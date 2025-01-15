Garmin maakt ecg-metingen met enkele smartwatches beschikbaar in Europa -update

Garmin brengt de elektrocardiogramfunctionaliteit in Europa uit voor verschillende smartwatches. Hiervoor moeten gebruikers Garmins ECG App installeren op hun horloge. De app werkt in ieder geval op de Venu 3 en 3S, de fēnix 8 en de Enduro 3.

De ecg-functie maakt gebruik van de bestaande hardware van Garmin-horloges, mits de nieuwste horlogesoftware en de ECG App op de betreffende modellen geïnstalleerd zijn. Het bedrijf schrijft dat het later andere slimme horloges aan de lijst wil toevoegen. Een elektrocardiogram is de registratie van het hartritme op basis van elektrische signalen van het menselijk lichaam.

Garmin verwijst naar een lijst van ondersteunde modellen waaruit blijkt dat alleen de Venu 3 en 3S, de fēnix 8 en Enduro 3 de ecg-functie in Europa ondersteunen; in Europa gelden relatief strenge regels over een dergelijke functie omdat dit als een 'medisch hulpmiddel' geclassificeerd wordt. Tegelijkertijd vermeldt Garmin in de eerste gelinkte blogpost dat ook de D2, Epix Pro 2, fēnix 7 Pro, Quatix 7 Pro, Tactix 7 en Venu 2 Plus de functie ondersteunen, maar voor zover bekend klopt dit niet. Tweakers heeft opheldering aan Garmin gevraagd.

Update, donderdag: Garmin bevestigt tegenover Tweakers dat vooralsnog alleen de Venu 3 en 3S, de fēnix 8 en Enduro 3 de ecg-functie ondersteunen.