Apple voorziet iPhone 12 van update om stralingsniveaus te verminderen

Apple brengt een software-update uit voor de iPhone 12 om de specific absorption rate ervan terug te brengen binnen de wettelijke limieten. Volgens de Franse toezichthouder ANFR is de straling van de iPhone 12 te hoog. Daarom verbood Frankrijk onlangs de verkoop van het toestel.

Aan Reuters meldt Apple dat een toekomstige software-update het stralingsniveau van de iPhone 12 moet terugbrengen naar een niveau dat aan de voorwaarden van de Franse toezichthouder voldoet. Het techbedrijf hoopt het toestel op deze manier weer in Frankrijk te mogen aanbieden, hoewel het bedrijf de onderzoeksresultaten van de Agence Nationale des Frequences betwist. Bovendien benadrukt de techgigant dat er geen sprake is van een veiligheidsprobleem.

Van de ANFR krijgt Apple twee weken om de problemen op te lossen. De software-update die Apple uitbrengt, moet voorkomen dat het bedrijf een terugroepactie moet organiseren in Frankrijk. De toezichthouder is van plan om de stralingswaarden na de update van de iPhone 12 opnieuw te testen. De smartphone mag weer worden verkocht in Frankrijk als het stralingsniveau binnen de Europese wettelijke grenzen valt.

Na het verbod van Frankrijk op de verkoop van de iPhone 12 maakten ook Nederland, België en Duitsland bekend onderzoek te doen naar de vermeend te hoge elektromagnetische straling die de smartphones uitzenden. Hoewel de iPhone 12 uit 2020 niet meer door Apple zelf wordt verkocht, is het toestel nog wel verkrijgbaar bij winkels van derden. Ook die bedrijven moeten van de Franse toezichthouder stoppen met de verkoop van de iPhone 12.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 12:52
148 • submitter: Anonymoussaurus

15-09-2023 • 12:52

148

Submitter: Anonymoussaurus

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Apple iPhone 12

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Reacties (148)

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erikloman 15 september 2023 12:59
Het betreft alleen de iPhone 12 en niet de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.
Bron: https://www.igen.fr/iphon...phone-12-en-france-139299
osxman @erikloman15 september 2023 14:54
Dit is zomaar een Frans artikel over dit issue, geen officiële informatie. Dus het kan dat deze conclusie niet 100% betrouwbaar is.

(Betreft die bron: https://www.igen.fr/iphon...phone-12-en-france-139299)

[Reactie gewijzigd door osxman op 23 juli 2024 11:43]

supersnathan94
@erikloman15 september 2023 14:00
Heb je toevallig ook een website die zich wel houd aan de AVG? Want die cookiewall kan echt niet. 😭
Frame164 @supersnathan9415 september 2023 15:10
Een Franse website hoeft zich niet aan de AVG te houden. Dat is een Nederlandse wet. Je bedoelt waarschijnlijk RGPD.
cs-tweak @Frame16415 september 2023 15:18
En jij bedoelt dan denk ik weer de GDPR 😜
Super_Fred @cs-tweak15 september 2023 20:15
Le Règlement Général sur la Protection des Données = RGPD

Oftewel: de Franse vertaling van de GDPR.

Frappant genoeg is een Franse afkorting vaak gelijk aan de Engelse, maar dan met de letters in een andere volgorde. AIDS is SIDA bijvoorbeeld.
MvdW- @Frame16415 september 2023 16:39
De AVG is toch Europese wetgeving?
supersnathan94
@Frame16415 september 2023 17:20
GDPR bedoel je, maar dat heeft het dus gewoon wel degelijk.
Spatienazi @supersnathan9415 september 2023 23:29
Nee, hij bedoelt RGPD. Dat is de Franse naam van de AVG. :)
The Third Man @Frame16415 september 2023 20:50
Dat klopt niet, de AVG is de Nederlandse vertaling van de term GDPR, zie ook https://nl.wikipedia.org/...ening_gegevensbescherming . Oftewel de Europese wetgeving. De daadwerkelijke Nederlandse wetgeving heet de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

De RGPD is net als AVG gewoon de Franse vertaling van GDPR, dus hetzelfde. De Franse Wikipedia zegt ook dat het een Europese verordening betreft en vult nog aan dat dit ook betekent dat een lidstaat die niet in lokale wetgeving hoeft te implementeren.
Étant un règlement européen, le RGPD est obligatoirement et directement applicable à l’ensemble des pays membres de l'Union européenne. Il n'est pas nécessaire de transposer cette réglementation dans le droit national pour la rendre applicable.I
Oftewel een Franse website heeft zich aan de GDPR/AVG/RGPD/DSGVO/enzovoort te houden, in welke taal je het ook wil afkorten.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 23 juli 2024 11:43]

KillGhost @The Third Man16 september 2023 14:00
Het klopt inderdaad dat Frankrijk, of welk land van de EU dan ook, dit niet hoeft op te nemen in de lokale wetgeving. Een Europese verordening is namelijk rechtstreeks van toepassing in alle EU-landen. Een Europese richtlijn is dat bijvoorbeeld niet. Dat moet opgenomen worden in de lokale wetgeving en een land is vrij op welke wijze ze dat doen zolang maar aan de minimum eisen van de richtlijn voldaan is. Dit mag dus een strengere invoering zijn. .
njitter @erikloman15 september 2023 13:05
en voor de non-francofielen onder ons: https://www-igen-fr.trans...x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
keejoz @njitter15 september 2023 13:30
Je bedoelt wellicht francofoon... Een francofiel is iets compleet anders.
Resolution @erikloman15 september 2023 13:20
Daar gaat mijn claim..
Hippe Lip @erikloman16 september 2023 15:39
Wel opvallend, als dat klopt, want dat zou betekenen dat er in die andere modellen (dan de iPhone 12) een andere zender zit of dat (dezelfde) iOS op dat ene model een andere waarde voor het zendvermogen gebruikt dan op de andere iPhone 12-modellen?
Dat lijkt me onwaarschijnlijk...
Djerro123 @erikloman17 september 2023 11:29
Thanks, dit had iets duidelijker in het artikel (en andere artikelen hierover) mogen staan :)
Coolstart @Noresponse15 september 2023 14:35
Wat mijn vermoeden is en dat is al meer aangegeven dat Apple soms wat aan het knoeien is met voorgaande modelen als het om software gaat om zo mensen weer te lokken naar een nieuw toestel.

Het is een feit als mensen een goed werkend toestel hebben dan is een batterij die de hele dag niet meer haalt vaak een aanleiding om een nieuw toestel te kopen
Zegt uw vermoeden dan ook niet dat:
- Apple geen effectievere en niet detecteerbare manier gevonden zou hebben om energie te 'verstoken'?
- Apple dat dan niet consequent op elke andere oudere Iphone zou toepassen? Waarom specifiek die telefoon?

Ik denk dat je wel heel erg creatief bent met uw oorzak-gevolg conclusies.
Frame164 @Coolstart15 september 2023 15:09
Dat laatste is eigenlijk best wel stuitend. Je zou verwachten dat op deze site bèta's zitten die hun mening op feiten baseren en niet op de onderbuik.
Philos31 @Frame16415 september 2023 18:06
Dat is al lang niet meer zo, Tweakers is meer en meer een eindgebruikers website geworden.
Wat goed is, anders was het waarschijnlijk ten onder gegaan wegens geldproblemen.
Maar daardoor gaat soms het niveau van de discussie iets omlaag.
Gelukkig helpt modereren.
Dark-Mist @Coolstart16 september 2023 11:29
https://www.bbc.com/news/technology-51413724

Apple staat hier al lang om bekend, en meestal is het argument een drogreden. Het werkelijke doel is natuurlijk dat jij een nieuwe iPhone gaat kopen.

Ontopic: als de straling op te lossen is met een software update, is het dan eerder geen bewuste keuze van Apple geweest?
Wim Cossement @Dark-Mist16 september 2023 17:30
Ik kan mij niet voorstellen dat zo'n bedrijf dit niet kon weten of onderzocht heeft... Die gasten weten en denken aan alles om zo veel mogelijk spul te kunnen slijten en er zo veel poen uit te puren als ze kunnen en volgens mij hadden ge ze gewoon gehoopt dat men het niet ging merken of zo.

