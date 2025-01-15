Garmin maakt ecg-metingen met enkele smartwatches beschikbaar in Europa -update

Garmin brengt de elektrocardiogramfunctionaliteit in Europa uit voor verschillende smartwatches. Hiervoor moeten gebruikers Garmins ECG App installeren op hun horloge. De app werkt in ieder geval op de Venu 3 en 3S, de fēnix 8 en de Enduro 3.

De ecg-functie maakt gebruik van de bestaande hardware van Garmin-horloges, mits de nieuwste horlogesoftware en de ECG App op de betreffende modellen geïnstalleerd zijn. Het bedrijf schrijft dat het later andere slimme horloges aan de lijst wil toevoegen. Een elektrocardiogram is de registratie van het hartritme op basis van elektrische signalen van het menselijk lichaam.

Garmin verwijst naar een lijst van ondersteunde modellen waaruit blijkt dat alleen de Venu 3 en 3S, de fēnix 8 en Enduro 3 de ecg-functie in Europa ondersteunen; in Europa gelden relatief strenge regels over een dergelijke functie omdat dit als een 'medisch hulpmiddel' geclassificeerd wordt. Tegelijkertijd vermeldt Garmin in de eerste gelinkte blogpost dat ook de D2, Epix Pro 2, fēnix 7 Pro, Quatix 7 Pro, Tactix 7 en Venu 2 Plus de functie ondersteunen, maar voor zover bekend klopt dit niet. Tweakers heeft opheldering aan Garmin gevraagd.

Update, donderdag: Garmin bevestigt tegenover Tweakers dat vooralsnog alleen de Venu 3 en 3S, de fēnix 8 en Enduro 3 de ecg-functie ondersteunen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 16:46
77 • submitter: Hathi

15-01-2025 • 16:46

77

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Reacties (77)

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RonnnL 15 januari 2025 16:51
Ik vraag me bij dit type ontwikkelingen altijd twee zaken af:
1) Hoe nauwkeurig zijn de metingen?
2) Hoe schadelijk zijn (mogelijk onterechte) angst en stress over nog niet door een medisch professional geïnterpreteerde resultaten?
gaskabouter @RonnnL15 januari 2025 18:43
Er is best goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en cardiologen zijn best tevreden.

Bij klachten sowieso huisarts.

Maar bij geen klachten zijn deze hulpmiddelen eigenlijk heel goed in het detecteren van ritmestoornissen, wat je eigenlijk ook verwacht want ze hoeven alleen maar te tellen.

Waar ze volledig ongeschikt voor zijn is detectie van zuurstoftekort oid.

En voorspellende waarde waar @satya op doelt is al helemaal onzin.

Maar voor het detecteren van ritmestoornissen worden ze al ingezet. Er loopt ook een trial bij topsporters en wielrenners om plotse hartdood mogelijk voortijdig te kunnen detecteren.

Adagium blijft bij klachten naar een dokter. Bij geen klachten en rare waardes dus ook. Je kan namelijk best een ritme probleem hebben, is vaak goedaardig maar moet wel uitgezocht.
J_van_Ekris
@gaskabouter15 januari 2025 18:56
Adagium blijft bij klachten naar een dokter. Bij geen klachten en rare waardes dus ook. Je kan namelijk best een ritme probleem hebben, is vaak goedaardig maar moet wel uitgezocht.
Maar grote vraag is voor mij: wanneer? Bij de eerste detectie? Mijn Omron bloeddruk meter kan Afibs detecteren (specificity 93.8% en sensitivity 95.5%) en die riep twee jaar geleden ook eens "Afib". Daarna nooit meer gezien (meet wekelijks) en ik heb geen klachten. Weet niet of mijn huisarts me dan zo serieus neemt eerlijk gezegd.
gaskabouter @J_van_Ekris15 januari 2025 19:13
1 meting is geen meting dus als je geen klachten hebt na een half uur of zo eens herhalen.
Maar zeker als je zelf ook een onregelmatig ritme voelt of klachten hebt kan je gewoon een 24uurs meting krijgen bij de huisarts.
Beter safe than sorry. Dan nog moet je ritmestoornissen ook maar net "vangen" binnen je meting. Afhankelijk van je klachten kunnen ze er zelfs voor kiezen zo'n ding te implanteren.

