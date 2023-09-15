Crystal Dynamics kondigt Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aan

Ontwikkelaar Crystal Dynamics heeft Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aangekondigd, een pakket met remastered versies van de drie oorspronkelijke Tomb Raider-games. De games komen op 14 februari 2024 uit voor grofweg 29 euro.

Tomb Raider RemasteredDe remastered trilogie bestaat uit Tomb Raider, Tomb Raider II en Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft uit respectievelijk 1996, 1997 en 1998. Ieder van die games ontving na de release een dlc-pakket; de uitbreidingen Unfinished Business, The Gold Mask en The Lost Artifact zijn bij het pakket inbegrepen. De games komen uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Crystal Dynamics maakte vanaf 2006 al de Tomb Raider-rebootserie onder uitgever Eidos Interactive. Later ontwikkelde het bedrijf onder uitgever Square Enix de tweede rebootreeks van Tomb Raider-games. Het bedrijf werkt samen met Aspyr Media om de remasters op de verschillende platforms uit te brengen. Aspyr maakte eerder al ports van de oorspronkelijke tweede en derde Tomb Raider-games voor macOS.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 14:02
78 • submitter: pcrepairworld

15-09-2023 • 14:02

78

Submitter: pcrepairworld

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Reacties (78)

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NESFreak 15 september 2023 14:12
Benieuwd wat ze met de besturing doen. Teruggaand naar de oude games merk je toch echt wel dat ze het hele 3d platform gedoe nog niet echt doorhadden.

Deel 1 is trouwens in 2007 al een remake uitgebracht: https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider:_Anniversary

(tussen het origineel en de remake zitten inmiddels minder jaren, dan tussen de remake en het heden)

Er is trouwens ook al tijden een open source versie van de engine beschikbaar met mod support https://github.com/XProger/OpenLara
The Zep Man @NESFreak15 september 2023 14:35
Er is trouwens ook al tijden een open source versie van de engine beschikbaar met mod support https://github.com/XProger/OpenLara
Die draait zelfs op een sliert oude consoles, waaronder de originele Xbox (2002). Nice. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 14:25]

EnigmaNL @The Zep Man15 september 2023 15:39
Zelfs gewoon in de browser te spelen!
http://xproger.info/projects/OpenLara/
earvaag @EnigmaNL15 september 2023 20:10
Wow, dat werkt/draait letterlijk perfect. De controls vallen nog wel mee moet ik zeggen met wat ik me herinner
Menesis @EnigmaNL15 september 2023 19:53
Oh dat speelt veel beter dan wat ik bij Steam heb gekocht. Krijg je een soort gare emulatie erbij dat maar half werkt :D
tedades @The Zep Man15 september 2023 15:47
Ouder dan Xbox ondersteund hij ook nog, bijvoorbeeld de GBA. Een lijstje voor support: 3DO, Android, Apple iOS, Apple OSX, Unix, GCW Zero, Playstation 5, Nintendo 3DS, Nintendo GameBoy Advance, Nintendo Switch, Windows, Raspberry Pi, Windows Phone 8, Xbox (original), Xbox One.
Xfade @tedades15 september 2023 19:30
en ook playstation vita :)
PhWolf @NESFreak15 september 2023 14:37
Heb zelf ook het origineel gespeeld op de PSX destijds, en veel later uit nostalgie ook de Anniversary remake. Een remake van 2 en 3 juich ik op zich wel toe omdat deze nog niet officieel bestond, maar ik zie niet in waarom er alweer een 'remaster' moet komen van deel 1. De Anniversary heeft de sfeer en gameplay van het origineel goed behouden en tegelijkertijd de graphics netjes opgepoetst en een aantal bugs verholpen. Als ik kijk naar de beelden in de trailer ziet het er ook niet of nauwelijks mooier uit dan Anniversary. Ik vermoed dan ook dat er niet zo gek veel veranderd is aan die versie, oftewel oude wijn in nieuwe zakken. Maar goed, ze zullen ook wel deel 1 t/m 3 hebben willen bundelen en dan klinkt "1+2+3 remastered" waarschijnlijk mooier dan "Anniversary met een nieuwe lik verf + 2 + 3 remastered"
RVervuurt 15 september 2023 14:05
Ik snap de stijl niet. Het is een remaster, dus het is de originele game met opgepoetste graphics, maar de graphics zijn niet van “nu”, maar meer een tussenstop tussen toen en een mobiele game van 5 jaar geleden.

