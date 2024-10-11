SilverStone brengt modulaire Alta D1-workstation-behuizing uit voor 800 dollar

SilverStone vult zijn assortiment behuizingen aan met de Alta D1. Dit uit de kluiten gewassen model is gericht op workstations en moet zich onderscheiden door zijn modulair ontwerp. De kast kost 799,99 dollar, de exacte releasedatum is momenteel niet bekend.

De meest opvallende eigenschap van de SilverStone Alta D1 is de uitgebreide modulariteit. De zeven standaard PCIe-uitbreidingslots zijn uit te breiden tot elf stuks. Wie geen nood heeft aan zoveel ruimte voor insteekkaarten kan deze plaats benutten voor een extra voeding of drivebays. In totaal kan de case tot vier verschillende voedingen en zeven dubbele 5,25-inch bays huisvesten. Er wordt ook flink wat ruimte voorzien om koeling te installeren. SilverStone voorziet twee 180mm-fans als intake en een enkele 140mm-ventilator achterop als exhaust.

De kast heeft een formaat van 457x265x651mm, weegt 21,3kg en heeft een volume van 78,84 liter. Hij ondersteunt moederborden met afmetingen van maximaal 384x335mm. Processorkoelers mogen maximaal 191mm hoog zijn, gevolgd door een maximum toegestane lengte van 407mm voor videokaarten.

De eerder bescheiden connectiviteit bestaat uit twee USB 3.0 type-A-poorten en een type-C-connector. Overige functionaliteit omvat een verwijderbaar moederbordtray, mesh langs alle kanten en compatibiliteit met maximaal drie 360mm-radiators.