Maar als je staat te spitten, het zweet breekt je uit en je voelt je k*t en je horloge begint te zeuren mag je op mijn doktersadvies gewoon alarm slaan

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 15 januari 2025 19:16]

J_van_Ekris
@gaskabouter15 januari 2025 19:44
Thanks! Ik zal dit onthouden mocht ik nogmaals de mededeling krijgen...
satya @gaskabouter15 januari 2025 21:00
Volgens de gebruikers zelf niet, het gaat dan niet over hart problemen, maar de iwatch geeft vanaf rond e drie dagen van tevoren aan dat er iets mis gaat wat vervolgens uitloopt in bijvoorbeeld griep.
gaskabouter @satya15 januari 2025 21:17
Als dat zou kunnen krijgt Apple de Nobelprijs.
Wat veel waarschijnlijker is dat mensen geneigd zijn gebeurtenissen uit het verleden achteraf als relevant of voorspellend te beschouwen.

In de geneeskunde ook wel bekend als "de retrospectoscoop".
J_van_Ekris
@gaskabouter15 januari 2025 21:21
Als dat zou kunnen krijgt Apple de Nobelprijs.
Wat veel waarschijnlijker is dat mensen geneigd zijn gebeurtenissen uit het verleden achteraf als relevant of voorspellend te beschouwen.
Ik miet toegeven dat ik eenzelfde ervaring heb. Wel met een echte griep (niet met een uit de hand gelopen verkoudheid). Je ziet behoorlijk wat parameters in elkaar zakken. En enkele dagen later snap je waarom.

Of je daarmee ziekte kunt voorspellen is natuurlijk de vraag. Een uit de hand gelopen training kan ook veel parameters in elkaar laten zakken. Maar tijdens Corona heeft een Duits instituut wel serieus onderzoek gedaan naar het gebruik van dit soort data om Corona-besmetting vroegtijdig op te sporen.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 15 januari 2025 21:21]

gaskabouter @J_van_Ekris15 januari 2025 21:31
Klopt, en niet alleen de Duitsers, helaas was de voorspellende waarde gewoon te laag, je kon net zo goed een muntje opgooien.

Tot nu zijn virale epidemieën alleen redelijk goed van tevoren te voorspellen door Google.

Nog voor de eerste gevallen in het ziekenhuis belanden wordt de zoekterm "heb ik griep?" of "wat zijn de symptomen van griep?" namelijk trending.
J_van_Ekris
@gaskabouter15 januari 2025 21:37
Nog voor de eerste gevallen in het ziekenhuis belanden wordt de zoekterm "heb ik griep?" of "wat zijn de symptomen van griep?" namelijk trending.
Nu alleen nog op persoonsniveau :) Maar dat zal wel een AVG dingetje worden...
gaskabouter @J_van_Ekris15 januari 2025 21:41
Het wordt wel degelijk gebruikt om regionale besmettingsgraad te monitoren. Hoe het zich verplaatst en groot de golf kan worden. De data worden gebruikt voor capaciteitsmanagement in het ziekenhuis onder andere. En zelfs om de effectiviteit van vaccinaties te monitoren
Call of Duty @gaskabouter16 januari 2025 08:48
Ow was het niet goed genoeg? Mijn persoonlijke ervaring was dat het elke keer klopte. Mijn Amazfit budgetklapper notabene met opensource app gaf elke keer aan dat er afwijkingen waren gedetecteerd voordat ik Corona kreeg. Ik heb het driemaal gehad en gebeurde alledrie de keren. Dus in mijn n=1 bubbel leek het perfecte technologie
tzeunis @gaskabouter15 januari 2025 21:32
Dat kun je op de Garmin veelal goed zien aan je HRV. Dit daalt knetterhard bij griep en andere aandoeningen.

Kanttekening is natuurlijk dat je niet “overtraind” bent.
gaskabouter @tzeunis15 januari 2025 21:36
En bij pijn en stress en gebruik van medicatie. Maar dan heb je het al dus. Da's meer indicatie dat je je niet aanstelt.

HRV is al trending als voorspeller sinds de jaren negentig. Maar meer zeggen dat er iets anders is dan anders doet het helaas niet en dan ook nog tijdelijk.

Edit: ook bij allerlei mentale aandoeningen als depressie trouwens wat dan ook weer van invloed is op je conditie.