Wel tof dat je kan wisselen tussen de stijlen met een druk op de knop, maar het is een gekke “remaster” qua grafische stijl, vind ik.
ASNNetworks @RVervuurt15 september 2023 14:20
Een remaster is ook niet met de graphics van nu, dat is een remake. Ze hebben de graphics van destijds gewoon opgepoetst en en wat filters en renders overheen gegooid en textures vernieuwd/verbeterd. Hierdoor lijkt het op een mobiele game van 5 jaar geleden ;)

Een remake zou zijn als het eruit zou zien als de huidige Tomb Raider games, maar qua gameplay nog gelijk zou zijn. Dus de essentie van de oude games, maar opnieuw gebouwd in een nieuwe engine. De huidige Tomb Raider games (sinds 2013) kan je dan weer bestempelen als een reboot: compleet andere game met nieuw/herzien verhaal en gameplay, met zelfde titel.

Je kan niet wisselen tussen de stijlen, ze laten in het filmpje gewoon zien hoe het eruit zag en hoe het nu in de remaster eruit gaat zien met de transitie effect.

Hier de PC versie van Tomb Raider 1, van originele versie: https://www.youtube.com/watch?v=Roi2UelYGsU.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 23 juli 2024 14:25]

Bliksem B @ASNNetworks15 september 2023 14:50
Je kan niet wisselen tussen de stijlen, ze laten in het filmpje gewoon zien hoe het eruit zag en hoe het nu in de remaster eruit gaat zien met de transitie effect.
Volgens de aankondiging tijdens de Nintendo Direct van gisteravond kun je wisselen tussen de nieuwe stijl en de polygonenstijl: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft - Nintendo Direct 9.14.2023
dr86 @ASNNetworks15 september 2023 14:45
Dit lijkt ook wel een (720p) HD remaster, ik kan mij m namelijk alleen als 4:3 in 640*480 herinneren, waar je de pixels kon tellen.


Zoals deze.
https://youtu.be/BltNSs9Vzdg?si=JNYUhXE-GPDMFyu4
youridv1 @RVervuurt15 september 2023 14:11
Misschien dat moderne assets en textures gebruiken geen gewenst eindresultaat opleverde icm met de oude game code en animaties en physics. Beetje vreemd om een game te hebben die er qua graphics uitziet als Shadow of Rise en dan speelt als de oude game.
roccothehelper @youridv115 september 2023 14:46
Ik dacht toen ik de titel zag meer aan een remaster zoals die van Portal. Gewoon de oude meuk met wat effects hier en daar anders ivm ray tracing
TheDeeGee @RVervuurt15 september 2023 14:43
Zie het als de remasters van Quake, Blood, Rise of the Triad etc.
geert1 @RVervuurt15 september 2023 14:22
Dit zal vooral een budgetkwestie zijn, en een kwestie van vraag. Remasters en remakes hebben altijd al een grote variatie gehad in hoeveel er vernieuwd wordt. Als we kijken naar de oude Demon's Souls versus de nieuwe, of FF7 oud versus nieuw, dan zie je ongeveer het maximale dat een remake kan zijn. Dat zijn ook de duurste om te maken. In die voorbeelden is bijna alles opnieuw gebouwd. Remasters zijn echter bijna altijd veel meer beperkt, met alleen wat hogere resolutie en dergelijke. Dat kost orden van grootte minder geld en tijd om te bouwen, en hoeft dan ook veel minder op te leveren.

De aanpak wordt bepaald op basis van verwachte inkomsten en beschikbare mensen/geld/tijd. Blijkbaar leidde dat hier tot een bescheiden poetsbeurt. Een voordeel is daarbij dat de oude charme meer behouden blijft.

Moderne Tomb Raider-games zijn er ook, in drievoud sinds 2013, en toenmalige uitgever Square Enix vond dat die niet goed genoeg verkochten ten opzichte van de kosten. En zo slecht deden die spellen het niet eens, dus de verwachtingen lagen ook hoog. Het helemaal opnieuw bouwen van oude Tomb Raider 1, 2 en 3 voor tientallen miljoenen euro's per deel kan misschien ook niet uit, of dat risico is misschien te hoog geweest voor de beslissers. Dan zouden de drie spellen elk wel €40 moeten opleveren bijvoorbeeld, en het is de vraag of gamers er dan voor zouden gaan. Deze remaster wordt drie tientjes voor drie games, wat waarschijnlijk makkelijker te slijten is aan de doelgroep.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 14:25]

youridv1 @geert115 september 2023 14:39
Moderne Tomb Raider-games zijn er ook, in drievoud sinds 2013, en toenmalige uitgever Square Enix vond dat die niet goed genoeg verkochten ten opzichte van de kosten.
Eigenlijk vind ik dat best gek. De moderne tomb raider trilogie staat best hoog op mijn lijstje favoriete games. Het verhaal was goed, de graphics goed voor het release jaar. De gameplay bleef interessant en er was genoeg explore content met die puzzel levels, sidequests en collectables.
Persoonlijk vind ik dat ze niet ver onder doen voor de beste assassins creed installments.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 14:25]

geert1 @youridv115 september 2023 14:44
De productie van een moderne AAA game is al erg duur wanneer alles goed gaat van A tot Z, en des te meer met de nodige herstarts en veranderingen van richting. Het is deels kunst en gevoel, waardoor je niet alles van tevoren met zekerheid kunt uitdenken. Tijdens het spelen van prototypes begin je pas te zien of je spel ook echt leuk wordt om te spelen, en dan moet het soms helemaal anders.

