Crystal Dynamics brengt begin 2025 Tomb Raider IV-VI Remastered uit

Crystal Dynamics kondigt Tomb Raider IV-VI Remastered aan, een bundel met drie games. Het pakket kost 29 euro en wordt verwacht op 14 februari 2025. Exact een jaar daarvoor kwamen de remasters van Tomb Raider I, II en III uit.

De trilogie bestaat uit geremasterde versies van Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles en Tomb Raider: The Angel of Darkness. Deze games kwamen respectievelijk uit in 1999, 2000 en 2003. Net zoals bij de remaster van de originele trilogie werkt Crystal Dynamics samen met ontwikkelaar Aspyr Media.

De remasters van Tomb Raider IV, V en VI bevatten allerlei nieuwe functionaliteit. Spelers kunnen kiezen tussen geremasterde graphics of de oorspronkelijke polygoonmodellen. Het instellingenmenu bevat ook opties om te schakelen tussen de originele tank controls of modernere besturing. Boss fights moeten dan weer iets eenvoudiger worden door health bars weer te geven. Tot slot bevatten de remasters trofeeën en een fotomodus.

Tomb Raider IV-VI Remastered is per direct beschikbaar voor pre-order. De bundel komt uit op de PlayStation 4/5, de Xbox One en Series X/S, de Nintendo Switch en op de pc via Steam en de Epic Games Store.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 19:06
46 • submitter: RevUpNL

11-10-2024 • 19:06

46

Submitter: RevUpNL

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10 mrt 2024

Bulkt van nostalgie maar mist kwaliteit

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Reacties (46)

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LongTimeAgo 11 oktober 2024 19:23
Angel of Darkness?
Ik ben benieuwd of ze dan alle "cut content" en andere compleet gebroken levels fixen? Of wordt het een re-texture en niet meer?

Wel zin in om de meest infameuze, doch mijn favoriete TR te spelen.. Chronicles.
bartvincke @LongTimeAgo11 oktober 2024 19:41
Ik hoop vooral dat ze de controls wat normaliseren.
Die was/is voor mij letterlijk onspeelbaar als enige uit de reeks.
Maar er zal nu wel full controller support zijn.

Hier kijk ik enorm naar uit
SterkeYerke @bartvincke11 oktober 2024 22:58
Bij I-III zijn de controls wel gemoderniseerd toch?
miknic @SterkeYerke12 oktober 2024 12:04
Ja dat wel, alleen Chronicles had hele rare controls en kwam niet overeen met de rest van de games.
rjmno1 @bartvincke12 oktober 2024 01:31
Waar ik enorm naar uitkiojk is de volgemde tombraider en geen remake meer please.
DarkHarmy 11 oktober 2024 20:26
pre-ordered!
Ik heb mij enorm vermaakt met de remaster van I-II-III dus dit was een no-brainer. _/-\o_
In het verleden wel eens een paar keer IV opgestart op de PC maar kon de graphics echt niet aanzien ;(
CornholioX @DarkHarmy11 oktober 2024 21:12
Ik ook. De games van mijn kindertijd toen. Alle tomb raider games gespeeld maar moet zeggen dat Angel of Darkness de minst van al was. Toch ga ik ze allemaal uitspelen. :)