Het is vaak moeilijker te duiden wat je meet dan daadwerkelijk iets te meten

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 15 januari 2025 21:38]

J_van_Ekris
@RonnnL15 januari 2025 17:00
Ik vraag me bij dit type ontwikkelingen altijd twee zaken af:
1) Hoe nauwkeurig zijn de metingen?
2) Hoe schadelijk zijn (mogelijk onterechte) angst en stress over nog niet door een medisch professional geïnterpreteerde resultaten?
Zie https://www.garmin.com/en...y/health-science/ecg/use/
The ECG app’s ability to accurately detect AFib and sinus rhythms in an ECG recording was validated in a clinical study involving approximately 590 subjects. ECG app rhythm classifications were compared to 12-Lead ECG rhythm classifications performed by board-certified cardiologists. The ECG app was able to correctly identify AFib 99.5% of the time and correctly identify sinus rhythm (SR) 100% of the time in the recordings that could be classified.

During this study, the ECG app determined 11.5% of recordings were inconclusive, including those which were deemed of too poor quality for analysis. When including these inconclusive recordings, the probability that the ECG app would return an AFib result for a subject in AFib was 86.5% and 91.1% for a SR result for subjects in sinus rhythm. Real-world performance may have a higher rate of inconclusive and poor recording results.
Best goed dus. Dit moet ook wel, want ze moeten in de EU aan de MDD/MDR voldoen, waarmee ze in praktijk gewoon een Medisch Hulpmiddel zijn.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 15 januari 2025 17:02]

pedra @RonnnL15 januari 2025 17:08
nauwkeurigheid zal beperkt zijn. het zal wat oppervlakkige info, mogelijk, kunnen geven.
het blijft een gimmick en staat totaal niet gelijk aan een medische ecg.
waar het wel dan helpt is als je twijfelt misschien dan toch iets zichtbaar maken om te correleren aan andere klachten. hartklachten zijn vaak heel vaag en als het dan de weg naar de huisarts verkort heeft het zeker wel meerwaarde.
en als dat zorgt voor extra zorgen is dat op zich niet heel erg. zeker met het hart, liever 1 keer te veel dan 1 keer te weinig

dus als je zorgen maakt en mogelijk ook nog andere symptomen van hartfalen merkt gewoon afspraak maken met de huisarts, die kijkt dan verder

[Reactie gewijzigd door pedra op 15 januari 2025 17:10]

J_van_Ekris
@pedra15 januari 2025 17:35
waar het wel dan helpt is als je twijfelt misschien dan toch iets zichtbaar maken om te correleren aan andere klachten. hartklachten zijn vaak heel vaag en als het dan de weg naar de huisarts verkort heeft het zeker wel meerwaarde.
Ik denk dat de meerwaarde zit in het "in the moment" vastleggen van hartproblemen. Zeker klachten als Afib kunnen komen en gaan dus voordat je bij een huisarts zit kunnen de acute klachten allang weer weg zijn. Dan is een ECG, met wellicht een beperktere resolutie, toch heel waardevol omdat die TIJDENS de klachten gemaakt is (en daarmee gebruikt kan worden om dingen aan te tonen of uit te sluiten).
Rolfie @RonnnL15 januari 2025 16:56
Of hoeveel levens kan dit redden?

Toevallig had mijn vaker klachten. Zijn sport horloge, zonder ecg trouwens, liet ook erg afwijkende waarden zien. Hij was al opweg naar de huisarts wegens zijn klachten. Hij ging wel met blauw naar het ziekenhuis.
satya @Rolfie15 januari 2025 17:37
Geen idee, ik vernam dat de Apple Watch zo nauwkeurig meet dat hij drie dagen van tevoren al aangeeft dat er wat mis is, omdat je waarden afwijken van het normaypatroon.
ClassicNokia @satya15 januari 2025 21:56
Heb je hiervan een linkje? Ben wel benieuwd naar hoe dat werkt.
SVMartin @ClassicNokia15 januari 2025 23:25
De horloges meten naast de rusthartslag (tijdens je slaap) ook hartritme variabiliteit. Dat is meen ik de duur tussen twee hartslagen in. Als daar meer variatie in zit en/of je rusthartslag hoger is, dan is je lichaam met iets bezig. Dat kan herstel van een training zijn, of een opkomend griepje. Als je op de termen zoekt vind je vast meer info.
yinx84 @RonnnL15 januari 2025 17:09
Net geprobeerd (Fenix 8 ) en je wordt vooraf gebombardeerd met disclaimers en waarschuwingen dat het geen vervanging is voor 'echte' metingen.

