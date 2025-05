Be quiet brengt Dark Base 701-behuizing deze maand uit voor 229 euro

Be quiet brengt deze maand zijn Dark Base 701-behuizing uit. Deze case, die tijdens de Computex al werd aangekondigd, beschikt onder meer over Silent Wings 4-fans en argb-leds aan de voorkant. De behuizing komt op 14 november uit voor 229 euro.

De Dark Base 701-midtower van be quiet is een kleinere versie van het Dark Base 901-vlaggenschip dat de fabrikant eerder al introduceerde. De behuizing heeft een frontpaneel en bovenkant van mesh voor een betere airflow. De Dark Base 701 wordt standaard geleverd met drie Silent Wings 4 140mm-fans, die standaard gemonteerd zijn als een luchtinvoer- en twee luchtuitvoerfans. Daarbij zitten er argb-accenten aan de voorkant van de behuizing.

De case beschikt over een hub waar maximaal acht pwm-ventilators en twee extra argb-componenten op aangesloten kunnen worden. Die kunnen met knoppen aan de bovenkant van de behuizing worden aangestuurd.

Verder krijgt de behuizing ook een inverted-optie, waarmee het moederbord op zijn kop aan de linkerkant van de behuizing geplaatst kan worden. De moederbordtray kan daarmee ook uit de behuizing gehaald worden, zodat gebruikers het moederbord buiten de case kunnen installeren en deze tray vervolgens in de kast kunnen plaatsen. Ook de trays aan de voor- en bovenkant van de midtower kunnen gedemonteerd worden, wat het gemakkelijker moet maken om fans of radiators te installeren. Be quiet zegt dat de behuizing ondersteuning biedt voor maximaal acht 120mm- of 140mm-fans en radiatoren van maximaal 360mm.

De behuizing biedt ruimte voor maximaal drie 3,5"-hdd's of vijf 2,5"-drives. Aan de voorkant van de midtower zitten twee USB-A-poorten en een USB-C-aansluiting, naast een 3,5mm-jack voor audio en een microfoon. De behuizing ondersteunt maximaal E-ATX-moederborden en is 565mm lang, 249mm breed en 523mm hoog. De Dark Base 701 heeft 'kanalen' aan de zijkant die het makkelijker moeten maken om kabels te verbergen.