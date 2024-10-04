Lian Li brengt compacte Lancool 207 ATX-behuizing met vooraan geplaatste psu uit

Lian Li heeft met de Lancool 207 zijn nieuwste ATX-kast uitgebracht. Bij dit model wordt de nadruk gelegd op airflow en een compact formaat. De fabrikant meldt dat de behuizing vanaf vandaag beschikbaar is, in zwart en wit. Hij is online terug te vinden vanaf 79,90 euro.

Voor dit bedrag krijgen gebruikers een ATX-case op mATX-formaat, met afmetingen van 455,6x219x456mm en een volume van 45,5 liter. Lian Li doet dit door de voeding vooraan te plaatsen en de psu-shroud onder het moederbord te verlagen. In de doos zit een verlengkabel om de psu te verbinden met de achterkant van het systeem. De fabrikant gebruikt deze vrijgekomen ruimte om twee 120mm-fans voor te installeren om frisse lucht te leveren aan de videokaart. Vooraan zitten nog eens twee voorgeïnstalleerde 140mm-ventilators met ARGB-verlichting.

Vanwege de unieke lay-out moeten gebruikers aandacht besteden aan de maximum toegestane lengte van 160mm voor de voeding en de bijbehorende kabels. De connectors bevinden zich langs de zijde van de achterkant van het moederbordtray. Hierachter kunnen geen 2,5"-schijven worden gemonteerd, wat bij de Lancool 206 wel het geval is. Onderaan is plaats voor twee harde schijven van 3,5 inch of 2,5"-ssd's. Processorkoelers mogen tot 180mm hoog zijn, terwijl een lengte tot 375mm voor grafische kaarten wordt genoemd. De kast bevat een verstelbare gpu-houder om verzakking tegen te gaan.

De connectiviteit bestaat uit één USB 3.1 Gen 1 type-C-poort, twee USB 3.0 type-A-poorten en een 3,5mm-audiopoort. Volgens de productpagina kunnen er alleen bovenaan radiators worden geïnstalleerd, met een formaat van 240, 280 of 360 millimeter. Tot slot noemt Lian Li een afzonderlijk verkrijgbare bracket om de videokaart verticaal op te stellen.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 04-10-2024 14:15 36

04-10-2024 • 14:15

36

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Lian Li Lancool 207

vanaf € 77,55

4 van 5 sterren

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Reacties (36)

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tweak_dude 4 oktober 2024 15:59
Gamers Nexus heeft al een review.
Conclusie: je krijgt veel waar voor je geld, de bouwkwaliteit is goed en de koeling zelfs het best van alle kasten die ze zover hebben gereviewed. Nadeel is de beperkte ruimte om kabels weg te werken. Als je teveel (dikke) kabels probeert weg te werken gaat het paneel mogelijk niet helemaal netjes dicht.
ShadLink 4 oktober 2024 14:25
Voor de beste airflow zou je de PSU helemaal niet in de kast willen hebben, maar dan extern met een kabel die naar de kast loopt. In de kast bouw je dan een verdeler die de verschillende benodige connecties aanbiedt.
Scribe @ShadLink4 oktober 2024 14:31
Ben benieuwd waarom dit niet gebeurt, maar daar is mijn hardware kennis niet groot genoeg voor
5pë©ïàál_Tèkén @Scribe4 oktober 2024 14:47
Meer onderdelen = meer gedoe. Op elke plek waar een kabel wordt aangesloten op een connector verslechtert het signaal (Insertion loss). Dit maakt dat de signalen/electrische lading die door die kabel lopen minder zuiver (ruis). Daarom willen voedingsfabriekanten per se dat je hun kabels gebruikt.
Ook zou er dan een standaard voor die verdeler moeten zijn. Dus weer meer afspraken met alle componentenboeren waar men helemaal geen zin in heeft. Alles wordt door de voeding gedaan d.m.v. signaalkabels.
Een extra component toevoegen betekent dat je iets toevoegt wat kapot kan gaan.

Al dit 'gedoe' voor wat winst qua warmte in de PC kast. Dan snap ik wel dat de componentenboeren zeggen: koop maar wat case fans :p
oshiro @5pë©ïàál_Tèkén4 oktober 2024 16:02
Ruis zal wel meevallen. Insertion loss slaat hier ook gewoon op weerstand.
In de begintijd van 80+ zag je nog wel dat de modulaire voedingen een lager rendement hadden dan de voedingen met vaste kabels. Dus efficiency is simpelweg een punt.