[Reactie gewijzigd door yinx84 op 15 januari 2025 17:10]

Llopigat @RonnnL15 januari 2025 19:20
De nauwkeurigheid is best goed, maar het is maar 1 van de vele kanalen die men in een ziekenhuis meet bij een ECG. Die plakken je hele borst vol met die dingen.

Ook moet je enorm goed stilzitten anders is het 1 grote stuitering in de grafiek.

Wat alleen lastig is, is voor het algoritme om goed te bepalen wat er gebeurt. De indicatie waar hij naar kijkt is best subtiel. Maar hij maakt er ook (bij Samsung iig) een PDFje van die je aan de dokter kan laten zien.

Ik denk dat de uiteindelijke toevoeging positief is. Want het voordeel is dat je dit ding bij je hebt. Als er op een onverwacht moment iets raars gebeurt dat van voorbijgaande aard is, dan heb je tenminste iets van een meting bij de hand waar een dokter later wat mee kan. Als je dat niet hebt dan hebben ze niet meer dan een beschrijving van je symptomen.

En mensen die enorm hypochondrisch zijn vinden toch wel zaken om zich druk over te maken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 19:21]

Greybeard @RonnnL16 januari 2025 09:17
We wisten bij de realse van de Elevate 5 sensor al dat ECG mogelijk was maar door de strenge. Eisen rondom certificering etc moest er nog goede onderbouwing plaatsvinden. Nauwkeurigheid is zeer goed mits je voldoende vet op je botten hebt Xd. Qua mentale staat van de drager.. tja.. zelf beslissen waar je goed aan doet. Het heeft voordelen als het incalculeren van hersteltijd en mogelijk ziekte sneller zien ivm stress levels of eventueel zelf hartklachten onderscheppen.. nadelen idd, eventueel paniek / angst wanneer je hartslag eens afwijkt.

[Reactie gewijzigd door Greybeard op 16 januari 2025 09:18]

Pataar 15 januari 2025 17:05
Mogelijk goed om toe te voegen dat de genoemde Venu 3 en 3S, fēnix 8 en de Enduro 3 over de nieuwere Elevate V5 hartslag sensor beschikken. Terwijl de later in 't artikel gemelde D2, Epix Pro 2, Fenix 7 Pro, Quatix 7 Pro, Tactix 7 en Venu 2 Plus over de Elevate V4 beschikken.

Interessant om op te merken is dat de nieuwste forerunners (955, 965, 255, 265) ook over de V4 hartslag sensor beschikken, maar niet genoemd worden in 't lijstje met mogelijke kandidaten om ECG-Ondersteuning te krijgen.

Overigens goed om op te merken dat de meeste gebruikers aangeven dat het verschil tussen de Elevate V4 en V5 niet noemenswaardig is. De V5 biedt ondersteuning voor huidtemperatuur meting en mogelijk dus ook ECG binnenkort in Europa, waar de V4 het (nog) zonder dit moet doen. Verder zou het verschil tussen de sensoren haast verwaarloosbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door Pataar op 15 januari 2025 17:10]

Hathi
@Pataar15 januari 2025 17:09
Dat klopt niet. De Epix Pro 2, Fenix 7 Pro, Quatix 7 Pro (let op, alleen met de PRO toevoeging) en de Tactix 7 Amoled (alleen de amoled uitvoering) hebben al wel de Elevate V5 sensor. De Venu 2 Plus heeft wel de Elevate V4 en is daarmee volgens mij het enige Garmin horloge met Elevate V4 sensor die in sommige landen ECG gecertificeerd is.

De Forerunners missen de metalen rand om de behuizing die nodig is voor de ECG meting, dus die kunnen dat hardwarematig simpelweg niet.

[Reactie gewijzigd door Hathi op 15 januari 2025 17:16]