Eerste 3 games volledig 100% trophies gehaald dus de volgende 3 mag er rap komen. :D
doobieters @DarkHarmy12 oktober 2024 15:18
Goed om te horen, gister de trilogie op Steam gekocht voor de Steam Deck.
Geekomatic @DarkHarmy13 oktober 2024 12:29
Ik met ook erg blij met de remaster uit van 1-3,
en zal deze ongetwijfelld ook gaan open.
Vooral de gemoderniseerde controls kwamen net op tijd
voor een fijnere beleving van deze nostalgie.
Bliksem B 11 oktober 2024 19:12
Dit ziet er al een stuk speelbaarder uit dan de remaster van I-III. Textures lijken mooi opgeschaald te zijn. Benieuwd hoe de gameplay is. Dat was volgens mij een groot aandachtspunt volgens review: Tomb Raider I-III Remastered - Bulkt van nostalgie maar mist kwaliteit
L23 @Bliksem B12 oktober 2024 19:07
Is toch gewoon dezelfde aanpak? Textures waren in I-III Remastered ook mooi opgeschaald. Gameplay is denk ik ook hetzelfde. Het gaat hier in totaal om 6 Tomb Raider games waarvan de eerste 5 destijds op de Playstation 1 zijn uitgekomen. Dus verwacht een net zo speelbare collectie als I-III Remastered.
Salvatron 11 oktober 2024 20:51
ouwe koeien
Linksquest Moderator Spielerij
11 oktober 2024 21:58
O nice, hoop wel dat ze Angel of Darkness goed fixen, want die game was er echt nog niet klaar voor toen die uitkwam.
rejer 11 oktober 2024 19:34
Hm Crystal Dynamics, dat zijn die lui die bij de eerste collection “The games in this collection contain offensive depictions of people and cultures rooted in racial and ethnic prejudices. These stereotypes are deeply harmful, inexcusable, and do not align with our values at Crystal Dynamics."
brekking @rejer11 oktober 2024 20:36
Is er sprake van hetgeen ze benoemen in de aankomende games dan?
D.nukem @brekking12 oktober 2024 17:02
Ligt er aan wie je het vraagt.

Sommige zijn al aan het janken dat Lara Croft het Engelse impiliasme vertegenwoordigd.

De andere over de arme diertjes en weer andere dat echte Lara een "bad ass" vrouw-vrouw is, ookal dat zijn een van het grootste rolmodel voor jongenvrouwen is benoemd door meerdere gerinimeerde media.
Arxonis @rejer13 oktober 2024 13:32
Yup gaat weer een spel zijn voor ''modern audiences'' dus voornamelijk het type dat niet de oorspronkelijk spellen en concepten leuk vonden maar zich voornamelijk bezig houden met activisme op sociale media.

Laatste wat ik las is dat tomb raider te veel het colonialism gedrag promoten. Tja, politiek op de domst mogelijke manier verwerken in een spel heeft nooit een bijdrage geleverd voor de gamer en zal het hier ook niet zijn.
RoamingZombie @Arxonis14 oktober 2024 06:44
Nu klets je maar wat. Zelfs als ze zo'n waarschuwing toevoegen, het is nog steeds het zelfde spel als tijdens de release. Dus niks modern audiences, dat slaat werkelijk nergens op.

De stoomtrein, voor de moderne reiziger 8)7
Arxonis @RoamingZombie14 oktober 2024 17:53
Over de jaren heen is mijn vertrouwen in deze industrie zeer laag.

Het is een aanname die wij alle twee op dit moment maken en we gaan pas weten wat het echt is wanneer het daar is. Maar als er een bepaalde cultuur heerst in het bedrijf en hierop een gok moet wagen dan ga ik er vanuit dat ze bepaalde dingen gaan veranderen gewoon om gevoeligheden te sparen, wat artistieke vrijheden en goede ontwikkelingen tegen gaan, zeker als we hierbij weten dat de praktijken van bedrijven die hierop advies geven chantage en pest gedrag promoten om hun doel binnen te halen.

Waarom zou crystal dynamics dan plotseling hier immuun voor zijn?

Ik kijk ook verder dan dit spel alleen, als we kijken wat de artistieke richting die men gekozen heeft voor de Netflix animatie reeks dan bevestigd dit enkel mijn gevoel.

Soit ik vind het gewoon triest dat mensen het nodig vinden bestaande IPs te veranderen omwille van politieke motiveringen.
cerror 11 oktober 2024 19:39
Ligt het aan mij of is de belichting bij de remake nogal ruk?
seez 11 oktober 2024 19:41
Helemaal klaar met al die remakes, remasters... of hoe ze ook willen heten!

...nadat ik gisteren nog voor de PS5 de remakes van Dead Space, Resident Evil 4, System Shock en Destroy All Humans 2: Reprobed heb gekocht. 😄

Even serieus, dit is misschien off-topic, maar zonder enige vooropgezette bedoeling heb ik deze games in een fysieke winkel aangeschaft. Van de 200+ beschikbare titels was er niets van de afgelopen jaren dat ik nog niet had gespeeld en waarvan ik dacht: "Dat is iets nieuws, dat lijkt me leuk."
Pas toen ik de spellen afrekende viel het op dat ik voor 3 remakes ben gegaan.
Ik mis de originaliteit (op de indie-games na).