[Reactie gewijzigd door Wim Cossement op 23 juli 2024 11:43]

RPAngelov @Wim Cossement18 september 2023 01:52
mwah... daarom voorzien ze jouw toestel van 5+ jaar updates :). iPhone 12 werkt prima op dit moment... en als je zegt dat je bij versleten batterij een nieuwe toestel overweegt, dan ligt het echt aan jou hoor.
Wim Cossement @RPAngelov18 september 2023 17:33
Geen idee, ik draai LineageOS en geen stock Android. Maakt mij ook niks uit of ik 5 jaar updates krijg en met zo'n beperkt hardware en OS-aanbod als Apple is het maar normaal zeker dat men 5 jaar ondersteuning geeft?
En als ik per dag 5 minuten met mijn telefoon bezig ben zal het al veel zijn dus die batterij zal me ook worst wezen, al zit er wel een van 5 Ah dacht ik.
RPAngelov @Wim Cossement20 september 2023 19:39
Nou ja... Google Pixel's zijn ook niet veel :P ook eigen Tenzor chip, maar.... 2 jaar ondersteuning ;( frapant toch?
LineageOS is geen standaard geleverde OS. Om die te installeren moet je de bootloader unlocken - dus je moet de juiste model en merk hebben. Dus voor de gemiddelde telefoon gebruiker is dat geen passende oplossing - op zijn minst omdat Neflix al moeilijk kan gaan doen, ondanks Magisk etc.
Ik zeg niet dat Apple perfect is :P maar voor de high end markt, zijn dat de toestellen die de meeste waarde voor jouw geld bieden.
Wim Cossement @RPAngelov21 september 2023 19:34
Netflix? Welke boomer zet dat nu nog op zijn GSM of heeft daar nog een abonnement op? :O

Voor de rest werkt alles van apps dat ik ooit willen installeren heb, enkel mynexuzhealth maakt van zijn oren (maar die hebben ook een site) dus dat rooten is niet echt een probleem voor crypto, banking, overheidstoestanden en 2FA.

Magisk heb je zelf niet nodig, het unlocken en installeren zijn een paar dingen downloaden en een paar commando's tikwerk. Je kan ook altijd terug mocht je willen en dat het niet iets is voor mensen die niet weten wat een CLI is, is ook niet erg, die gaan er toch niks aan hebben, laat staan dat ze dan APK's gaan installeren of iets niet Google standaard gaan gebruiken.
Mijn pakweg 250 euro foon (128 GB versie) biedt me meer dan genoeg voor mijn geld, een veelvoud van dat bedrag gaat mij geen veelvoud aan gelijk wat anders bieden.
pa2ra @Noresponse15 september 2023 13:57
de Iphone 4 had geen 4G. Dus waar heb je het over met 'dropfalls'?
Verwijderd @Noresponse15 september 2023 13:34
Batterygate is als een soort complottheorie aangegrepen om te zie-je-wellen over Apple, maar ze deden dat alleen bij toestellen met een gammele batterij (en batterijen hebben nooit het eeuwige leven gehad) om te voorkomen dat de toestellen zouden crashen.
Wolfos @Verwijderd15 september 2023 13:38
Precies. Je kon gewoon de batterij laten vervangen om weer terug te komen op de volledige performance. Die update was om ervoor te zorgen dat de telefoon niet om een wattage vroeg dat de batterij niet meer kon leveren. Lekker belangrijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 11:43]

Zer0 @Wolfos15 september 2023 13:47
Als dat het doel was had Apple een melding kunnen doen op het moment dat ze de snelheid terugschroefden. Aangezien ze het echter stilletjes deden zonder de gebruiker op de hoogte te stellen ga ik er van uit dat dat niet het doel was.... een nieuwe iPhone verkopen levert meer op.
supersnathan94
@Zer015 september 2023 13:58
Slechte aanname. Ze hebben het nu immers een optie gemaakt die je zelf aan of uit kunt zetten.

Ik heb er met een iPhone 11 pro max ook nog geen dag last van gehad.

Het enige toestel waar dit echt een ding was was de iPhone 6 en 6S en daar is dit toen voor in het leven geroepen.

En zeg nou zelf, wat heb je liever? Een toestel dat trager is of gewoon continu crashed (en daarbij in een bootloop kan komen doordat de herstart te veel vermogen vraagt)?

Deze “setting” kun je nu gewoon zelf toggelen dus is het gewoon een kwestie van preference. Wil je het niet dan zet je het niet aan. Battery gate is geen ding (meer). Kap er dan ook gewoon mee om een dergelijke conspiracy steeds weer aan te halen.
Ruw ER @supersnathan9415 september 2023 15:09
Je moet wel heel naïef of slecht geïnformeerd zijn zeg. Het hele ding was het volgende:

De iphones 5s, 6, 6s, hadden een chip die enorm snel was, maar ook veel power vroeg. Ze hadden ook een miniscule accu, 1800mah oid. Als die accu slechter werd dan kon deze onder piekbelasting de gevraagde stroom niet meer leveren, viel je telefoon uit. Hier hadden mensen last van. Om te voorkomen dat mensen last kregen van uitvallende telefoons, hebben ze een update uitgebracht die de maximale kloksnelheid van de cpu verlaagde, naarmate je accu slechter werd. Hierdoor minder extreme piekbelasting, minder/geen uitval meer. Je telefoon werd wel traag.

Nu komt ie, hiervoor zijn ze berecht in meerdere landen eh: ze hebben niemand gezegd wat er aan de hand was. Niemand wist dat ze de kloksnelheid aan het terugschroeven waren. Niemand wist dat als ze een trage telefoon hadden, ze met een nieuwe accu weer de volle performance konden krijgen. Hierdoor zijn er mensen geweest die hun telefoon traag vonden, en een nieuwe hebben gekocht.

Pas toen dit allemaal uit kwam kwamen ze met een verklaring, meer updates, en ze zijn uiteraard aangeklaagd. Je mag geloven dat apple de allerbeste bedoelingen had (ik geloof dat niet, het is een bedrijf dat 1 doel heeft: zo veel mogelijk winst), maar dit is hoe het gegaan is. Niet anders. En het heeft ze in 1e instantie geld opgeleverd, want mensen kochten een nieuwe telefoon want de oude werd traag.
Zwarte_os @supersnathan9415 september 2023 14:37
Trager is overigens ook relatief. Op Android, in ieder geval Touchwiz, is traagheid te merken in de interactie zelf, bij iOS alleen in het wisselen van schermen of inladen van data. Maar de animaties en interacties blijven vloeiend.
Aiii @Zer015 september 2023 14:05
Zoals altijd met complottheorieën is het daadwerkelijke verhaal waarschijnlijk een stuk saaier en dat is zeer waarschijnlijk dat Apple geen onnodig gezeur wilde veroorzaken door leken met informatie te overspoelen die ze toch niet snappen. Maar goed, ze hebben netjes hun mea culpa gedaan en nu is er battery health in je settings om je te waarschuwen, exact zoals je wilde.

Nu zie je overigens ook meteen dat mensen in volledige paniek raken zodra hun battery health onder de 100% komt, en oh wee als dat richting de 90% gaat, GoT staat vol met vragen van mensen over hun batterij die nog meer dan goed is.
Zer0 @Aiii15 september 2023 14:14
Apple geen onnodig gezeur wilde veroorzaken door leken met informatie te overspoelen die ze toch niet snappen.
Een van de redenen dat ik van Apple apparatuur afgestapt ben, af en toe kreeg ik het gevoel dat ik als een kleuter behandeld werd :P
Frame164 @Zer015 september 2023 15:04
Apple maakt geen producten voor dat handjevol tweakers maar voor de rest van de wereld. En we weten allemaal hoe atechnisch die zijn.
Zer0 @Frame16415 september 2023 15:18
Atechnisch staat niet gelijk aan dom.....
Verwijderd @Zer015 september 2023 13:55
Dit stond gewoon in de release notes meen ik.
Ikbenjelly @Verwijderd15 september 2023 14:16
Whahahah release notes🤣🤣🤣...idd NADAT ze betrapt werden kwam er een software update... met een extra functie/optie en uitleg om processor snelheid reduceren..en een smoes dat ze gebruikers wilden beschermen zodat de telefoon niet "uitviel" terwijl de batterij nog goed genoeg was. En daarna ook pas werd verteld dat de iphone 6/7 na een batterij wissel gewoon weer normaal functioneerde... uiteindelijk rechtzaak $500miljoen...en je kon toen ook tegen gereduceerd tarief je batterij vervangen
Zoop @Ikbenjelly15 september 2023 15:52
Wat probeer je nu te insinueren dan? Dat apple die apparaten expres trager zit te maken om ze naar nieuwe iphones te lokken? Denk je echt dat ze zo lomp zijn bij Apple dat ze dachten dat niemand dit op zou merken?

