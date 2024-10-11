Crystal Dynamics brengt begin 2025 Tomb Raider IV-VI Remastered uit

Crystal Dynamics kondigt Tomb Raider IV-VI Remastered aan, een bundel met drie games. Het pakket kost 29 euro en wordt verwacht op 14 februari 2025. Exact een jaar daarvoor kwamen de remasters van Tomb Raider I, II en III uit.

De trilogie bestaat uit geremasterde versies van Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles en Tomb Raider: The Angel of Darkness. Deze games kwamen respectievelijk uit in 1999, 2000 en 2003. Net zoals bij de remaster van de originele trilogie werkt Crystal Dynamics samen met ontwikkelaar Aspyr Media.

De remasters van Tomb Raider IV, V en VI bevatten allerlei nieuwe functionaliteit. Spelers kunnen kiezen tussen geremasterde graphics of de oorspronkelijke polygoonmodellen. Het instellingenmenu bevat ook opties om te schakelen tussen de originele tank controls of modernere besturing. Boss fights moeten dan weer iets eenvoudiger worden door health bars weer te geven. Tot slot bevatten de remasters trofeeën en een fotomodus.

Tomb Raider IV-VI Remastered is per direct beschikbaar voor pre-order. De bundel komt uit op de PlayStation 4/5, de Xbox One en Series X/S, de Nintendo Switch en op de pc via Steam en de Epic Games Store.