Doctor Web: cryptomalware treft meer dan 28.000 mensen via illegale software

Volgens onderzoekers van Doctor Web zijn minstens 28.000 gebruikers getroffen door malware met functionaliteit om cryptomunten te minen of stelen. De schadelijke software is naar verluidt verspreid door middel van illegale versies van populaire programma's.

Doctor Web schrijft in een blogpost dat het op basis van telemetriegegevens van klanten verdachte activiteit heeft ontdekt van een programma dat zich vermomt als StartMenuExperienceHost.exe, een component van Windows. Dit programma communiceert met een netwerk op afstand om vervolgens een commandprompt te openen.

De malafide software zou afkomstig zijn van frauduleuze GitHub- en YouTube-pagina's met links die naar de malware verwijzen. Na deze links aan te klikken downloadt het systeem een zelfuitpakkend archief dat met een wachtwoord is beschermd. Dat voorkomt dat antivirussoftware het bestand automatisch kan scannen.

Het grootste deel van de getroffen gebruikers zijn Russen, al zijn er ook 'aanzienlijk veel' besmette systemen vastgesteld in Wit-Rusland, Oezbekistan, Kazachstan, Oekraïne, Kirgizië en Turkije. Naast illegale kopieën van programma's zoals kantoorsoftware zou de malware ook verspreid zijn via gamecheats en trading bots. Doctor Web raadt gebruikers aan om een capabel antivirus te installeren en software van officiële bronnen te downloaden of opensource alternatieven te benutten.