Ik geloof best dat grote bedrijven, en zeker apple ook, wat wazige shit uithaalt, maar dit was binnen no-time opgemerkt (net als deze FAR update) en levert negatieve publiciteit op. Denk je echt dat Apple zo lomp was dit expres te doen om verkopen te stimuleren? Kom op zeg.

Dat er van alles op te merken is over het (gebrek aan) communicatie over dit soort zaken bij Apple, absoluut. De maatregel was simpelweg om te zorgen dat die telefoons bleven werken. Als ze mensen naar nieuwe telefoons probeerde te pushen hadden ze juist helemaal niks hoeven doen, die telefoons zouden namelijk om de haverklap uitvallen.

En al dat laatste, zijn toch juist positieve punten? Ze hebben er voor gekozen er extra aandacht aan te geven omdat het zo in hun gezicht explodeerde. Had nergens voor nodig geweest, zeker niet verplicht.

Maar goed, Apple bashen is makkelijk
Noresponse @Verwijderd15 september 2023 13:39
Ja features en alle commentaar op Apple wordt wel gedownvoted dus geen probleem. Er zijn meer bedrijven die rommelen met software en of dit moedwillig of per ongeluk dat is altijd de vraag die elk bedrijf zal tegen spreken. :)

Dat de batterij door die update langer mee ging klopt, zolang die in standbye modes was en bij gebruik ging die juist sneller leeg. Keuzes zullen we maar zeggen

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 11:43]

Frame164 @Noresponse15 september 2023 15:06
Bedrijven rommelen niet met software maar de developers doen dat. Obze beroepsgenoten dus. En dat zijn allemaal hoog opgeleide mensen dus die gaan geen dingen doen "omdat het moet van de manager". En als ze dat wel doen verdienen ze hun salaris niet. Je neemt geen hoger opgeleiden aan die aapjes trucjes doen.
Noresponse @Frame16415 september 2023 16:46
Er zijn wel voorbeelden hoor :) denk aan het rommelen bij autofabrikanten of systemen die beter prestaties laten zien bij een lancering of wellicht bij een youtube review. We hebben het over commerciele bedrijven en vooral bedrijven met aandeelhouders staan vaak erg onder druk.

Ik snap wel waarom ze dat doen en niks mis mee om meer te verkopen of een grotere afzetmarkt te krijgen, maar wees er bewust van dat het gewoon gebeurt.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 11:43]

Frame164 @royzegthoi15 september 2023 15:07
Bof jij even dat je naast Apple nog een triljoen andere merken hebt. Waar natuurlijk allemaal superaardige mensen werken die helemaal geen geld aan jou willen verdienen.
royzegthoi @Frame16415 september 2023 15:20
Had inderdaad voor die prijzen serieuzere support verwacht, zeker omdat ik Apple Care had voor mijn toestel. Er zit niet eens Apple Support in limburg/brabant.

En inderdaad vandaar voor mij nooit geen Apple meer, zoveel merken die het beter doen op hardware en software gebied :z

Helaas verplicht een Apple van het werk maar dat zal ook niet lang meer zo doorgaan, die gaan ook overstappen op Android.
teek2 15 september 2023 12:54
Hoe kan dit nou? Alles wordt toch getest? SARs staan gewoon online…? Moet ik me zorgen maken (met mn iPhone 12 mini)?

Een beetje onderzoeksjournalistiek van Tweakers zou ik in dezen zeer waarderen, go Tweakers! :)

[Reactie gewijzigd door teek2 op 23 juli 2024 11:43]

Coolstart @teek215 september 2023 13:59
Zoals gezegd betreft het zeer lage dosis niet-ioniserende straling = geen gevaar voor mens en dier. De energieabsorbsie van bet lichaam wordt enkel omgezet in warmte. Dus zorgen maken is niet echt nodig omdat de wetenschap geen verband kan leggen tussen dit soort straling en ziekte.

Al wie zich daar toch zorgen over maakt kan zich wat mij betreft beter focussen op de vele andere wetenschappelijk bewezen zaken zoals suikeriname verminderen, vezels verhogen en nog een heleboel zaken. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat Apple zich niet aan de regels moet houden.

SAR staat voor "Specific Absorption Rate" en is een maat voor de hoeveelheid radiogolfenergie die door het menselijk lichaam wordt geabsorbeerd.

De SAR-waarde een maximum. Uw telefoon zal zelden het maximale zendvermogen benutten om efficiënter om te springen met de batterij. De werkelijke waarden zullen dus lager liggen.

In de EU betreft de maximum 2w/kg. De testopstelling wordt beschreven in de Europese EN 50360 standaard. Een met water gevuld hoofd en lichaam en een robotarm die de telefoon op verschillende plaatsen houd om zo de straling op die plaatsen te meten.

Er zijn echter kritieken dat deze laboratoriumtests niet altijd realistische gebruiksomstandigheden weerspiegelen. Toch worden deze tests beschouwd als de meest praktische manier om de blootstelling aan radiogolven te kwantificeren en vooral te vergelijken. Iedereen gelijk voor de wet.

De meest eenvoudige methode om die SAR-waarden te verminderen is wifi-bellen aanzetten. Zodra uw telefoon verbinding heeft met wifi kan het signaal langs die weg verlopen ipv via een zendmast. Ik heb Telenet en ik heb al telefoon gekregen met celluar uit, het werkt dus ;-). Wifi heeft vanzelfsprekend een veel lager zendvermogen omdat de afstanden korter zijn.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 11:43]

thomas_n @Coolstart15 september 2023 14:56
Warmte kan natuurlijk wel degelijk gevaarlijk zijn, ook al veroorzaakt het niet direct een ziekte. Zo wordt er gewaarschuwd dat mannen beter niet met een laptop op schoot kunnen werken, omdat extra warmte op die plaats de vruchtbaarheid kan verminderen. Op dezelfde manier is het niet onvoorstelbaar dat een telefoon met een hoog niveau van niet-ioniserende straling dagelijks in je broekzak dragen ook een negatief effect zou kunnen hebben.

Dat er andere slechte gewoontes zijn die een grotere impact hebben op de gezondheid, is geen reden deze factor te negeren.
Coolstart @thomas_n15 september 2023 16:12
Op dezelfde manier is het niet onvoorstelbaar dat een telefoon met een hoog niveau van niet-ioniserende straling dagelijks in je broekzak dragen ook een negatief effect zou kunnen hebben.
Dit lijkt me extreem onwaarschijnlijk voor 2 redenen:

1. Het over piekvermogens en die haal je natuurlijk enkel tijdens het bellen of mogelijk ook tijdens hevig 4G downloads. De kans dat uw schoot opwarmt als je aan het bellen bent lijkt me onbestaande. Als de telefoon in uw broekzak zit, staat die meestal gewoon in idle. En als er eens een data-transfer is, is dat niet constant of heel erg beperkt. Op zo'n afstand en met die lage straling uw vruchtbaarheid beperken is gewoon onmogelijk en er is ook 0,0 bewijs voor dat dit een probleem is.

2. Dat voorbeeld van die Laptop gaat over langdurige blootstelling aan het hete laptop op up schoot. De wetenschap zegt idd dat langdurige warmte tijdelijk de spermakwaliteit kan beperken. Bijvoorbeeld na een periode van koorts. Als je heel vaak met een warme laptop werkt kan dit dus ook een effect hebben. Maar het is niet zo dat je daar kanker of tumoren van krijgt de zaadcellen blijvend kapot zijn.
Dat er andere slechte gewoontes zijn die een grotere impact hebben op de gezondheid, is geen reden deze factor te negeren.
In zekere zin wel. Mensen hebben de neiging om te disproportioneel aandacht te geven aan wat opvalt. In dit geval straling. In hun hoofd koppelen ze straling aan kanker en het krijgt een hogere prioriteit. Ook al is het niet wetenschappelijk bewezen, toch kan je geneigd zijn daar overdreven veel aandacht aan te schenken en andere sluipende zaken gewoon te negeren omdat het niet zo opvalt maar wel een bewezen impact heeft.

