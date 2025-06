Be quiet brengt Dark Power Pro 13-psu's met 1300 en 1600W en ATX 3.0-support uit

Be quiet brengt de Dark Power Pro 13 uit. De serie bestaat uit twee voedingen met vermogens van 1300 en 1600 watt. De voedingen hebben een 80 Plus Titanium-certificering en ondersteunen Intels ATX 3.0-standaard.

De Dark Power Pro 13 is een krachtigere variant van de Dark Power 13, die eerder dit jaar als eerste ATX 3.0-voedingen van het merk uit werden gebracht. Voornamelijk de vermogens van de Pro-serie zijn krachtiger; waar de standaardmodellen nog 750, 850 of 1000W vermogen hadden, brengt Be quiet nu twee modellen uit met 1300 en 1600W vermogen.

Net als de eerdere modellen hebben beide voedingen ondersteuning voor ATX 3.0, de nieuwe standaard van Intel waar Tweakers onlangs een achtergrondartikel over schreef. De psu's hebben een 12Vhpwr-connector, maar kunnen ook via zes PCIe 6+2-connectoren een lager vermogen leveren aan minder krachtige grafische kaarten. De bekabeling is modulair en wordt met de psu meegeleverd. De voedingen hebben, ook weer net als de standaard Dark Power-modellen, een 80 Plus Titanium-certificering voor een efficiëntie van 94,5 procent.

De modellen hebben beide een aluminiumbehuizing en bevatten een frameloze ventilator van Silent Wings, die bovenop een gaasrooster is geplaatst.. Gebruikers kunnen de zes 12V-rails samenvoegen tot een enkele rail voor wanneer er meer vermogen nodig is voor bijvoorbeeld het overklokken.

De apparaten liggen in de winkel vanaf 23 mei. Het 1300W-model kost 409,90 euro, het 1600W-model 449,90. Beide psu's hebben tien jaar fabrieksgarantie.