Be quiet onthult Pure Base 501-behuizing met optie verticale gpu-montage

Be quiet onthult tijdens de gamescom de Pure Base 501-behuizing voor een adviesprijs van tenminste 89,90 euro. De kast biedt onder meer de mogelijkheid om gpu's verticaal in te bouwen. De fabrikant brengt de 501 ergens in november uit, maar noemt geen specifieke datum.

De Pure Base 501 ondersteunt ATX-, micro-ATX- en mini-ITX-formaten moederborden en komt in verschillende configuraties op te markt. De goedkoopste variant heeft een afgesloten voorkant en geen glas aan de zijkant. Deze versie is alleen in het zwart verkrijgbaar. Verder brengt be quiet varianten in het wit en het zwart uit, voorzien van een meshvoorkant en eventueel een glazen zijkant. De behuizing kost maximaal 109,90 euro.

De 501-serie is iets duurder dan de eerder uitgebrachte 500-reeks, mede vanwege de mogelijkheid om de videokaart verticaal in de kast te bouwen. Ook beschikt de behuizing over een afgeschermde kabelgoot en een USB-C-poortaansluiting aan de voorkant. De Pure Base 500 heeft net als zijn voorganger een verwijderbare hdd-tray en er past een waterkoelerradiator van maximaal 360mm in. Be quiet maakt nog geen andere technische specificaties zoals afmetingen bekend.