Ik zeg niet dat men de SAR-waarde moet negeren maar als de piekwaarden afwijken is dat op zich geen reden tot medische bezorgdheid. Er zijn studies met dieren en organismen die ze normale radiostraling-dosissen toedienen. Ze merken niets op. Dus de wetenschap is vrij zeker dat onze huidige normen normen 100% veilig zijn. Juridisch zijn er natuurlijk wel zorgen want Apple kon blijkbaar een tijdje de regels overtreden.

Pas al ze die 2 jaar lang, 18u per dag op volle piekvermogen 2G straling er op loslaten (5 tot 10 watt/kg) over heel hun lichaam vertonen ratten verstoorde cellen te zien in het hart, hersenen en nieren wat een effect zou hebben op de kans dat ze ooit kanker zouden krijgen. Het rare is dat er enkel bij mannelijke muizen een afwijking te zien is, niet bij vrouwelijke ratten en ook niet bij muizen. Die afwijkingen zijn heel erg klein en aangezien het niet bij alle proefdieren het geval is kan je geen conclusies maken of dagelijks gsm-gebruik een nadelig effect heeft op de mens.

Maar omdat men nog niet alles begrijpt is er een limiet gezet uit een voorzorgsprincipe. Daarom ben ik voorstander van SAR en alle andere maatregelen die straling en zendvermogens reguleren.
Fireshade @Coolstart15 september 2023 16:34
1. Het over piekvermogens en die haal je natuurlijk enkel tijdens het bellen of mogelijk ook tijdens hevig 4G downloads. De kans dat uw schoot opwarmt als je aan het bellen bent lijkt me onbestaande. Als de telefoon in uw broekzak zit, staat die meestal gewoon in idle. En als er eens een data-transfer is, is dat niet constant of heel erg beperkt. Op zo'n afstand en met die lage straling uw vruchtbaarheid beperken is gewoon onmogelijk en er is ook 0,0 bewijs voor dat dit een probleem is.
Helemaal correct, maar hij stelt het dan ook verkeerd. Ik begrijp niet waarom alle comments het hier hebben over de de situatie als de telefoon in de broekzak zit te idlen :P
De SAR limiet is bedoeld voor tijdens het bellen met de telefoon aan het oor. Daar was men bezorgd over. Het gaat dan om je hersenen die opgewarmd worden à la de magnetron, en zeker niet om de situatie waarin het ding in idle staat.
andru123 @Coolstart15 september 2023 16:10
Het verband is echt moeilijk te leggen, als met alle kanker oorzakende substanties. Maar er zijn wel aanwijzingen:
Gezondheidsraad: grotere kans op kanker in de buurt van hoogspanningslijn
MerijnB @andru12315 september 2023 16:14
Goed om dit in de gaten te houden natuurlijk, maar er is wel wat kritiek op dit onderzoek:
In deze gepoolde analyses zien we een statistisch verband, maar niet wat de oorzaak van de extra leukemiegevallen is. Dat wil zeggen dat niet is bewezen dat de extra kinderleukemie echt door de magneetvelden van de hoogspanningslijn wordt veroorzaakt. De Gezondheidsraad geeft in haar advies uit 2018 ‘Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen’ aan dat zij wel aanwijzingen zien voor zo’n oorzakelijk verband. Dat is op grond van een eigen literatuuranalyse. De raad vindt het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende om te spreken van een ‘waarschijnlijk’ of ‘bewezen’ oorzakelijk verband. De raad geeft het volgende aan. Bij kinderen die lang zijn blootgesteld aan een gemiddelde magneetveldsterkten van 0,3 tot 0,4 microtesla of meer lijkt het risico op leukemie ruim twee en een half keer zo hoog als bij kinderen die op het achtergrondniveau worden blootgesteld.
Ik kan de bron even niet meer vinden, maar ik kan me iets herinneren dat er de vraag was of gevolg en oorzaak duidelijk was, iets van: is het zo dat wonen in de buurt van een hoogspanningslijn grotere kans op kanker geeft, of is het zo dat huizen in de buurt van hoogspanningslijnen goedkoper zijn, dat daar vaker mensen met minder financiële ruimte wonen, die ongezonder leven, wat de kans op kanker verhoogt.
andru123 @MerijnB15 september 2023 16:21
Ik ben benieuwd wat is het magneetveldsterkte in de hersenen als je mobieltje naast je hoofd houdt. Als het groter dan 0,3 microTesla dan zou ik - persoonlijk - zo veel mogelijk dit proberen te vermijden.
MerijnB @andru12315 september 2023 16:25
Ik heb niet genoeg verstand van zaken om daar wat over te zeggen, maar de kans lijkt me klein gezien de richtlijnen van de ICNIRP en waar die op gebasseerd zijn.
Coolstart @andru12315 september 2023 16:28
Uit een analyse van de nu beschikbare onderzoeksgegevens concludeert de Gezondheidsraad dat niet bewezen is dat magnetische velden de oorzaak zijn, maar dat er wel aanwijzingen zijn voor een oorzakelijke verband.
Ik heb ooit eens alle studies er op nagelezen en er er zijn totaal geen aanwijzingen voor een oorzakelijke verband. Die copywriters vertalen dat altijd verkeerd. Sommige studies hebben idd wel een statistische correlatie aangetoond tussen de nabijheid van hoogspanningslijnen en verhoogde incidentie van leukemie bij kinderen. Maar het is geen oorzakelijk verband omdat men simpelweg geen verband vind tussen dat soort elektromagnetische straling en aanpassingen op celniveau in het bloed of stamcellen van kinderen. Ook zijn er veel studies die totaal geen verband vinden. Dus er is geen aanwijzing dat er een verband is, laat staan een oorzakelijk verband.

Hoe dan ook, het gaat het hier over extreem kleine afwijkingen in de incidentie. Het zou best kunnen dat kinderen onder hoogspanningslijnen gemiddeld gezien in een iets armer gezin leven zijn en de omgeving (verkeer, industrie, rokers in huis..) of levensstijl (type eten, sport,..) net iets ander is dan andere kinderen. Het feit dat sommige studies totaal geen verband vinden en andere studies weer wil wijst er net op dat het oorzakelijk verband zoek is.
RobbyTown @teek215 september 2023 13:00
In het vorige artikel: Volgens de ANFR ligt dat bij de iPhone 12 op 5,74W per kilogram wanneer de telefoon in een broekzak zit of wordt vastgehouden. Het wettelijke maximum is 4,0W/kg binnen de EU.

Die 4 is veilig. 12 ofzo dan gaat het pas echt fout. Dus bij bijna 6 liever niet maar geen acuut gevaar. Zit altijd wat marge in. Wil je echt veilig bellen dan gebruik oortjes dan zit je telefoon niet bij je hoofd.

Zie het als spanbanden die kunnen x kilo aan staat op de wikkel. In praktijk kan die veel meer aan, zit gewoon een redelijke veilige marge in.
bantoo @RobbyTown15 september 2023 13:02
Waar komt deze info weg dat je bij 12W/kg je ergens zorgen om moet maken? Is dit wetenschappelijk onderbouwd?
RobbyTown @bantoo15 september 2023 13:06
Zie hier: https://www.rtlnieuws.nl/...kels-gehaald-zorgen-maken

Toch is er volgens de RDI geen accuut veiligheidsrisico. Je hoeft je dus niet direct zorgen te maken als je zelf een iPhone 12 hebt. "Er is sprake van een flinke veiligheidsmarge", legt Beerlage uit.

De blootstellingslimiet is zo laag ingesteld dat je er niet meteen gezondheidseffecten van ondervindt als deze wordt overschreden. "Zelfs als je de hele dag de telefoon tegen je oor zou houden, dan warmt je lichaam maar een fractie van een graad op." In het ergste geval zou je er volgens Beerlage overhittingsverschijnselen van kunnen krijgen. "Maar dat krijg je bij hoge koorts ook."


