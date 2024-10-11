SilverStone brengt modulaire Alta D1-workstation-behuizing uit voor 800 dollar

SilverStone vult zijn assortiment behuizingen aan met de Alta D1. Dit uit de kluiten gewassen model is gericht op workstations en moet zich onderscheiden door zijn modulair ontwerp. De kast kost 799,99 dollar, de exacte releasedatum is momenteel niet bekend.

De meest opvallende eigenschap van de SilverStone SilverStone Alta D1Alta D1 is de uitgebreide modulariteit. De zeven standaard PCIe-uitbreidingslots zijn uit te breiden tot elf stuks. Wie geen nood heeft aan zoveel ruimte voor insteekkaarten kan deze plaats benutten voor een extra voeding of drivebays. In totaal kan de case tot vier verschillende voedingen en zeven dubbele 5,25-inch bays huisvesten. Er wordt ook flink wat ruimte voorzien om koeling te installeren. SilverStone voorziet twee 180mm-fans als intake en een enkele 140mm-ventilator achterop als exhaust.

De kast heeft een formaat van 457x265x651mm, weegt 21,3kg en heeft een volume van 78,84 liter. Hij ondersteunt moederborden met afmetingen van maximaal 384x335mm. Processorkoelers mogen maximaal 191mm hoog zijn, gevolgd door een maximum toegestane lengte van 407mm voor videokaarten.

De eerder bescheiden connectiviteit bestaat uit twee USB 3.0 type-A-poorten en een type-C-connector. Overige functionaliteit omvat een verwijderbaar moederbordtray, mesh langs alle kanten en compatibiliteit met maximaal drie 360mm-radiators.

SilverStone Alta D1

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 21:00 64

11-10-2024 • 21:00

64

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Behuizingen Silverstone Modulair Workstation

Reacties (64)

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Luchtbakker 11 oktober 2024 21:18
Ik vraag mij werkelijk waar af voor wie dit nou in godsnaam interessant is? Voor 800 dollar zal een beetje pc bouwer veel liever de ~600 dollar steken in een betere kaart, mobo of CPU. Maar een kast?
wildhagen @Luchtbakker11 oktober 2024 21:23
Dit gaat dan ook niet om gewone computers, maar workstations.

Dat is doorgaans niet iets wat een gemiddelde consument thuis heeft staan om af en toe Candy Crush op te spelen, dit soort systemen wordt (naast wellicht een enkele enthousiaste liefhebber thuis) meestal gebruikt bij bedrijven die een hoge workload hebben.

Denk aan dingen als video rendering, 3D-rendering, zeer zware (wetenschappelijke) rekentaken, of zwaardere AI-gerelateerde taken.

Vaak heb je voor dat soort workstations best wel zware videokaarten erin zitten, dan is een beetje extra ruimte nooit weg. Niet alleen voor de fysieke ruimte, maar ook voor een goede koeling (airflow!) etc.

Dit is dan ook een kast die op die markt is gericht, en niet bedoeld is voor normale consumenten. Daarvoor is hij inderdaad zware overkill. Dit is een relatief niche markt.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 11 oktober 2024 21:25]

PjotterP @wildhagen11 oktober 2024 22:17
Dit gaat dan ook niet om gewone computers, maar workstations.
Voor workstations heb je echt niet deze kast nodig. Een grote fractal kast voor minder dan de helft van de prijs zal je dezelfde features opleveren.

Ik ben niet zo van de 'niet voor de gewone consument' achtige gatekeeper taal. Dit is gewoon een blaatprijs.

P.S. ik ben een intensieve workstation gebruiker, ook van grote merken zoals Dell en Lenovo.
blorf @PjotterP12 oktober 2024 03:58
Wat maakt precies een workstation kast? Volgens mij is het vooral bedoeld voor impulsieve aankopen van zowel starters als particulieren.
Christoxz @blorf12 oktober 2024 07:53
Ruimte voor 11 PCIe kaarten, ruimte voor twee voedingen, ODD slots, en wellicht het meest belangrijk compatible met grotere moederborden, zoals SSI-EEB.

Het zou een hele domme en onnodige impulsieve aankoop zijn voor een 'starter' of consument met geen duidelijk hebruiksdoel. Denk ook dat zij zullen schrikken van het formaat.
blorf @Christoxz12 oktober 2024 12:56
Dat zijn allemaal opties die ATX-kasten ook kunnen hebben. De gaatjes in de grondplaat maken het verschil?
massareal @blorf13 oktober 2024 03:58
categorie: Behuizingen
PjotterP @blorf12 oktober 2024 10:27
Allereerst:

Het onderscheid tussen (enterprise) workstation en (enterprise) desktop is redelijk vaag. Je zal bedrijven en gebruikers daar allemaal eigen betekenissen aan zien geven. Dat zie je ook hier.

