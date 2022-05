Be quiet brengt Light Wings-ventilators uit met argb-leds

Be quiet kondigt zijn eerste ventilators met adressable rgb-leds aan. Er zijn 120mm- en 140mm-varianten, en highspeedversies die tot 2500rpm gaan. De fans worden los verkocht vanaf 22,90 euro of per drie met een hub vanaf 69,90 euro.

De be quiet Light Wings hebben aan de voorkant een grote ring met leds en aan de achterkant een kleine ring. Het gaat om argb-leds, waarvan de verlichting is aan te sturen via software als de ventilators op een argb-header van een compatibel moederbord zijn aangesloten.

Het reguliere 120mm-model heeft een snelheid van maximaal 1700rpm en zeven bladen. De 140mm-uitvoering gaat tot 1500rpm. Van beide ventilators zijn er highspeeduitvoeringen. Die hebben negen bladen, en halen respectievelijk 2500 en 2200rpm. Deze versies zijn volgens de fabrikant geoptimaliseerd voor gebruik op radiators en heatsinks.

Alle versies zijn voorzien van een pwm-aansluiting, waarmee de draaisnelheid door het moederbord kan worden aangepast, afhankelijk van de temperatuur. Volgens de fabrikant zijn de ventilators stil in gebruik. Be quiet belooft een levensduur tot zestigduizend uur. Dat komt neer op bijna zeven jaar bij 24/7-gebruik. Vanaf 23 november zijn de ventilators leverbaar.