Exacte cijfers ken ik niet maar 12 is maar een voorbeeld getal (vandaar ofzo). Aangezien er word gesproken van flinke marge. Exact cijfer weet ik helaas ook niet.
4W VS 5,74W is in elk geval geen flinke marge. 12 komt daar meer in de buurt (persoonlijk)

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 23 juli 2024 11:43]

Prince @RobbyTown15 september 2023 13:36
Er staat meer over W/kg straling en de minima, maxima, occasionele straling, continue straling, etc... in dit document.

Of ik er aan uit kan, dat is een ander paar mouwen... gelukkig zitten hier slimmere mensen dan ikzelf :-)

Ik lees precies dat het <4W / kg is en je een marge hebt van 0.4W bij occasioneel contact en een marge van 0.08W bij continue blootstelling.
Dit lijkt me echter wel een erg kleine marge... Even wachten op de specialisten dus :-)


Deze pagina laat ook de SAR W/kg waardes zien van de oude NOKIA toestellen. Deze zijn beduidend lager dan 4W/kg!
Maar de iPhone 12 staat er ook erg laag... experts nodig... duidelijk :)

[Reactie gewijzigd door Prince op 23 juli 2024 11:43]

batjes @RobbyTown15 september 2023 13:25
Zelfs die 12W is laag. De zon gooit rustig 100W+ tegen onze lichaampjes aan op een dag als vandaag.

Een beetje zendmast zit ook tegen de 100W aan of daar overheen zelfs. Is ook niet direct schadelijk.

De veiligheidsmarges op smartphones en consumenten apparaten zijn enorm groot.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 11:43]

Prince @batjes15 september 2023 13:55
De ene straling is de andere niet natuurlijk. De straling van de zon is een groot spectrum tussen infrarood en ultraviolet. Maar deze straling wordt niet geabsorbeerd door jouw lichaam. Een erg groot deel wordt weerkaatst. Zou dit niet gebeuren, dan zouden we je ook niet zien staan, gezien onze ogen werken op weerkaatste stralen. De absorptie die gebeurd is ook door je huid, niets intern.

Electromagnetische straling heeft weinig weerstand van jouw huid. daarom ook dat ze dit niet uitdrukken in W / m², maar in W / kg.
5W / kg over jouw hele lichaam (laten we even 80KG als voorbeeld nemen), dan zou je 400W in je lichaam krijgen.

Met 5W kan je 4L water in 1 uur 1°C doen stijgen. (eigenlijk 1.16 Watt per L per uur per 1 °C)
Dus met 400W kan je 80L water na een uurtje dus 1.2 graden warmer maken.
OF: in 4 uur ben je 4.8°C warmer en zal je van 37°C naar 41.8°C gaan en loop je risico dat de eiwitten in je bloed gaan beginnen stollen. (wat een effect is van de temperatuur, niet van de straling).

Gelukkig zweten we dan en koelt ons lichaam ons actief af. En gelukkig dat de iPhone niet je hele lichaan kan bestralen. 400W voor 4 uur is ook 1.6kWh. Als Apple dat in zo'n iPhone krijgt, dan moeten ze idd dringend aan electrische wagens beginnen :-D
watercoolertje
@batjes15 september 2023 14:21
Een beetje zendmast zit ook tegen de 100W aan of daar overheen zelfs. Is ook niet direct schadelijk.
Die hou je ook niet tegen je been aan. Het vermogen van die toren wat je lichaam opneemt is onder normale omstandigheden (veel) kleiner dan dat van een telefoon.
De zon gooit rustig 100W+ tegen onze lichaampjes aan op een dag als vandaag.
Maar niet met RF straling, zou wat zijn, dan konden we dus ook geen radio luisteren en communiceren :P

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 11:43]

Groningerkoek @batjes15 september 2023 14:21
Het deel dat jij opneemt van het door een zendmast uitgestraalde vermogen neemt heel rap af met de afstanden. Heb vroeger wel masten geplaatst en het was ten strengste verboden om met je kop er pal voor te hangen tenzij de antenne was afgeschakeld. Een meter verderop was al geen probleem meer door afstand en uitwaaieren.
MilanSxD @batjes15 september 2023 13:48
Er zit natuurlijk wel een wereld van verschil tussen de zon die a paar miljard lichtjaartjes van ons vandaan is en een telefoon die je rechtstreeks tegen je oor houd of met een dun laagje stof tegen je been hebt zitten.

Maar dan nog is 4KW/kg inderdaad een flinke veiligheidsmarge.
Waarschijnlijk zul je met 12W/kg nog steeds niet veel ondervinden, maar er is natuurlijk een grens die ver onder de 100W/kg ligt waar je wel degelijk last van kan krijgen.
Hier wat meer directe informatie over de effecten van RF:
https://www.osha.gov/radi...-radiation/health-effects

Ik vindt geen directe nummers, behalve een meeting waar 100 MHz zeer schadelijke effecten had.
6 mannen werden ziek, waarvan 4 niet meer zijn hersteld.

Daarnaast verbrand de zon je ook gewoon levend als je daar lekker 2 uurtjes in blijft liggen.
EnigmA-X @MilanSxD15 september 2023 15:47
Er zit natuurlijk wel een wereld van verschil tussen de zon die a paar miljard lichtjaartjes van ons vandaan is en een telefoon die je rechtstreeks tegen je oor houd of met een dun laagje stof tegen je been hebt zitten.
De energie meet je praktisch op het lichaam in een bepaalde situatie. Dat de zon ver weg is, is dus niet relevant. (Het laat alleen zien dat de zon op dezelfde meetafstand kennelijk iets meer straling geeft).
Maar dan nog is 4KW/kg inderdaad een flinke veiligheidsmarge.
4W/kg (dus niet 4 kilowatt per kilogram)
Daarnaast verbrand de zon je ook gewoon levend als je daar lekker 2 uurtjes in blijft liggen.
Je huid verbrandt door UV-straling. Dat heeft een frequentie tussen de 800 - 30000THz. Mobiele telefoons meten we op frequenties tussen de 900 - 3500 MHz. Appels <--> Peren.
MilanSxD @EnigmA-X18 september 2023 08:41
De energie meet je praktisch op het lichaam in een bepaalde situatie. Dat de zon ver weg is, is dus niet relevant. (Het laat alleen zien dat de zon op dezelfde meetafstand kennelijk iets meer straling geeft).
Dit klopt. Heb het nader onderzocht. Bedankt voor deze verheldering.
4W/kg (dus niet 4 kilowatt per kilogram)
Excuses, typfoutje.
Je huid verbrandt door UV-straling. Dat heeft een frequentie tussen de 800 - 30000THz. Mobiele telefoons meten we op frequenties tussen de 900 - 3500 MHz. Appels <--> Peren.
Heb je ook helemaal gelijk in.

Ik denk dat vooral te maken heeft met het feit dat ze nog niet genoeg informatie hebben om met zekerheid te stellen dat RF straling op dit niveau niet schadelijk is.
De kans dat het schadelijk kan zijn is echter zeer aanwezig.
Vandaar dat ze een gigantische veiligheidsmarge hebben gebruikt.
Je wil niet dat je per ongeluk een veiligheidsmarge instelt die zo hoog is dat mensen meteen schade oplopen. Of dat deze marge vrij gemakkelijk kan worden overschreden, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Finraziel @RobbyTown15 september 2023 13:20
De vraag van @bantoo is volgens mij nou net of je onderbouwing hebt dat 12 schadelijk zou zijn. Volgens mij nog steeds niet, in ieder geval niet om te zeggen dat het dan 'echt fout' gaat.