De stroomsterktes die voedingen leveren zijn flink hoog en connectors en kabellengte zorgen dat je inlevert op rendement. Met een externe voeding zal dat probleem groter worden (want langere kabels en wellicht meer connectors) - zeker bij hoge vermogens.
ShadLink @Scribe4 oktober 2024 14:37
Ik vermoed dat het dan te ingewikkeld wordt om het modulair te houden. Gezien je dit eigenlijk in een laptop al jaren hebt ;). Je zou dan bv 1 12V lijn naar je moederbord hebben, en die dan alle onderliggende voltages levert. Maar dan moeten allen fabrikanten het eens worden over 1 standaard, en dat is niet super makkelijk.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 4 oktober 2024 14:38]

Scribe @ShadLink4 oktober 2024 14:45
Ah klinkt logisch! De wereld zou een stuk geavanceerder zijn als we het soms met elkaar eens zouden worden :P
bazs2000 @ShadLink6 oktober 2024 21:50
Dan komt er gewoon een nieuwe standaard, naast de vele die er al bestaan en blijven bestaan. :P
JWL92 @Scribe4 oktober 2024 14:42
ATX standaard?

r zijn thin clients die dit wel doen
thomasv @JWL924 oktober 2024 15:08
Niet dezelfde stroombehoefte als een krachtige CPU en huidige generatie GPU, en kan dus simpelweg af met een compacte externe voeding net zoals dat voor een laptop geldt.

[Reactie gewijzigd door thomasv op 4 oktober 2024 15:09]

BlaDeKke @ShadLink4 oktober 2024 16:56
Muggenziften, en als je de voeding uit een reguliere kast zou halen ga je niets merken van die vermoedelijk betere airflow. Helemaal niet als je verder je zaakjes op orde had.
kdekker @ShadLink4 oktober 2024 21:44
Beetje onpraktisch lijkt me, zeker als je meerdere aansluitingen van je voeding gebruikt. En mogelijk ook EMC etc eisen.
BlackCurry @ShadLink4 oktober 2024 22:18
Volgens mij had Seasonic zoiets, of bedoel je wat anders?
Dekar @ShadLink5 oktober 2024 19:34
Je ziet ook veel kasten waar de PSU in een apart compartiment zit onderaan de kast. Dat lijkt hier ook aan de orde.
Th0rsten 4 oktober 2024 14:21
Snap alleen de logica hierachter niet, warmte bron Van voren Airflow van voren naar achteren.

Dan beweeg je die warme lucht door heel je kast heen.

Compacter kan ik nog bij inkomen als de PSU voor het MOBO geplaatst kan worden maar ook hier is dat niet het geval die is gewoon van achter naar voor verplaatst.
NeverSettle @Th0rsten4 oktober 2024 14:30
Onder het glazen paneel zie je ventilatie, voor de bodem fans en nu blijkbaar dus ook voor warme lucht afvoer van de PSU. Ik vraag mij alleen af of de bodem fans dan niet warme lucht van de PSU terug de PC behuizing inblazen.
thomas_n @NeverSettle4 oktober 2024 16:20
Een moderne efficiënte PSU produceert niet zo heel veel warmte, de duurdere modellen kunnen het zelfs grotendeels met passieve koeling doen. Niet te vergelijken met wat een GPU of CPU aan warmte produceert. De lucht die uit de PSU komt zal dan ook niet veel warmer zijn dan kamertemperatuur.
Olaf van der Spek @Th0rsten4 oktober 2024 14:31
Dan beweeg je die warme lucht door heel je kast heen.
PSU exhaust zit aan de zijkant en gaat dus direct naar buiten..
Zie foto 4.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 4 oktober 2024 14:32]

Th0rsten @Olaf van der Spek4 oktober 2024 15:01
Ah juist, dat maakt het enigszins logies bedankt :Y)
thomas_n @Th0rsten4 oktober 2024 16:22
Een moderne PSU is geen grote warmtebron. De warmteproductie van de CPU en GPU is een orde van grootte meer.