Vinceprins @Hathi15 januari 2025 18:39
Klopt, ik heb de Fenix 7 Pro. Die meet de huidtemperatuur en heeft ECG functie (via omweg de ECG binnen Europa werkend gekregen).
bilgy_no1 @Vinceprins15 januari 2025 23:35
Precies. Zelfde met de Epix Pro 2. Daar heb ik dit al een jaar op draaien. Werd in de VS destijds al uitgerold en het gaat dus puur om de registratie als medical device die in Europa langer duurt. Maar de hardware in de Epix Pro 2, Fenix 7 Pro serie etc kan dit dus ook al gewoon.
ruprup @Vinceprins16 januari 2025 21:51
Ik ook, als je in je account op garmin.com je lokatie op US zet en je telefoon gps naar de US emulate, krijg je op de Fenix 7 pro direct de installatie optie en daarna gewoon de werkende ecg-app op het horloge.
Vinsation @Hathi15 januari 2025 17:18
Tactix 7 amoled heeft deze als enige in de tactix serie.
dooiedodo @Pataar15 januari 2025 17:25
De ecg wordt genomen met de vingers op de bezel, niet met de hartslagmeter die op je pols meet. Dus volgens mij is de versie sensor niet relevant. (maar ik mag gecorriggeerd worden als iemand kan uitleggen dat die sensor aan de bezel is gekoppeld ook)
tzeunis @dooiedodo15 januari 2025 21:33
Dat is nodig om het actiepotentiaal te maken. Hij meet van door armen heen om het even simpel te zeggen.
Propheticus @dooiedodo15 januari 2025 19:24
Die vingers zijn volgens mij ook om een goede druk van de achterkant (met sensor) op de pols te houden gedurende de meting.

[Reactie gewijzigd door Propheticus op 15 januari 2025 19:39]

Hathi
@Propheticus15 januari 2025 19:40
Nee, de metalen bezel (moet dus echt van metaal zijn) is echt onderdeel van de meting in combinatie met de hartslagsensor.
Zie: https://www.dcrainmaker.c...in-devices-explained.html
Hathi
@dooiedodo15 januari 2025 19:41
Ze zijn inderdaad met elkaar verbonden intern. Zie: https://www.dcrainmaker.c...in-devices-explained.html
vverbeke @Pataar15 januari 2025 17:10
De Fenix 7 pro heeft ook de elevate 5 sensor. De oudere 7 (niet-pro) niet.
oscar oscar @Pataar15 januari 2025 18:02
De D2 is een hele productgroep (voor piloten), waarvan de Mach1 Pro wel degelijk de V5 bezit (logisch want gebaseerd op de Fenix 7 Pro, die ook de V5 van die sensor bevat).
Robertos147 15 januari 2025 18:51
Best simpele functie eigenlijk: elektrische activiteit meten met de smartwatch met maar 2 smaken als uitkomst.

Is het regelmatig, dan is het een sinus ritme(normaal hartritme)
Is het onregelmatig, dan is het atriumfibrilleren(onschuldige hartritmestoornis mits behandeld).

Atriumfibrilleren kan een lange tijd ongediagnosticeerd blijven bij mensen, veelal bij mensen die 65+ zijn. Goed dat dit op te sporen is met een smartwatch. Alleen de mensen met een serieus dure (sport)smartwatch zijn denk ik wel meer bezig met hun gezondheid dan de gemiddelde 65+er.
Haga @Robertos14715 januari 2025 23:21
[Alleen de mensen met een serieus dure (sport)smartwatch zijn denk ik wel meer bezig met hun gezondheid dan de gemiddelde 65+er.]