Verkoop van bijvoorbeeld 5 miljoen exemplaren kan dan alsnog te weinig zijn. En "te weinig" kan verschillende dingen betekenen; met hebzuchtige aandeelhouders die 30% ROI willen, is bijna alle winst te weinig. Square Enix werd in die tijd beticht van te hoge verwachtingen, maar misschien waren de kosten van ontwikkeling ook gewoon echt zo hoog omdat er zo veel risico's, haken en ogen bij zitten.
Tourmaline @geert115 september 2023 18:40
Voor veel ontwikkelstudio's is het bijna niet meer te doen...je bent minimaal 3 tot 5 jaar bezig aan een game, reclamekosten e.d. ook er nog bij. Dan weet je dat je aardig wat moet verkopen om nog winst te kunnen maken. Velen willen niet meer dat risico, vandaar al die remakes en remasters.
Tourmaline @youridv115 september 2023 18:33
Heb alle drie de games gespeeld en me er een weekendje leuk mee vermaakt. Ga in de winter maar eens weer de nieuwste opnieuw spelen. Heb de oudere serie ook zo'n beetje allemaal gespeeld. Puzzels waren van de oudere wat moeilijker dan van de nieuwe 3...

Jammer, vond Tomb Raider een van de leukere games. Speel al niet zoveel, dan blijft er ook niet veel meer over. :o

Ga deze remaster wel kopen denk ik.

Had liever een nieuwe gezien....

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 23 juli 2024 14:25]

xoniq @RVervuurt15 september 2023 14:23
Oppoetsen is remaster, pas met een remake wordt ie opnieuw opgebouwd.
ThanosReXXX @RVervuurt18 september 2023 11:23
Graphics van nu krijg je in de meeste gevallen sowieso nooit, als het gaat om remasters. Alleen bij games die slechts een enkele generatie oud zijn, dus bijvoorbeeld van XboxOen/PS4 zien remasters er op de huidige consoles uit als van "nu". Verwachten dat ze oude PlayStation games helemaal bij gaan werken tot moderne graphics is dan ook niet echt realistisch.

Zoals @ASNNetworks al aangaf, zou je het dan hebben over een remake, niet een remaster. Bij een remaster werk je altijd met de originele brongegevens, en je geeft die waar mogelijk een beter uiterlijk, en wellicht voeg je nog wat toe aan de controls, maar dat is het wel zo'n beetje. Kijk bijvoorbeeld maar naar andere remasters van games uit die tijd, zoals Quake en dergelijke. Die zijn ook niet voorzien van moderne graphics.
Menesis 15 september 2023 14:09
Hebben ze de voorgevel nou aangepast? Dat was toch een karakteristiek driehoek van een paar polygonen? :D
Jesse- @Menesis15 september 2023 14:15
In de Nintendo Direct van gisteren werd aangegeven dat je ook voor de klassieke graphics kan kiezen :Y)
LifelessNerd 15 september 2023 14:05
3 games in 1, plus DLC, voor 29 euro? Klinkt goed.
jellybrah 15 september 2023 14:16
Als fan van de originele games lijkt dit niet te worden wat het zou kunnen worden. Essentieel in de eerste game was de zogenaamde "fog of war". De levels hadden maar beperkt zicht doordat de playstation aan het einde van zijn rekenkracht zat. Daardoor kreeg je nooit een compleet overzicht van de levels en bekroop er altijd een gevoel van mysterie. Je moest dus ook meer onthouden qua leveldesign. Stukje charme dat je (denk ik) gaat kwijtraken met deze volledig gerenderde levels.
TheDeeGee @jellybrah15 september 2023 14:46
De game komt pas over 5 maanden uit, gaat vast nog wel aan gesleuteld worden.
Exorcist @jellybrah16 september 2023 12:22
Precies, zeker als de T-Rex opdoemt uit die mist..dat was schrikken in TR1 😂
bb9000 15 september 2023 14:21
de eerste tomb raider is voor mij een tijdloos spel en absoluut niet verouderd. je moet het meer zien als een puzzelspel waarin je toolset zeer gelimiteerd is, ik vind de tanky controls echt een meerwaarde. als je een inschattingsfout maakt en te pletter stort is dat geen foutje van het spel maar van de speler. je navigatieskills worden ook beter hoe langer je het speelt.
voor mij gingen de eerste en vooral de tweede remake volledig de verkeerde kant op. wil deze dus wel spelen, hoewel de simplistische graphics natuurlijk een deel van de enge atmosfeer uitmaakten
Olaf van der Spek 15 september 2023 14:25
De games komen uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.
Wordt de 3dfx Voodoo ondersteund? :D
Of alleen software rendering.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 23 juli 2024 14:25]

machiel @Olaf van der Spek15 september 2023 16:35
Ik kocht hiervoor een Matrox Mystique!
HollowGamer 15 september 2023 14:16
Heb ik net nieuws gelezen over Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition?