Bovendien maakt dat ook technologische vooruitgang het zo dat voor taken waar je vroeger een groot en duur workstation voor nodig had dat tegenwoordig niet meer is.

Met andere woorden: voor veel taken zijn workstations overbodig geworden. ‘Gewone’ desktops die immers met 16 cores en bijv een 4090 of een dubbel a6000ook heel krachtig kunnen zijn hebben veel workstation taken overgenomen. Die fungeren dus ook letterlijk als workstation!

Dan blijft er nog een niche waar je nog meer compute, ram en storage nodig hebt. En bepaalde enterprise features.

Maar de meeste high end workstation kasten van grote leveranciers zijn echt niet allemaal zo groot als bovenstaande nieuwe kast. En ik spreek uit ervaring

Een high end workstation met quad GPU opstelling en veel storage en power redundancy past ook in een define XL.
Pim0377 @PjotterP11 oktober 2024 23:11
Ik zie ook niet helemaal in voor welk publiek deze kast dan aantrekkelijk zou moeten zijn.

Het lijkt een beetje een een misser te zijn, de grootte / prijs zou suggereren dat het gericht is op de semi / pro markt, maar die kopen vooral prebuilt / BTO workstations.

Ik vind de kast er echt wel nice uit zien, maar echt niet dat ik meer aan de kast ga uitgeven dan aan de videokaart, die ook al niet goedkoop is.

Op werk doen we de zware Ansys calculaties op 1 centrale machine, die flink veel cpu cores heeft, maar bepaalde andere calculaties hebben meer baat bij GPUs, dus voor die situaties is het misschien handig om zo'n kast te hebben waar makkelijk meerdere meerslots GPUs in passen, om misschien buiten het standaard aanbod van de grote leveranciers te kijken??
xSNAKEX @Pim037712 oktober 2024 14:08
Er zijn toch kasten nodig voor leveranciers om dat BTO systeem te bouwen?
Sn0wblind @PjotterP12 oktober 2024 02:32
Dell en lenovo hebben helemaal geen high end workstations in hun assortiment.

En dan bedoel ik echt high end.
The Realone @Sn0wblind12 oktober 2024 04:11
Pardon? Van Dell weet ik het niet, maar Lenovo heeft met de P7, P8 en PX een serieuze serie workstations.
Ik ben benieuwd wat je met "echt high end" bedoeld, tenzij je doelt op een echt extreme niche die je eigenlijk alleen met zelfbouw kunt bedienen, maar de eerdergenoemde zijn wel degelijk "echt high end".
Sn0wblind @The Realone12 oktober 2024 06:37
Lenovo PX biedt maar ruimte voor 4 GPU's and 2 cpu's. Er zijn workstations welke meer doen (meestal custom) en met betere koeloplossingen. Lenovo biedt dat alleen als server racks aan.

Al kan deze case ook geen i GPU's huisvesten. De koeling is er wel naar. Deze case zal waarschijnlijk vooral verkocht worden aan custom system integrators.
dasiro @Sn0wblind12 oktober 2024 09:31
ik denk dat je workstation en server wat begint te verwarren.
Sn0wblind @dasiro12 oktober 2024 12:54
Een machine welke je alleen gebruikt, waar de load niet van gedeeld wordt is geen server.
dasiro @Sn0wblind12 oktober 2024 16:27
daar loopt het dus fout, want volgens die definitie kan een eenmansbedrijf nooit een server hebben, zelfs al heeft die een volledig datacenter of een supercomputer |:(
Sn0wblind @dasiro12 oktober 2024 16:37
daar loopt het dus fout, want volgens die definitie kan een eenmansbedrijf nooit een server hebben, zelfs al heeft die een volledig datacenter of een supercomputer |:(
Het gebrek aan users maakt het niet minder een server. 1 of meerdere kunnen er files, resources of wat dan ook van af trekken. Dat kan niet bij een lokaal systeem welke hie rniet voor geconfigureerd is.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 12 oktober 2024 16:38]