Ik vind het zelf ook nogal suf dat alle media zo keihard straling aan het roepen zijn. Ja het klopt, het is straling, maar niet de straling waar een leek aan denkt. Die radiogolven gaan je echt niet zo snel wat aandoen. Natuurlijk zijn die limieten er ook niet voor niets en als de resultaten kloppen dan moet Apple het inderdaad fixen, maar het is echt niks om je zorgen om te maken. Door al die suggestieve berichtgeving doen veel mensen dat wel. Schandelijk is het eigenlijk, paniek zaaien voor clicks, bah.
MerijnB @RobbyTown15 september 2023 15:42
De richtlijn van ICNIRP (die 4 zegt) zegt ook dat die een factor 10 zit onder wat veilig wordt geacht, daarmee zou je zeggen dat 40 nog steeds veilig is.
TLLRS @teek215 september 2023 12:57
Het is allemaal non-ionizing radiation. Hoogstens wat lokale warmte die het genereert.
batjes @TLLRS15 september 2023 13:23
De sterkte van de signalen is tegenwoordig ook een heel stuk lager dan de mobiele telefoons van 20 jaar geleden. Dat hebben we gelukkig ook allemaal overleeft.
Jan Onderwater @batjes15 september 2023 15:03
Telefoons hebben meestal enkele miliwatt aan zendvermogen, slechts in uitzonderlijke situaties gaan het naar 2 Watt.
En bedenk je dan dat vroegah, analoge TV Zenders en nu nog Radiozender zitten in de vele Kilowatts, sommige zelfs in het Megawatt bereik
andru123 @Jan Onderwater15 september 2023 15:57
Ja, maar die toren zitten niet naast je hoofd. Op enige afstand de hoeveelheid van energie dat je van die toren krijgt, is vele malen minder dan van een mobiel in je oor.
(Trouwens, er zijn nog steeds veel TV of Radio toren in KW of MW range in de wereld.)
Jan Onderwater @andru12315 september 2023 16:16
Op 2,5 Kilometer afstand van een dergelijke FM zender die een vermogen van 400kW heb je een continue belasting van zeker 10 Watt per vierkante meter. Een Analoge TV zender had nog meer vermogen. Ligt een beetje aan de bodem, deze kan weerkaatsen maar ook absorberen. Verder ook het antenne ontwerp. op 5 KM is dat dan 2,5 Watt.
Analoge TV is uit in Nederland, werken tegenwoordig digitaal met meer zenders en minder vermogen.

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 23 juli 2024 11:43]

Zoop @Jan Onderwater15 september 2023 15:57
Had ooit een buurman die een piraat antenne had (metertje of 10 hoog), je kon dat ding horen trillen (en als het mistig was, zelfs zien trillen). Geloof dat daar wel wat meer vermogen doorheen ging.
Pendora @teek215 september 2023 12:58
Alleen de iPhone 12 (dus niet pro of mini) en zoals het nu lijkt is er een update geweest in de afgelopen drie jaar die de waardes had verhoogd. Die wordt dus nu terug gedraaid. Het is nog niet duidelijk of het een fout is geweest of een bewuste actie vanuit Apple.
Lord Anubis @Pendora15 september 2023 13:24
Kan best zijn dat ze de gemiddelde zendmasten onderlinge afstand gebruikten als maatstaf om de SAR te bepalen.
Kenhas @Lord Anubis15 september 2023 14:53
Wat heeft dat te maken met het stralingsniveau van 1 specifieke telefoon?
Zendmasten hebben hier niets mee te maken.

Er is een maximum vastgelegd en door een al dan niet bewust actie is dat vermogen omhoog gegaan. Niets met zendmasten te maken
Lord Anubis @Kenhas15 september 2023 18:45
Volgens mij toch wel, althans indirect; als een mobiel niet ver genoeg reikt omdat de masten te ver uiteen staan is er slecht bereik.
Kenhas @Lord Anubis16 september 2023 11:31
ik veronderstel dat dergelijke metingen in een afgesloten ruimte gebeuren, in een kooi van Faraday zodat er geen andere invloeden kunnen zijn op de metingen. Zendmasten hebben dan ook geen invloed op dergelijke metingen. Aangezien een telefoon dan op zijn maximum vermogen overschakelt, heb je correcte metingen.
Aaargh! @teek215 september 2023 13:00
Hoe kan dit nou? Alles wordt toch getest?
Je kan zo'n test vast om allerlei verschillende manieren uitvoeren. De vraag is wat is vastgelegd in de wet, staat daar alleen de hoeveelheid straling of ook hoe deze exact gemeten moet worden, en hoe precies is de meetopstelling omschreven?
Splitinfinitive @Aaargh!15 september 2023 14:45
In de bouw hebben we nen normen en worden ook testmethodes voorgeschreven

Kan mij voorstellen dat er ook een nen norm is voor de straling waarin geschreven staat hoe en wat je moet testen en op welke afstanden e.d
Zezura @teek215 september 2023 13:02
je kan niet continue elke parameter meten, Tweakers is geen onderzoeksinstituut. Ze meten de meest gangbare parameters en mogen er vanuit gaan dat als het gaat om veiligheidsnormen dat dit al uitvoerig is getest bij het ontwerpen en tijdens de certificering voor de markt. Natuurlijk kan er iets tussendoor slippen omdat het een "edge-case" betreft. Ik vermoed dat dit dus een edge-case is wat gemist is. Dat kan gebeuren hoe goed mogelijk je je onderzoek ook inricht, er is altijd wel iets waar je met onderzoek niet aan denkt of wat alleen in een voor onmogelijke situatie geacht blijkt uit te werken. Daarom gebeuren er nog steeds vliegtuigongelukken. niks in deze wereld is perfect, software niet, hardware niet, mensen en natuur niet.
watercoolertje
@teek215 september 2023 14:18
Een beetje onderzoeksjournalistiek van Tweakers zou ik in dezen zeer waarderen, go Tweakers! :)
Beetje eigen onderzoek doet anders ook wonderen hoor!

Doorklikken naar het vorige artikel(reacties) en/of de bron laat al zien waarom ze dit nu (pas) ontdekken.
wica @teek215 september 2023 12:58
Afhankelijk van de GPS locatie, die overeenkomt met een test center. Werd de straling aangepast. ;)
Frame164 @teek215 september 2023 15:11
Onderzoeksjournalistiek en gratis is geen valide combinatie.
Zer0 @LowLand15 september 2023 13:14
Inderdaad, het zijn regels waar ook Apple zich aan dient te houden, toestel had nooit op de markt mogen komen.
Waarschijnlijk voldeed de telefoon eerst wel aan de eisen. Aangezien Apple het nu met een software-update wil verlagen, is het niet raar dat wellicht een eerdere update het omhoog heeft gebracht.
andru123 @bantoo15 september 2023 16:04
Dit is ook nonsense?
Gezondheidsraad: grotere kans op leukemie in de buurt van hoogspanningslijnen
bantoo @andru12315 september 2023 16:11
Je moet dus naast een hoogspanningsmast wonen op een meter of 100 of een redelijke kans te hebben op een zeer klein verhoogd risico op een paar kankervarianten. Dat gaat een mobieltje niet halen.
shadowmanwkp @bantoo15 september 2023 19:02
Dat mobieltje is op 0m afstand, in een broekzak of tegen je oor. Dat is een compleet andere schaal
Andreas01 15 september 2023 13:17
Als het onderzoek niet zou kloppen, dan zou zo'n update toch ook niet nodig zijn :? Of zie ik het nou verkeerd?
laptopleon @Andreas0115 september 2023 13:28
Anderzijds: Stel jij hebt nog een paar duizend iPhones op voorraad waar je anders moeilijk vanaf komt. Kun je wel voet bij stuk houden dat je gelijk hebt maar uiteindelijk wordt je eind van het kwartaal afgerekend op je omzet.. Dus wat doe je dan? Misschien toch maar zo’n update de deur uit, scheelt een hoop geld en administratief gedoe met voorraden en doorverkopers etc. Daarbij. Als je toch gelijk blijkt te hebben kun je deze update altijd weer terugdraaien.
Groningerkoek @Andreas0115 september 2023 13:31
Dit soort onderzoek is altijd lastig omdat het van zoveel verschillende factoren afhankelijk is welke uitslag je krijgt. Al zou de straling binnen het niveau zijn volgens veel gangbare metingen, als de Fransen zeggen dat met hun methode er wel teveel wordt gemeten dan kun je twee dingen doen.

- De Fransen overtuigen dat hun methode niet deugt.
- Je stralingsniveau aanpassen zodat die ook volgens de Franse methode goed is.