Een remaster != remake, stop gewoon daarmee, en breng een fatsoenlijke versie uit.
Roko @HollowGamer15 september 2023 14:22
Inderdaad, ik had ook liever een remake gezien, maar ik kan mij voortellen dan menig TR-fan hier flink wat uurtjes in gaat steken.
HollowGamer @Roko15 september 2023 14:57
Dat is het erge, dat geldt dus ook voor GTA TG.

Het is gewoon goed verdienen. Je doet de textures wat upgraden, verhoogt de resolutie, audio bitrate, etc. - maar verder doe je helemaal niets. Vraag er rond de 30 euro voor, en je hebt weer wat simpele inkomen.
Makkelijkste is ook het uitbesteden aan een uitgever waar niemand van gehoord heeft.

Ik snap echt niet dat bedrijven hun iconen zo (mis)handelen. Een remake lijkt me best te doen. Zo groot zijn de games niet, en tegenwoordig heb je met Unreal-engine dit toch wel redelijk snel in elkaar geklikt? Het lijkt me beter dan pleisters.

Kijk gewoon naar de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, dat is hoe je een remake doet. Niet deze zooi.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 14:25]

ThanosReXXX @HollowGamer18 september 2023 11:27
Het zijn remasters, geen remakes. Dat zijn twee totaal verschillende begrippen. En als het zo makkelijk was, of als ze zouden denken dat het voor hen genoeg zou opleveren, dan hadden ze het vast wel gedaan, maar blijkbaar is dat niet het geval.

Overigens zouden ze bij volledige modernisatie van de games dat ook niet voor diezelfde prijs kunnen doen, dus dan was het wellicht weer gewoon een prijskaartje van 60 of 70 euro geworden.
HollowGamer @ThanosReXXX18 september 2023 12:22
Ik weet het verschil tussen een remake en remaster.. dat leg ik juist uit.

Zoals gezegd bij Crash hebben ze het wel gedaan, een remake, en die is ontzettend goed verkocht.
ThanosReXXX @HollowGamer18 september 2023 12:39
Maar wat kostte die remake? En dit is een trilogie, dus dat zou dan sowieso meer kosten, en zoals je al aangaf was de Crash Bandicoot game wel een remake, deze trilogie is dat niet.
HollowGamer @ThanosReXXX18 september 2023 12:51
Ugh.. waarom maak je het zo moeilijk?
Crash Bandicoot was ook een trilogie, het staat letterlijk in de titel.

Het maakt niet zoveel uit wat het kost, voor mijn part is een remake goedkoper dan een remaster.
Ik geef aan dat een remaster niet hetzelfde is dan een remake, en kijkend naar GTA recent, kan het gewoon een ramp worden.

Wat mij opvalt, is dat ze het ook weer vrij laat aankondigen, dat was bij GTA destijds ook.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 14:25]

ThanosReXXX @HollowGamer18 september 2023 13:34
Ah, okay. Dat wist ik niet. Ik heb die Crash Bandicoot games namelijk zelf niet. Ik maak het je dus niet met opzet "moeilijk". ;)

Maar goed, dan nog geldt dat dit een remake was en de Tomb Raider games "slechts" remasters, dus is het niet realistisch om daar eenzelfde behandeling voor of van te verwachten.
xoniq @HollowGamer15 september 2023 14:24
Heb ik net nieuws gelezen over Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition?
Wij hebben geen idee wat jij net hebt gelezen, dus dat zou kunnen :+
joost00719 15 september 2023 14:20
Oh leuk!
Tomb raider 1 en 2 kreeg ik niet aan de praat maar vond ik vroeger wel altijd heel leuk.
Tomb raider 3 kreeg ik wel aan de praat, maar de controls aged like milk.
Menesis @joost0071915 september 2023 19:55
Hier kun je TR1 online spelen blijkbaar..
xoniq 15 september 2023 14:22
Helaas niet de bekende 4 polygonen "punten" :+ dat was toch wel iconisch aan de games van toen.
jellybrah @xoniq16 september 2023 13:00
Er was ook nog een naaktmod met diezelfde 4 punten en een goede landingsbaan beneden. Toen nog op diskette door te geven aan je klasgenoten :*)

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