dasiro @Sn0wblind12 oktober 2024 16:45
Dan kan een windows xp home laptop ook een server genoemd worden, want die heeft de banale functionaliteit van file- en printersharing ingebouwd.
Sn0wblind @dasiro12 oktober 2024 16:47
Edge cases zoeken om je punten te maken is een beetje kinderachtig want je weet dondersgoed wat er bedoelt wordt
dasiro @Sn0wblind12 oktober 2024 18:45
tja, ik ben dan ook niet degene die een dual-cpu quad-gpu setup geen high-end workstation noemt, dat was jij.
Sn0wblind @dasiro13 oktober 2024 03:18
Dat is omdat het in de huidige realiteit ook vaak niet meer is, het nieuws niet gevolgd betreft de vraagt naar high end Nvidia spul voor een zekere opkomende markt? Naast het is niet alleen de inhoud van die kast, het is ook de kast zelf, het koelvermogen, de betrouwbaarheid etc. Lenovo en Dell vallen daar gewoon niet onder.
GewoonWatSpulle @Sn0wblind12 oktober 2024 09:24
Dual CPU en quad GPU niet echt high-end workstation, in wat voor een wereld leef jij?

Als je grotere computational needs hebt word zo'n workload normaal gesproken gewoon naar een cloud of cluster geslingerd.
Sn0wblind @GewoonWatSpulle12 oktober 2024 12:26
Workstations zijn nogal een breed begrip. Maar hier is het onderscheid vooral of je een eigen private systeem nodig hebt voor je taken of het op een shared systeem doet zoals bijvoorbeeld een render farm. In het verleden binnen een productie agency gewerkt, en daar waren erg uitbundige systemen geen uitzondering. Daar was het lenovo en dell spul niet degelijk genoeg voor. Daar gebruikten we dan ook vaak meer dan 4 GPU'S tegelijkertijd.

Op dit moment werkzaam binnen een saas partij welke ook leunt op eigen AI models en technieken welke toch echt eerst door de developers zelf opgezet worden op lokale systemen. Vaak op een eigen werk station met 8 nvidia units er in.
PjotterP @Sn0wblind12 oktober 2024 10:30
Prachtig. Je creeert een eigen definitie van high end in jouw eigen hoofd (wat eigenlijk niet meer een workstation is)en komt vervolgens hier verkondigen dat wat in de enterprisemarkt alshigh end kwalificeert eigenlijk geen high end is.
Sn0wblind @PjotterP12 oktober 2024 12:50
Ik weet wat de machines waren bij mijn voorgaande agencies evenals mijn huidige werkplek.
PjotterP @Sn0wblind12 oktober 2024 08:47
Wat bazel je precies.

Threadripper pro en xeon w 3000 series (3400 en 3500 bijv) zijn de high end workstation cpu lijnen van amd en intel (al kan je ook prima epycs of xeon scalable server cpus gebruiken in een workstation en dat zie je ook gebeuren.
Sn0wblind @PjotterP12 oktober 2024 12:48
Steeds meer taken leunen op veel GPUs en nog meer GPU vram. Dat kunnen de genoemde systemen dus niet voldoende faciliteren voor een groep gebruikers.

Silverstone gaat echt niet iets maken waar geen vraag naar is. Helemaal omdat zij de kasten op een manier maken wat niet voor de massa is. Ze moeten heel veel custom tooling hiervoor ontwikkelen.
PjotterP @Sn0wblind12 oktober 2024 17:53
De high end workstations van deze fabrikanten hebben quad gpu opstellingen als opties. Je kan het nog groter doen maar dan kom je meer in de richting van render-stations / servers die je in een aparte ruimte plaatst.

Anyways, het is een beetje een suffe discussie omdat het begrip ‘workstation’ eigenlijk niet heel scherp is afgebakend.
cybergrass @PjotterP12 oktober 2024 02:57
Een gewone kast heeft het probleem van geen ruimte voor 2 voedingen en mogelijk 2 of meerdere radiators voor waterkoeling
Dekar @cybergrass12 oktober 2024 09:20
In de meeste gewone kasten passen wel 3 radiatoren.
Dekar @PjotterP12 oktober 2024 09:17
Die Torrent bedoel je? Die heeft 'maar' 7 expansion slots. Dus daar passen geen 4 videokaarten in. In deze kast wel. Maar je hebt gelijk deze kast is belachelijk duur.
En we weten nog niet hoe groot de RTX 5090 gaat zijn. Wellicht dat qua airflow die ook een beetje krap gaat passen in deze kast.
PjotterP @Dekar12 oktober 2024 10:13
Nee. De define XL heeft 9 slots. RTX a6000 in quad opstelling gaat prima.
MPIU8686 @Dekar12 oktober 2024 11:24
RTX5090 - 304 mm x 137 mm x 61 mm - 3slots
Dekar @MPIU868612 oktober 2024 14:46
Ok plek zat
YGDRASSIL @PjotterP13 oktober 2024 19:46
Totdat je 4+ Nvidiakaarten op je moederbord propt. Dan is zon kast best handig
PjotterP @YGDRASSIL13 oktober 2024 20:59
Kan een define xl ook hebben, kost nog geen 200 euro
YGDRASSIL @PjotterP14 oktober 2024 11:01
Dat zal best maar ik reageerde op het feit dat er geen markt voor zou zijn. Niet dat het te duur was. En dat er zelfs goedkopere alternatieven zijn geeft aan dat er zeker een markt is voor dit soort workstationkasten...
kdekker @wildhagen11 oktober 2024 21:33
Ook workstations van de grote merken zullen echt geen kast van deze prijs hebben, aangezien er al Lenovo Think station P onder de 1500 euro is, Idem bij Dell Precision.