[Reactie gewijzigd door seez op 11 oktober 2024 19:50]

Exirion @seez11 oktober 2024 20:05
Helemaal klaar met al die remakes, remasters... of hoe ze ook willen heten!
Je ziet het niet alleen bij games, maar ook bij films en muziek. Teruggrijpen op oud materiaal bij gebrek aan inspiratie om met echt iets nieuws te komen.
seez @Exirion12 oktober 2024 07:58
Ja precies en ook omdat het financieel gezien een lage risico is. Kost weinig en levert misschien toch relatief veel op.
CornholioX @seez11 oktober 2024 21:19
Ik vind deze games juist goed dat ze geremastered zijn. Voor nieuwe spelers is dit aangenaam hoe de games toen waren maar met opgepoetste graphics en moderne controls toegevoegd. Oude spelers kunnen wel zeggen dat ze nog originele fysieke games nog liggen of via digitaal gekocht maar die oude games zien er ook nu lelijk uit door hoge resolutie die we nu hebben wat games vroeger toen (240p?) was.

En 30 euro voor 3 games is dit een mooie prijs. Ik koop zeker vanaf dag 1 wat ik ook deed bij de eerste 3 tomb raider games. Voor mij mogen er nog PS1 games remasteren die succesvol waren.
MPIU8686 @CornholioX12 oktober 2024 06:13
Toen de I II III Remasters zijn uitgekomen, zijn die al 3 keer in prijs gezakt geweest sinds het uitkomen.
Nu komen ze met IV V VI voor €30 .. gaat dus hetzelfde verhaal zijn voor volgend jaar. Dan koop je op steam 6 games voor €12 als je deze echt wilt spelen.

Sta zelf nu niet echt te springen om deze Remasters te spelen, aangezien ik de games in het verleden allemaal al tal van keren gespeeld heb en de scaling van de I II III Remasters echt niet voldoende was in mijn ogen.

in ieder geval, volgend jaar de volgende 3 in de reeks :

2006 Tomb Raider: Legend
2007 Tomb Raider: Anniversary
2008 Tomb Raider: Underworld


..

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 12 oktober 2024 06:14]

TERW_DAN
@seez11 oktober 2024 21:28
Helemaal klaar met al die remakes, remasters... of hoe ze ook willen heten!
Deels mee eens.

Ik was blij met de remasters van I, II en III en ook weer blij met deze aankondiging. De eerste Tomb Raider is niet echt lekker meer te draaien op een modern systeem. Max 30fps en op een lage resolutie. Ik vond het juist leuk dat ik die games weer een keer kon herbeleven, op een manier dat het nog lekker speelbaar was.

Maar hoop ook wel dat er weer eens een nieuwe komt, en niet iets dat al een keer gedaan is.
dartbord 11 oktober 2024 19:54
Huts, 2 jaartjes wachten en de hele collectie voor €10 op de kop tikken 😅
tedades @dartbord11 oktober 2024 22:43
Op de Switch zou deel 1-2-3 deze maand fysiek beschikbaar worden. Op Steam is deze nu in de aanbieding en voor €15 te koop, slechte timing. Dus zou me niet verbazen als je de hele set over 2 jaar op Steam voor €15 kunt krijgen.
MPIU8686 @dartbord12 oktober 2024 06:03
Gaat hier hetzelfde worden. Het is niet dat ik sta te springen om deze games te spelen, het is deels wel nostalgie van vroeger. Maar als de kans zich eens voordoet deze allen aan te kopen voor een goedkope prijs zou het leuk zijn deze Remasters eens te ervaren.

Trouwens heb ik nog niet zo lang geleden Tomb Raider 2013 nog eens gespeeld, die graphics zijn nog steeds fenomenaal voor een ondertussen al meer dan 10 jaar oude game.
shredder 11 oktober 2024 20:19
IV-VI

...waar doet me dat aan denken ...

Oh ja: https://encrypted-tbn0.gs...d1ApzaPtyBHpTEdGA8dgM7w&s

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