Voor een ecg te maken heb je geen serieus dure (sport) smartwatch nodig. De Apple Watch kan dat al sinds 2018 bij het uitkomen van de series 4. En ja raad het al: veel 65+ers dragen al jarenlang een Apple Watch.
Robertos147 @Haga16 januari 2025 00:16
Dat is mij bekend, alleen gaat dit artikel over de smartwatches van Garmin.
Propheticus 15 januari 2025 19:20
Leuke vertaalfout in de ECG app: "Zorg ervoor dat uw watch goed om de pols zit die u tijdens instellen hebt gekozen. Dit is momenteel uw RESTEREND pols." Left, resterend...bijna goed.
Korvaag @Propheticus15 januari 2025 19:41
Dit is dus precies waarom ik alles op Engels heb staan. Ik heb wel netjes een 'left' pols ;)
dirkjesdirk 15 januari 2025 22:32
Tegelijkertijd vermeldt Garmin in de eerste gelinkte blogpost dat ook de D2, Epix Pro 2, Fenix 7 Pro, Fenix 8, Quatix 7 Pro, Tactix 7 en Venu 2 Plus de functie ondersteunen, maar voor zover bekend klopt dit niet. Tweakers heeft opheldering aan Garmin gevraagd.
Grappig maar die informatie (van Tweakers.net) klopt niet. Mijn Fenix 7 pro maakt gewoon al ECG grafiekjes. Even googlen op "Fenix 7 Pro ECG in EU" en je krijgt eenvoudige instructies om even de GPS locatie te spoofen zodat je tijdelijk in de VS zit en je kan het zo installeren.
Even naar de VS vliegen kan natuurlijk ook :P
vverbeke @dirkjesdirk16 januari 2025 07:53
Als je je locatie moet spoofen klopt de informatie op Tweakers wel. Dat het met allerlei trucjes wel kan is een andere zaak dan wat het by default doet. Je gaat hier ook niet lezen "Office 365 kost vanaf volgend jaar x % meer maar hey, met deze obscure illegale hack betaal je niks!"
dirkjesdirk @vverbeke16 januari 2025 09:58
Nee dat snap ik. Het werkt inderdaad nu nog niet op de normale wijze.
Alleen tweakers schrijft dat deze smartwatches sowieso geen ECG ondersteunen. M.a.w., de hardware zou niet geschikt zijn. Dat is dus niet juist. Het kan wel, maar het werkt nu alleen nog niet officieel in de EU.
dmeerpa @dirkjesdirk16 januari 2025 23:08
Of je veranderd in je garmin profiel je locatie op US en de app komt ook beschikbaar.
Daarna kannje het terug zetten.
dirkjesdirk @dmeerpa17 januari 2025 09:41
Ja dat ook. Maar zonder GPS spooging lukt(e) het niet. Althans, 3 maanden geleden. Wellicht dat dat inmiddels ook voldoende is.
Kidtchow 15 januari 2025 21:08
Smartwatches kunnen prima afwijkingen in het hartritme vast stellen. Maar een ECG is wel wat meer dan dat. Een ECG meet op meerdere plaatsen op de borstkast de elektrische signalen en daar kan je veel meer mee vaststellen dan afwijkingen in het ritme: https://www.hartstichting...derzoeken/hartfilmpje-ecg. Het is dus geen ECG waar het hier over gaat.
Hathi
@Kidtchow15 januari 2025 21:41
Het is wel degelijk een ECG waar het hier om gaat. Dat er ook uitgebreidere ECG metingen mogelijk zijn die ook op meerdere plaatsen op de borstkas meten betekent niet dat het zonder deze borstkas elektroden geen echte ECG is. Dat wordt ook gewoon letterlijk genoemd in de bron waar je zelf naar linkt.
Voor een eenvoudig hartfilmpje zijn de elektroden op de polsen en enkels al voldoende.
In het geval van de ECG meting met een horloge is het dus puur de meting op de pols die al voldoende is en dus ook echt daadwerkelijk goedgekeurd als medisch hulpmiddel voor een echte ECG meting.
Dennis1812 @Hathi15 januari 2025 23:44
Een 12afleidingen ECG versus 1 afleiding ritme strookje.

Een ritmestrook kan je geen enkele diagnose opplakken. Een 12afleidingen ECG wel. Het geeft meer onrust en storing dan daadwerkelijk goede metingen en goede diagnose.
Heb het met de Galaxy watch eens geprobeerd. Ik ben bekend met een sinusaritmie. De Galaxy Watch was overtuigd dat ik ventrikelfibrilleren had. Ter info: dan ben je reanimatie behoeftig.
Ik was volledig alert en totaal niet reanimatie behoeftig.

Zinloze functies mijn inziens.
Net als dat horloges 112 bellen, vooral enorm irritant op de meldkamer. 99% zijn valse meldingen waarbij je de melder niet te pakken krijgt omdat die slaapt/telefoon op stil heeft of verzin het maar. Maarja. Je moet er wel een ambulance en politie naartoe sturen. Immers zegt die iPhone of horloge dat er een ernstig ongeval is gebeurd.
Meestal tref je niks, soms mensen die een horloge zoeken die je de juiste kant op kan wijzen. En soms een verbaasd iemand die geen idee heeft wat je komt doen.
In 3 jaar tijd pas 1 melding gehad wat daadwerkelijk een ongeval was. En daar hadden we al 7 andere melders van.
Werkverschaffing is het grootste deel.
Hathi
@Dennis181216 januari 2025 07:43
Tja, je haalt er nu vanalles bij waar dit helemaal niet om gaat. 112 bellen kan een Garmin horloge niet eens.