Deze layout is inderdaad niet veel compacter, maar zou in theorie wel tot een koelere GPU kunnen leiden. In eerdere kasten die de mogelijkheid boden lucht rechtstreeks tegen de GPU aan te blazen, bleek dat een flink effect te hebben.
Pim0377 4 oktober 2024 14:24
Lian Li doet dit door de voeding vooraan te plaatsen en de psu-shroud onder het moederbord te verlagen.
Kijk, dat is nog eens slim bedacht, die PSU shroud hoeft natuurlijk niet overal dezelfde hoogte te hebben ....... very nice Lian Li, zo zou je in theorie nog veel lager kunnen gaan, je zou de hele shroud onder het moederbord kunnen weghalen en bijvoorbeeld die kabel voor de voeding achter het moederbord langs met cable management weg kunnen werken.
Olaf van der Spek @Pim03774 oktober 2024 14:36
zo zou je in theorie nog veel lager kunnen gaan,
Dan kan zo'n vertical GPU mount niet meer. Of je moet de voeding voor bovenin plaatsen in plaats van onderin.. bovenin heb je geen last van lange kaarten.
JWL92 @Olaf van der Spek4 oktober 2024 14:45
Maar die vert GPU mount zit toch gewoon op hoogte vd onderste pci slots, niet daar nog onder?
Zou in n micro ATX wel n issue worden wss
Olaf van der Spek @JWL924 oktober 2024 15:03
Maar die vert GPU mount zit toch gewoon op hoogte vd onderste pci slots, niet daar nog onder?
Ja, maar jij wilde de ruimte aan de onderkant lager maken waardoor de PSU hoger komt toch?
JWL92 @Olaf van der Spek4 oktober 2024 16:06
niet ik, gebruiker waar jij op reageerde, zei
onder het moederbord kunnen weghalen
dus wel de hele pci hoogte
Specialsta 4 oktober 2024 14:48
De connectiviteit bestaat uit één USB 3.1 Gen 1 type-C-poort, twee USB 3.0 type-A-poorten en een 3,5mm-audiopoort

Wat een armoe. Het valt me op dat veel bedrijven even vergeten dat het 2024 is. Ik sla daarom wederom over.
Olaf van der Spek @Specialsta4 oktober 2024 14:57
Wat mis je?
TV_NERD @Olaf van der Spek4 oktober 2024 15:11
Waarom 2x USB-A en maar 1x USB-C bijvoorbeeld? De enige reden dat ik thuis nog A naar C kabels heb is omdat mijn PC ook 2x USB-A aan de voorkant heeft en maar 1x C. Ik had het liefst 3x C gezien. Er zijn ook gewoon USB-C > Micro USB kabels, die zou ik liever gebruiken dan A > Micro.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 4 oktober 2024 15:12]

Olaf van der Spek @TV_NERD4 oktober 2024 15:25
Waarom 2x USB-A en maar 1x USB-C bijvoorbeeld?
Meestal hebben moederborden maar één header voor één USB-C poort.
TV_NERD @Olaf van der Spek4 oktober 2024 15:55
Daar was ik niet van op de hoogte, daar valt dan dus nog winst op te behalen. Zou een kastfabrikant niet gewoon een convertor kunnen meeleveren? Ik hoef niet per-se 20Gbps op alle poorten, maar heb het liefst wel de form factor. Die 2x USB-A die overal op zit moet je toch kunnen omzetten naar USB-C?
spone @Olaf van der Spek4 oktober 2024 15:57
Je zou prima de 20-pin USB 3.0 header kunnen gebruiken om daar 2x een 10Gb/s USB-C front panel aansluiting mee te verbinden. Dan heb je weliswaar 2 USB-C poorten die 10Gb/s doen en 1 USB-C poort die 20Gb/s+ doet, maar de connector is wel aangesloten. Beetje vergelijkbaar met behuizingen die 2 USB 3.0 en 2 USB 2.0 poorten bieden.
BlaDeKke @Olaf van der Spek4 oktober 2024 16:58
Wat maakt het nu uit of er een a of c poort aan hangt. Het moederbord weet dat niet.
JWL92 4 oktober 2024 18:47
- nvm was al gepost ondertussen :P

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 4 oktober 2024 19:17]

Roel1966 4 oktober 2024 22:04
Nette kast zo te zien maar wel een nadeel dat de achterkant zo open is zonder ook maar iets van stoffilters.
BlackCurry 4 oktober 2024 22:23
Lian Li maakt goede kasten heb hier nog een prehistorische X2000 staan, maar ik zoek wat kleiners dit lijkt me wel wat.
PurpleApeGaming 5 oktober 2024 22:32
Een mooie kast en goede ervaring met de Lian-li o11 air mini. Die is iets minder hoog maar breder, ongeveer hetzelfde volume.

Echter bij deze kast lijkt het wel of er op de vierde foto links onderin best wel wat ruimte onbenut is.

[Reactie gewijzigd door PurpleApeGaming op 5 oktober 2024 22:33]


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