TNO-bedrijf werkt aan 'digitale tweelingen' van steden voor planning

Het door de TNO opgerichte bedrijf Scenexus gaat 'digitale tweelingen' van steden gebruiken voor de analyse van plannen voor de ontwikkeling van steden. Het bedrijf kreeg onlangs een investering van 1,6 miljoen euro van het eveneens Eindhovense LUMO Labs.

Scenexus is een spin-offbedrijf van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, ofwel TNO, en wil de softwareservice Urban Strategy gaan bieden aan gemeenten en regio's. Het bedrijf zegt in een persbericht dat besluitvormers, planners en ingenieurs op basis van digitale modellen van steden 'binnen enkele minuten' de invloed van een scenario op een stad moeten kunnen beoordelen. Onder meer de steden Amsterdam, Breda, San Diego en Singapore zouden al met een vergelijkbaar systeem met digitale tweeling werken.

Voor het verwerken van de informatie gebruikt Scenexus naar eigen zeggen gpu's. Het bedrijf claimt tot duizend keer sneller resultaten te kunnen berekenen dan bestaande planningssoftware, al is niet duidelijk waarmee het bedrijf zijn software vergelijkt. Urban Strategy kan verschillende factoren tegelijkertijd analyseren, waaronder 'verkeer, leefbaarheid, bewonerssentiment, economische groei, veiligheid, broeikasgasemissies en welzijn'.