Deze ECG meting (en dan heb ik het over die van Garmin waar dit artikel over gaat) is puur bedoeld om te analyseren of er mogelijk tekenen van AFib zijn. Zo ja, dan ga je zsm naar een arts om het verder te laten onderzoeken.
Natuurlijk kan zo’n horloge geen volledige diagnose stellen zoals een uitgebreide ECG in het ziekenhuis dat wel kan, maar het horloge kan wel degelijk een hartfilmpje maken die mogelijk kan detecteren of er tekenen van AFib zijn en dan ga je naar een arts die ongetwijfeld een uitgebreidere ECG laat maken.
Kidtchow @Hathi18 januari 2025 00:35
Je hebt er echter helemaal niets aan voor de meeste hartziekten. Want die zie je niet aan het ritme. Dus fijn voor je als je daar op vaart. Maar zeer beperkt nut zeg ik als arts. Afwijkingen in het ritme kan je overigens ook gewoon aan je pols voelen heb je geen smartwatch voor nodig.

[Reactie gewijzigd door Kidtchow op 18 januari 2025 00:39]

borft @Kidtchow15 januari 2025 21:53
Dat is dus precies wat dit doet! Afwijkingen in het ritme vaststellen kon al veel langer.

[Reactie gewijzigd door borft op 15 januari 2025 21:55]

Jazco2nd 15 januari 2025 17:05
Ben wel benieuwd welk model met deze (toekomstige) ondersteuning nu het goedkoopste is. Ik ben alleen bekend met de Lily en Forerunner series.
Hathi
@Jazco2nd15 januari 2025 17:11
Op dit moment is dat de Venu 3 die al ondersteuning heeft in Nederland. In sommige andere landen de Venu 2 Plus ook al.
Arjant2 @Hathi15 januari 2025 18:34
Als ik op de lijst met ondersteunende horloges kijk dan staat de Venu 2 Plus er ook bij?
Is dat aangepast wellicht?
Ik zie het echter nog niet op mijn Venu 2 Plus
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=XW4TwGAinJ2juGDNiANMt8

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 15 januari 2025 18:37]

Hathi
@Arjant215 januari 2025 18:51
In Nederland niet op de Venu 2 Plus. Er staat gewoon een lijstje met landen in je link bij elk model, bij de Venu 2 Plus staat Nederland dus niet bij.
In Nederland werkt het vooralsnog alleen op de Fenix 8, Enduro 3 en Venu 3/3S modellen.
Arjant2 @Hathi15 januari 2025 19:27
ah, je kan daar ook nog op klikken, met mijn neus gekeken ;)
SymDroid 15 januari 2025 22:25
Pff, dan geef je 1.000 euro uit aan een smartwatch (fenix 7X), dan heeft ie een feature zoals deze niet, terwijl een Fitbit van enkele 100 euro's dit al jaren heeft. Schandalig dat ze oudere modellen niet ondersteunen met ECG.
MatthiasDS @SymDroid16 januari 2025 09:47
Pff, dan geef je 1.000 euro uit aan een smartwatch (fenix 7X), dan heeft ie een feature zoals deze niet, terwijl een Fitbit van enkele 100 euro's dit al jaren heeft.
Ik kan wel heel veel zaken opnoemen die die Fenix 7X wel heeft en een goedkopere Fitbit niet.
Een Skoda heeft ook zaken die een dikke Porsche niet heeft...
J_van_Ekris
@SymDroid16 januari 2025 00:23
Je beseft dat gewoon de hardware om dit te meten ontbreekt in de oudere modellen? Ik heb zelf een Epix Gen 2 (niet pro), en daar ontbreekt gewoon de hardware om de meting te doen.
metalmania_666 15 januari 2025 18:46
Ben benieuwd.
Heb zelf de Epix Pro 2. Hoop dat deze snel volgt
bilgy_no1 @metalmania_66615 januari 2025 23:37
Er is een omweg om dit werkend te krijgen op de Epix Pro 2. Heb het al zowat een jaar.
metalmania_666 @bilgy_no116 januari 2025 10:28
Vertel! svp?
bilgy_no1 @metalmania_66616 januari 2025 15:09
haha makkelijk te vinden via google en ook via een van de andere reacties op deze pagina. Sorry, ik zit nu in een hele drukke werkdag. Anders had ik je direct doorgelinkt.
metalmania_666 @bilgy_no116 januari 2025 15:19
tnx
joezzt 15 januari 2025 19:35
Da’s toevallig, heb net sinds vorige maand de venu 3s !
Net gemeten, alles ok.

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