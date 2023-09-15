Crystal Dynamics kondigt Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aan

Ontwikkelaar Crystal Dynamics heeft Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aangekondigd, een pakket met remastered versies van de drie oorspronkelijke Tomb Raider-games. De games komen op 14 februari 2024 uit voor grofweg 29 euro.

De remastered trilogie bestaat uit Tomb Raider, Tomb Raider II en Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft uit respectievelijk 1996, 1997 en 1998. Ieder van die games ontving na de release een dlc-pakket; de uitbreidingen Unfinished Business, The Gold Mask en The Lost Artifact zijn bij het pakket inbegrepen. De games komen uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Crystal Dynamics maakte vanaf 2006 al de Tomb Raider-rebootserie onder uitgever Eidos Interactive. Later ontwikkelde het bedrijf onder uitgever Square Enix de tweede rebootreeks van Tomb Raider-games. Het bedrijf werkt samen met Aspyr Media om de remasters op de verschillende platforms uit te brengen. Aspyr maakte eerder al ports van de oorspronkelijke tweede en derde Tomb Raider-games voor macOS.