Uiteraard hebben zij ook systemen die nog eens 1000 euro duurder kunnen zijn, maar dan nog ziet hun kast (en deze trouwens ook niet) als een kast van zoveel geld uit.

De kleine oplage zal ook niet helpen, maar 800 euro zou ik het nooit waard vinden.

[Reactie gewijzigd door kdekker op 12 oktober 2024 18:57]

Sn0wblind @kdekker12 oktober 2024 16:40
Kijk alleen al naar de bouwkwaliteit van deze kast en de lenovo
kdekker @Sn0wblind12 oktober 2024 18:57
Voor ca 150 euro zijn er meer dan prima kasten. Dat je dan voor 5x zo duur betere bouwkwaliteit moet krijgen is evident. Of zou dat in ieder geval moeten zijn.

En waarom moet je zo'n enorm goede bouwkwaliteit hebben? Als een computer al vervangen wordt (of onderdelen), dan gebeurt dat hooguit 1 of 2x in de levensduur van een computer.

Ik zelf verder prima ervaringen met Silverstone; ik heb zelf een prima kast (weliswaar is het aluminum niet super stevig, je kunt zo een schroef dol draaien, maar alles werkt prima). Weliswaar gewoon voor een huis-tuin-en-keuken PC (op leeftijd).

[Reactie gewijzigd door kdekker op 12 oktober 2024 18:59]

Sn0wblind @kdekker13 oktober 2024 03:49
Ik heb in het verleden een aantal Silverstone Fortress cases gebruikt, darna nooit meer een kast gehad welke daarbij betreft bouwkwaliteit in de buurt kwam op wat SFX kasten zoals de Form1 na.

Als je voor tienduizenden euro's aan GPUs in je systeem hebt zitten wil je wel dat deze goed gekoeld zijn en ook naar behoren presteren. Dat je na een half jaar gebruik opeens een systeem hebt welke flin kthrottled omdat deze vol stof zit wat te voorkomen is met stof filters etc zijn allemaal aspecten van bouw kwaliteit van een kast.

Betreft het aluminium gebruik in kasten. Dat is helaas een minpunt, dat is industrie breed een beetje een issue.
Verwijderd @wildhagen11 oktober 2024 22:00
En die bedrijven kopen dan een zelfbouw kastje? De meeste bedrijven die ik ken hebben kant en klaar kasten van de bekende bedrijven hp,dell etc.
fenrirs @wildhagen12 oktober 2024 16:47
Persoonlijk denk ik dan aan renderfarms met een zooitje H100’s oid
Frame164 @wildhagen12 oktober 2024 09:16
Wordt dat nog met workstations gedaan? De zware workload draait toch in een server farm?
Shifra @Luchtbakker11 oktober 2024 21:56
Precies ik zou dan zelf voor de Fractal Design Define 7 XL gaan en 580 euro besteden aan de interne onderdelen.
Verwijderd @Luchtbakker12 oktober 2024 01:54
Duidelijk een niche. Wie hem moet hebben weet het, de rest van ons vraagt zich af: "waarom in hemelsnaam?"
SG @Luchtbakker12 oktober 2024 07:14
Threadripper of Epyc workstation E-ATX mobo. De fulltower die ik heb heeft vele gen mobo en voedingen gezien en is dus lange termijn investering. Voor mij is dus mobo tray heel belangrijk voor makkelijke en beter toegankelijke full upgrades mobo cpu mem.
DjoeC @Luchtbakker12 oktober 2024 12:38
Tja, ik denk dan: Eindelijk weer eens een kast waar voldoende schijven in passen. Maar je hebt wel gelijk dat de prijs wat aan de "hoge kant" is.
cybergrass 12 oktober 2024 03:03
Thermaltake x300, Corsair 9000D, zijn de direkte concurrenten.
Iedere Creatieve Proffesional weet wel raad met deze kasten,Dell,HP,Lenovo is allemaal bocht,worden meestal gekocht door bedrijven waar Creativiteit ver te zoeken is.
MPIU8686 12 oktober 2024 05:56
Beste wel mooie case, maar is de prijs er niet extreem over ?

