple.