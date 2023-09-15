Apple voorziet iPhone 12 van update om stralingsniveaus te verminderen

Apple brengt een software-update uit voor de iPhone 12 om de specific absorption rate ervan terug te brengen binnen de wettelijke limieten. Volgens de Franse toezichthouder ANFR is de straling van de iPhone 12 te hoog. Daarom verbood Frankrijk onlangs de verkoop van het toestel.

Aan Reuters meldt Apple dat een toekomstige software-update het stralingsniveau van de iPhone 12 moet terugbrengen naar een niveau dat aan de voorwaarden van de Franse toezichthouder voldoet. Het techbedrijf hoopt het toestel op deze manier weer in Frankrijk te mogen aanbieden, hoewel het bedrijf de onderzoeksresultaten van de Agence Nationale des Frequences betwist. Bovendien benadrukt de techgigant dat er geen sprake is van een veiligheidsprobleem.

Van de ANFR krijgt Apple twee weken om de problemen op te lossen. De software-update die Apple uitbrengt, moet voorkomen dat het bedrijf een terugroepactie moet organiseren in Frankrijk. De toezichthouder is van plan om de stralingswaarden na de update van de iPhone 12 opnieuw te testen. De smartphone mag weer worden verkocht in Frankrijk als het stralingsniveau binnen de Europese wettelijke grenzen valt.

Na het verbod van Frankrijk op de verkoop van de iPhone 12 maakten ook Nederland, België en Duitsland bekend onderzoek te doen naar de vermeend te hoge elektromagnetische straling die de smartphones uitzenden. Hoewel de iPhone 12 uit 2020 niet meer door Apple zelf wordt verkocht, is het toestel nog wel verkrijgbaar bij winkels van derden. Ook die bedrijven moeten van de Franse toezichthouder stoppen met de verkoop van de iPhone 12.