Dus wordt er zo'n overkill case op de markt gebracht met deze specs
De kast heeft een formaat van 457x265x651mm, weegt 21,3kg en heeft een volume van 78,84 liter.
..

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 12 oktober 2024 11:12]

ari2asem @MPIU868612 oktober 2024 08:56
Om vervolgens beperkt te zitten in de grote van je mobo en CPU-koeling ?
het is net wat je beperking noemt...grootste formaat mobo past erin (ssie-eeb), grootste cpu-koeler met 140mm fan past erin, grote joekel van gpu past er ook in.

maar je magnetron erin? 🤪🤪 nee, dat past niet 😁😁😂
MPIU8686 @ari2asem14 oktober 2024 06:19
Natuurlijk past de grootste GPU erin .. zou al erg zijn dat deze componenten er niet zouden inpassen als je de afmetingen van deze case nagaat.
Exirion 11 oktober 2024 21:30
Kom ik met m'n Sharkoon QB One van 39 euro.
AvWijk 12 oktober 2024 00:15
Prachtige moderne designtaal deze behuizing. Hoop dat er meer modellen van deze reeks komen in een wat kleiner formaat, dan wordt Silverstone weer interessant om mee te bouwen.
DJanmaat 12 oktober 2024 00:37
Prijs is fors, maar wat een bakbeest van een kast zeg. Voor iedere prijsklasse wat wils, en hiermee deze prijsklasse weer een mooi exemplaar rijker
Erka56 12 oktober 2024 02:03
Deze was op Computex 2023 ook al getoond, helaas dus nog steeds geen releasedatum.
laurensxeon 12 oktober 2024 08:56
Bedrijven kopen toch kant en klare workstations, lenovo’s, dell, hp.

Dus de doelgroep is niet de consument, maar ook niet het bedrijfsleven dat standaard een contract bij een grote hardware leverancier heeft.

Ik begrijp de doelgroep niet.
youridv1 @laurensxeon12 oktober 2024 14:11
Zeg je dat op basis van ervaring, of neem je dat gewoon aan?

Ik heb het tegendeel namelijk vaak genoeg gezien. Er zijn zat systembuilders die zich richten op de zakelijke markt en dus gewoon losse componenten inkopen van merken zoals dit.

Mijn eigen workstation op werk is bijvoorbeeld zo. Gebouwd door een of andere integrator, maar het is gewoon een CM Silencio S600 kast en AIO, een Asus Prime moederbord, Seasonic voeding en Samsung SSD’s.

Ik vind het heerlijk, omdat de support van een Asus Prime bord 100x beter is dan whatever HP me ooit geleverd heeft, prive of zakelijk

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 12 oktober 2024 14:15]

BaBy-G 12 oktober 2024 18:49
I like! :Y)
Roel1966 11 oktober 2024 23:47
Buiten de wel behoorlijk pittige prijs dacht ik eerst dat het een of andere konijnenkooi was, tja, beetje design mag er van mij dan toch wel zijn.
Frame164 @AvWijk12 oktober 2024 09:19
1966ers zijn geen boomers…. Daarnaast is er weinig sprake van een designtaal. Dit is typisch een gevalletje vorm volgt functie.
MPIU8686 @AvWijk12 oktober 2024 11:19
Inderdaad een zeer prachtige case, smaken verschillen gewoon.

Sommige generaties opteren gewoon meer voor het design van een commodore 64 .. :D
Roel1966 @AvWijk12 oktober 2024 19:32
Tsja. Niet alles kan boomers bekoren.
Zoals @Frame164 al schrijft ben ik geen boomer, sterker nog, ik heb geeneens kinderen. En eh tja of leeftijd nu iets met smaak te maken heeft, het is en blijft een persoonlijk ding ongeacht leeftijd.
Prachtige moderne designtaal deze behuizing.
Nou ik weet niet maar ik vind het maar een recht toe, recht aan kast waarbij ik niet echt iets van desing kan zien. Wat mij het meest dan ook stoort is dat gaas aan alle kanten wat ook praktisch gezien niet echt iets toevoegt.

Let wel, het modulaire design vind ik wel weer praktisch dus daarom jammer dat de buitenkant een beetje de aandacht verloren heeft en Silverstone blijkbaar alle aandacht aan de binnenkant heeft geschonken.

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