En best kans dat er met een update wel een te hoog niveau is ontstaan in de loop der tijden, er wordt een hoop getest, maar ik kan mij echt niet voorstellen dat men dit bij elke update weer test.
mOrPhie @Andreas0115 september 2023 13:35
Als ik https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate een beetje lees dan blijkt dat het (geen verrassing) nogal complexe materie is. De manier van meten, de manier van rapporteren, de definitie van wat teveel en te weinig is, deze zijn allemaal zo complex, dat het waarschijnlijk is dat de testmethode van de Fransen andere waardes oplevert dan bijvoorbeeld de testmethode in bijvoorbeeld Nederland. Je kunt het dan oneens zijn met de conclusie, maar alsnog een aanpassing doen, zodat de waardes volgens de test van de Fransen slaagt.
Stijnvi @Andreas0115 september 2023 14:36
Tja, het Engelse gezegde "pick your battles" is hier heel erg van toepassing.
Als Apple heb je twee keuzes:
1. Voet bij stuk houden dat de test niet klopt, en je wel voldoet aan de regels. De verkoop van de iPhone 12 blijft intussen verboden, waardoor je verkopers boos worden, je moet misschien zelfs een terugroepactie uit gaan voeren, je jaagt de overheid tegen je in het harnas, en het volk verliest vertrouwen in je bedrijf.
2. Je laat je software team eventjes in een paar uurtjes de code herschrijven waardoor het vermogen van de antenne wordt verminderd, de verkoop van de iPhone 12 kan hervat worden, en iedereen gaat weer verder met zijn leven. Daarna kan je de bevindingen alsnog aanvechten, maar dan ben je in ieder geval van de acute problemen af.
Verwijderd 15 september 2023 12:57
maakten ook Nederland, België en Duitsland bekend onderzoek te doen
als er nou echt één europa zou bestaan, zou dat franse onderzoek toch direct in andere landen gebruikt kunnen worden?
Donstil
@Verwijderd15 september 2023 13:25
N=1, lijkt mij juist goed toch dat we zelf ook onderzoek doen en niet zomaar alles overnemen wat een ander lid zegt.
supersnathan94
@Donstil15 september 2023 14:06
Zeker, maar misschien moeten we dat iets beter coördineren. Dus niet gelijk drie panden als kip zonder kop onderzoek starten, maar eerst eentje en mogelijk daarna nog eentje (dat je nog 2 onafhankelijke metingen hebt).

Als de eerste erna gewoon resultaten krijgt die stroken met die van Apple en het andere onderzoeksbureau, dan is er mogelijk iets fout gegaan in Frankrijk. Lten we dat dan eerst onderzoeken voordat we nog twee onderzoeken met dezelfde conclusie (Frankrijk you’re doing it wrong) gaan doen.

Andersom geldt dat we daarna nog een derde onderzoek kunnen laten doen door een derde lidstaat als de tweede de bevindingen van Frankrijk ook ziet.

Hoe dan ook scheelt het minstens 1 keer geld uitgeven als we het een beetje coördineren.
TheMak @supersnathan9415 september 2023 14:22
Ik kan mee voorstellen dat als je de telefoon in je broekzak heb, dat je meer straling opneemt. Het wachten is op het onderzoek dat als je de telefoon tussen twee borsten hebt.
supersnathan94
@TheMak15 september 2023 14:28
Het wachten is op het onderzoek dat als je de telefoon tussen twee borsten hebt.
Dat onderzoek is er al lang, het resultaat was niet heel erg positief.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789302/

Gauw mee stoppen dus.

Ik heb mijn telefoon ook zoveel mogelijk niet in mijn broekzak, maar op tafel/bureau.

Edit: excerpt uit abstract:
We report a case series of four young women—ages from 21 to 39—with multifocal invasive breast cancer that raises the concern of a possible association with nonionizing radiation of electromagnetic field exposures from cellular phones. All patients regularly carried their smartphones directly against their breasts in their brassieres for up to 10 hours a day, for several years, and developed tumors in areas of their breasts immediately underlying the phones. All patients had no family history of breast cancer, tested negative for BRCA1 and BRCA2, and had no other known breast cancer risks. Their breast imaging is reviewed, showing clustering of multiple tumor foci in the breast directly under the area of phone contact.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 11:43]

burniej @supersnathan9415 september 2023 19:31
Ik waardeer het gebruik van bronnen en dit is zeker indicatie dat er meer onderzoek naar moet worden gedaan, maar een groep van 4 patienten is wel erg summier natuurlijk.
supersnathan94
@burniej15 september 2023 22:17
Uiteraard, maar dit was 2 tellen googlen.

Maar hier nog eentje met 4 seconden googlen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7605549/

894 individuen in gezonde controle groep en 211 met borstkanker
Conclusion

Excessive smartphone use significantly increased the risk of breast cancer, particularly for participants with smartphone addiction, a close distance between the breasts and smartphone, and the habit of smartphone use before bedtime.
Dus met een kleine beetje googlen kan ik dit soort onderzoeken te voorschijn toveren.

Edit: hier nog een artikel wat dit specifieke onderzoek citeert en nog wat andere zaken opmerkt: https://ehtrust.org/breast-cancer-and-cell-phone-radiation/

Een leuke daaruit:
The World Health Organization International Agency for the Research on Cancer classified cell phone radiation as a Group 2B “possible” carcinogen in 2011 and today- over a decade later- numerous WHO experts recommend an upgraded classification.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 11:43]

burniej @supersnathan9424 september 2023 17:50
Dank voor deze reactie, goed om even in te verdiepen dus! Ben erg benieuwd of ze kunnen ontdekken wat er precies gebeurd wat dit veroorzaakt.
supersnathan94
@burniej24 september 2023 20:39
Nouja. Telefoons zijn vrij specifiek waar ze uitzenden.

Ik ben ook niet bang van zendmasten, want dat is dusdanig verspreid met relatief laag vermogen dat het niet zoveel uitmaakt, maar heel dicht bij de bron is het vermogen relatief sterk. Energie in golven kun je uitdrukken in dB en dB is een logaritmische schaal. Het verschil in energie tussen 1 cm afstand en 10 cm afstand is gigantisch bij omnidirectionele afstraling. Het verschil tussen 100m +1cm of 100m +10cm en iedere cm ertussen in is echter nihil.

De straling die een telefoon uitoefent op een stuk zachtweefsel 1 cm er vanaf is dan ook een stuk groter dan wat een zendmast je aan energie laat absorberen.

Een relatief grote hoeveelheid energie op een klein puntje is natuurlijk sowieso een ding. Maakt niet echt heel veel uit welk type straling dat is, maar er zijn er behoorlijk veel die een berg schade aan kunnen richten. We kennen UV en IR, maar ook magnetron straling (2.4GHz) kan gewoon cellen dusdanig van energie voorzien dat ze stuk gaan.

Een enkele cel die stuk gaat is geen ramp. Dat gebeurt in principe iedere zoveel seconden wel een keer. Maar een groepje cellen op een bepaalde plek is een ander verhaal.

Kans is groot dat je het ook niet eens voelt. De energie dissipatie is snel genoeg en vaak niet in de buurt van zenuwen.

Problemen krijg je echter als je bepaalde enzymen in de cel kapot kookt zonder de cel kapot te maken. Bepaalde zaken kunnen nog herstelt worden, maar er kunnen fouten optreden als dit te vaak gebeurt of er een constante hoeveelheid energie in gepompt wordt waardoor de interne temperatuur van de cel hoger wordt. Heel veel processen in het lichaam vereisen een constante temperatuur en een paar graden verschil kan al desastreuze gevolgen hebben. 41 graden koorts kan om die reden dan ook dodelijk zijn.

Wat ik dan ook denk is dat er op bepaalde plekken dusdanig vaak cellen intern een te hoge temperatuur hebben (die je zelf niet merkt) dat er defecten in de DNA replicatie mechanieken ontstaan. De straling hoeft daarom dus ook helemaal niet ioniserend te zijn om schade aan te richten en het hoeft ook niet direct het DNA aan te tasten. Slechts een simpele energie verhoging voor langere tijd in een bepaalde locatie waardoor je continu eenzelfde groepje cellen pakt kan voldoende zijn om replicatie fouten te induceren en daarmee mutaties te krijgen die niet gerepareerd kunnen worden en uiteindelijk kankergezwellen kunnen vormen.

