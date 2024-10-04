Lian Li brengt compacte Lancool 207 ATX-behuizing met vooraan geplaatste psu uit

Lian Li heeft met de Lancool 207 zijn nieuwste ATX-kast uitgebracht. Bij dit model wordt de nadruk gelegd op airflow en een compact formaat. De fabrikant meldt dat de behuizing vanaf vandaag beschikbaar is, in zwart en wit. Hij is online terug te vinden vanaf 79,90 euro.

Voor dit bedrag krijgen gebruikers een ATX-case op mATX-formaat, met afmetingen van 455,6x219x456mm en een volume van 45,5 liter. Lian Li doet dit door de voeding vooraan te plaatsen en de psu-shroud onder het moederbord te verlagen. In de doos zit een verlengkabel om de psu te verbinden met de achterkant van het systeem. De fabrikant gebruikt deze vrijgekomen ruimte om twee 120mm-fans voor te installeren om frisse lucht te leveren aan de videokaart. Vooraan zitten nog eens twee voorgeïnstalleerde 140mm-ventilators met ARGB-verlichting.

Vanwege de unieke lay-out moeten gebruikers aandacht besteden aan de maximum toegestane lengte van 160mm voor de voeding en de bijbehorende kabels. De connectors bevinden zich langs de zijde van de achterkant van het moederbordtray. Hierachter kunnen geen 2,5"-schijven worden gemonteerd, wat bij de Lancool 206 wel het geval is. Onderaan is plaats voor twee harde schijven van 3,5 inch of 2,5"-ssd's. Processorkoelers mogen tot 180mm hoog zijn, terwijl een lengte tot 375mm voor grafische kaarten wordt genoemd. De kast bevat een verstelbare gpu-houder om verzakking tegen te gaan.

De connectiviteit bestaat uit één USB 3.1 Gen 1 type-C-poort, twee USB 3.0 type-A-poorten en een 3,5mm-audiopoort. Volgens de productpagina kunnen er alleen bovenaan radiators worden geïnstalleerd, met een formaat van 240, 280 of 360 millimeter. Tot slot noemt Lian Li een afzonderlijk verkrijgbare bracket om de videokaart verticaal op te stellen.