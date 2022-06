Be quiet kondigt Silent Wings 4 Pro met toerental van maximaal 3000rpm aan

Be quiet kondigt de Silent Wing 4 en Silent Wing 4 Pro aan. De fabrikant heeft onder andere de rpm-snelheid verhoogd tegenover de Silent Wing 3-voorgangers. Beide modellen verschijnen in 120mm- en 140mm-varianten.

Be quiet meldt de tip clearance, de afstand tussen de uiteinden van de blades en het frame, verkleind te hebben om betere airflow te verkrijgen. Waar de tip clearance bij de Silent Wing 3 op 1,2mm lag, is dat bij de 4 en Pro 4 teruggebracht naar 1mm. Ook is het frame ronder gemaakt voor betere airflow. De fabrikant heeft de motor en de fluid-dynamic bearing-lagers van de voorganger behouden.

De Silent Wing 4 komt in 120mm- en 140mm-varianten met en zonder pwm-ondersteuning op de markt. waarbij de 120mm pwm high speed-variant bijvoorbeeld op 2500rpm roteert. De Silent Wing Pro 4 heeft een schuifknop in het midden op maximale rpm in te stellen. Zo roteert de Silent Wing Pro 4 op de mediuminstelling op 1600rpm en op ultra-high-speed op 3000rpm. De fabrikant levert de Pro daarnaast met kabels met sleeve van hogere kwaliteit.

Be quiet levert de fans met verschillende hoeken voor de mounting, geoptimaliseerd voor pushpins en schroeven. De Pro heeft in aanvulling daarop mountinghoeken die ontworpen zijn voor gebruik op radiatoren.

De ventilatoren verschijnen 19 juli op de markt. De Silent Wing 4 140mm-varianten kosten dan 24,90 euro, de 120mm-versies 23,90 euro. De Silent Wing Pro 4 140mm krijgt een adviesprijs van 32,90 euro en de Pro 4 120mm is een euro goedkoper.