Lang verhaal en absoluut nog niet bewezen, maar wel interessant theoretisch gefilosofeer.
Frame164 @Donstil15 september 2023 15:12
Als je het op EU niveau doet is het geen ander lid. Dan zijn we het zelf en besparen we veel geld met z'n allen.
asdfqwerty @Verwijderd15 september 2023 12:59
Er bestaat ook één Europa. Ik neem aan dat je de EU bedoelt, die op bepaalde vlakken wel een mandaat heeft, en op bepaalde vlakken niet. Dit lijkt een gebied te zijn waar de EU geen mandaat heeft, of het wél heeft maar niet uitvoert.
Finraziel @asdfqwerty15 september 2023 13:16
Er zijn er minstens twee, maar die tweede vliegt ergens rond Jupiter :+
GekkePrutser @Finraziel15 september 2023 13:21
Veel succes met je iPhone 12 daar, het bereik is niet bepaald goed ondanks de Europese roamingverdragen.
Finraziel @GekkePrutser15 september 2023 13:24
Volgens mij is het toestel ook niet gecertificeerd voor de -220 tot -160 graden Celsius daar :P
Tronlord @Verwijderd15 september 2023 13:01
Om de bekende meme te quoten: "well yes, but actually no". Ja, je kan die resultaten van Frankrijk gebruiken om beslissingen te nemen, maar zoals bij elk goed onderzoek geldt hier ook: verificatie van de resultaten. Als enkel de Fransen op dit resultaat komen, maar andere, zowel door Apple als door derden uitgevoerde onderzoeken het tegendeel bewijzen, dan kan het geen kwaad om toch nog eens te testen voor er in zeven haasten een beslissing wordt genomen.
Stijnvi @Verwijderd15 september 2023 14:21
Binnen de EU is ieder land verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die daar verkocht worden. Ieder land heeft namelijk ook hun eigen wetgeving, met daarbij ook o.a. hun eigen NVWA en RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) equivalenten.

Maar de EU coördineert ook de samenwerking tussen de nationale autoriteiten (https://commission.europa...nd-market-surveillance_en).
Zo is er bijvoorbeeld een gecentraliseerd systeem voor productwaarschuwingen.
Maar het gaat daarbij vooral om problemen die (acuut) kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties.

Dat is in dit geval niet zo. Want hoewel de iPhone 12 volgens de Franse autoriteit inderdaad de wettelijke grens overschrijdt, zorgt dit niet voor acuut gevaar.
De RDI zou deze bevindingen natuurlijk direct over kunnen nemen, maar dan loop je het risico dat er overhaast beslissingen worden genomen.
Als het gaat om gevaarlijke situaties geldt natuurlijk "better safe than sorry".
Maar omdat dit probleem niet voor gevaarlijke situaties zorgt, is het beter dat ze zelf ook onderzoek uitvoeren.
Dit is niet alleen uit een wetenschappelijk oogpunt beter, maar ook omdat het regelmatig voorkomt dat zowel de hardware als de software verschilt per regio.
Binnen de EU is dit veelal gelijk, maar toch kunnen er kleine verschillen zijn tussen landen binnen de EU.
Om overhaaste beslissingen te voorkomen is het, in situaties waarbij geen directe negatieve gevolgen mogelijk zijn, dus beter om eerst zelf onderzoek te doen.
Luchtbakker @Verwijderd15 september 2023 14:46
[...]

als er nou echt één europa zou bestaan, zou dat franse onderzoek toch direct in andere landen gebruikt kunnen worden?
Dan zou er ook 1 meetmethode moeten bestaan, en dat is er niet. Iedereen test wat anders. Daarom is het goed dat meerdere landen eerst eigen onderzoek doen voor de als schapen achter 1 onderzoek aanlopen.
Frame164 @Verwijderd15 september 2023 15:14
Grappig dat mensen altijd best wel selectief zijn als het om EU mandaat gaat. Maar ik ben ik het met je eens dat het mandaat veel verder zou moeten gaan dan die paar dingen die nu op EU niveau worden geregeld.
WhatsappHack
@Frame16416 september 2023 01:49
Nee bedankt! Liever zoveel mogelijk soevereiniteit behouden en juist minder macht buiten de eigen landsgrenzen leggen. Dat eerste is ook al veel te ver uitgehold.
vanderghost 15 september 2023 13:06
Nu het een iPhone betreft waar het stralingsniveau onderzocht is en te hoog bevonden, is het nieuws.
Maar ik vermoed dat heel veel andere telefoons ook boven dat niveau zitten.
Ortep @vanderghost15 september 2023 13:16
Vertel.... Welke zijn het?
nokie @Ortep15 september 2023 13:56
Iets zoals dit?

https://phonegatealert.or...d-or-updated-in-france-2/

Edit: sorry, verkeerde link

[Reactie gewijzigd door nokie op 23 juli 2024 11:43]

Erik1337 @vanderghost15 september 2023 13:18
Het ANFR heeft in haar onderzoek meerdere merken en modellen onderzocht.
k995 @vanderghost15 september 2023 13:29
Nee want ze hebben tientallen modellen onderzocht, iphone 12 was de enige.
andreetje @vanderghost15 september 2023 14:06
Als er kritiek op Apple is, is er altijd wel iemand die denkt dat het onterecht is.
_Pussycat_ @vanderghost15 september 2023 14:26
Je vermoeding lijkt niet te kloppen.
the ANFR runs inspections on mobile phones placed on the French market. 141 mobile phones, including Apple’s iPhone 12, have recently been tested to check compliance with limit SAR values. SAR is a measure of the rate of radiofrequency energy absorbed by the body from the equipment being measured.
Het goede nieuws is dus dat bijna alle telefoons binnen de limieten zitten.
Stijnvi @vanderghost15 september 2023 14:31
De ANFR heeft 141 telefoons onderzocht, en alleen de iPhone 12 overschreed de limiet.
Bovendien gaat dit nieuws niet alleen over de overschrijding van de limiet, maar ook om het feit dat de verkoop volledig is stilgelegd, en dat er zelfs een terugroepactie plaats zou vinden als Apple niet snel met een oplossing zou komen.
Tot slot lijkt het me niet meer dan normaal als een probleem bij Apple groter in het nieuws komen dan bij een andere fabrikant, aangezien Apple en Samsung het grootste marktaandeel in mobiele telefoons hebben in Nederland, en het hier ook nog eens gaat om een high-end model.
Henri XII 15 september 2023 13:02
Ik ben benieuwd of de update ook gevolgen heeft voor de prestaties van de telefoon
jpfx @Henri XII15 september 2023 13:09
Zal vrijwel zeker invloed hebben op het bereik van de telefoon.
Bensjero @jpfx15 september 2023 15:59
Heb je een bron daarvan?

[Reactie gewijzigd door Bensjero op 23 juli 2024 11:43]

iqcgubon @Bensjero15 september 2023 19:05
Fysica
jpfx @iqcgubon18 september 2023 17:56
Yep
thetrueman2 15 september 2023 13:32
Kan iemand aan mij uitleggen wat gebruikers er van merken als dat stralingsniveau omlaag wordt gebracht? Is het bereik dan minder sterk/kwaliteit van de audio met bellen slechter?

Ik begrijp de nieuwswaarde van het artikel, maar mij wordt niet duidelijk wat het gevolg is voor gebruikers die de update installeren.
the_stickie @thetrueman215 september 2023 13:54
Het is evident dat als je het zendvermogen van een antenne verlaagt, de antenne een kleiner zendbereik heeft.
Maar mobiele "ontvangstkwaliteit" (hoeveel "streepjes" je hebt) is een samenspel van 2zenders, 2ontvangers en alle interferenties en storingsbronnen daaromheen. Daarom lijkt het me dat de impact op het totaal eerder klein zal zijn.
Neem daarbij dat andere telefoons aan dezelfde richtlijnen ( zouden moeten) voldoen, en je zou kunnen concluderen dat de gebruikersimpact minimaal zal zijn, misschien zelfs volledig onmerkbaar.
AlphaWierie 15 september 2023 13:31
Ik heb zelf maarliefst 2 iPhone 12 toestellen. Hoewel alle veiligheid wordt gegarandeerd geeft het niet echt een fijn gevoel. Snel de update installeren. (Stiekem toch gehoopt op een inruil actie voor een nieuwer model :) )
MvdW- @AlphaWierie15 september 2023 16:36
De update komt alleen in Frankrijk uit....
Vaevictis_ 15 september 2023 13:55
Blijkbaar is dit de manier om voldoen aan EU wetgeving af te dwingen.
Jan Onderwater 15 september 2023 14:43
Is eigenlijk nu al bekend waar de iPhone 12 het vermogen overschrijd?
3G?
4G?
5G?
NFC?
Bluetooth?
WLAN?
Lidar?

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