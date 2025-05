Nederland trekt 13,5 miljoen euro uit voor ontwikkeling van eigen AI-taalmodel

Onderzoeksinstituut TNO gaat samen met SURF en het Nederlands Forensisch Instituut een eigen AI-taalmodel ontwikkelen, GPT-NL. Hiermee willen de partijen naar eigen zeggen een 'veilig alternatief' ontwikkelen voor buitenlandse taalmodellen als ChatGPT.

Voor dit project trekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 13,5 miljoen euro uit, schrijft TNO. Het is de bedoeling dat het eigen taalmodel wordt ingezet door academische instellingen, onderzoekers en overheden, zodat ze een 'veilige, betrouwbare en open omgeving' hebben om grote taalmodellen te onderzoeken en uit te proberen, aldus het onderzoeksinstituut.

Volgens de partijen is het ontwikkelen van een eigen taalmodel belangrijk, omdat buitenlandse large language models 'meestal niet open zijn over de gebruikte data of de getrainde modellen'. Met een eigen taalmodel moeten de maatschappelijke, juridische en ethische waarden van Europa en Nederland worden nagestreefd, stellen ze. Daar zou grote behoefte aan zijn bij dergelijke partijen, zegt AI-onderzoeker Selmar Smit van TNO tegen de Volkskrant. "Als overheid kun je het niet maken om te leunen op de modellen van big tech waarbij er zo slordig wordt omgegaan met trainingsdata."

Het binnenlandse taalmodel gebruikt bijvoorbeeld alleen data voor het trainen van het model als ze daarvoor toestemming hebben van de rechthebbenden, tenzij er geen auteursrecht op de data berust, belooft Smit. Ook moet er rekening worden gehouden met duurzaamheidsaspecten, zoals het energiegebruik van dergelijke modellen.

TNO schrijft dat Nederland met de ontwikkeling van GPT-NL haar 'strategische autonomie, kennis en technologie' op het gebied van grote taalmodellen versterkt. Daarnaast moet dit alternatief bevorderlijk zijn voor 'het werven en behouden van AI-talent', en vormt GPT-NL een 'integraal onderdeel' van 'Europese initiatieven rond het ontwikkelen van gezamenlijke generatieve AI op basis van Europese waarden'. Ook is het de bedoeling dat het Nederlandse taalmodel kan bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en het bevorderen van digitale inclusiviteit en kwaliteitsonderwijs. De drie partijen trekken een jaar uit voor de ontwikkeling van GPT-NL.