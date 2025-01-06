Garmin introduceert Instinct 3 met amoled, en motorfietsradar en hartslagmeter

Garmin heeft de Instinct 3-serie geïntroduceerd, waarbij een variant een amoledscherm heeft. Daarnaast heeft het bedrijf een radarsysteem voor motorfietsrijders aangekondigd en een hartslagmeter die als band gedragen wordt.

De Instinct 3-serie, die Garmin op de CES-beurs aankondigde, bestaat uit drie modellen: het instapmodel E, een Solar-model met zonnepaneel en een Amoled-versie. Die Amoled-variant is het eerste model in de Instinct-serie met een amoledscherm. Dat scherm is 1,2" of 1,3" groot en heeft een resolutie van 390x390 pixels of 416x416 pixels, afhankelijk van het model. De accu gaat bij het grotere model tot 24 dagen mee, of 9 dagen als het scherm altijd aan staat. Dit model komt in groottes van 45mm of 50mm en kost respectievelijk 449,99 euro en 499,99 euro. Deze modellen zijn vanaf 10 januari te bestellen

De Solar heeft een monochroom scherm ter grootte van 1,1x1,1" met een resolutie van 176x176 pixels en een transparant zonnepaneel. Dit zonnepaneel zorgt volgens Garmin voor een onbeperkte accuduur en zou meer energie leveren dan in het Instinct 2 Solar-model. Zonder zon is de accuduur maximaal 40 dagen voor het grotere model. De Solar komt eveneens in 45mm- en 50mm-formaten en kost respectievelijk 399,99 euro en 449,99 euro.

Het E-model is de goedkoopste versie en heeft eveneens een monochroom scherm. Dit model is de enige die alleen als 40mm- of 45mm-varianten komt. De 40mm-versie heeft een 0,86x0,86"-scherm met een resolutie van 166x166 pixels, en een accuduur van maximaal 14 dagen. De grotere variant heeft een 0,9x0,9"-scherm met 176x176-resolutie. De accuduur hiervan is maximaal 16 dagen. Beide varianten kosten 299,99 euro.

Garmin zegt dat de rugged smartwatches een ingebouwde flashlight hebben, MIL-STD 810-gecertificeerd zijn en tot 100 meter diepte onderwater gebruikt kunnen worden. De smartwatches komen ook met verschillende sportapps en sensors, waaronder multi-band-gps.

Motorfietsradar en hartslagmeter

Samen met de Instinct 3-serie, kondigt Garmin ook een motorfietsradar en een hartslagmeter aan. Die motorfietsradar is bedoeld voor motorrijders en wordt op de kentekenplaat van de motor bevestigd. De radar kan aan de bestuurder doorgeven of er ander verkeer van achter aankomt, bijvoorbeeld via lampjes aan het stuur of een smartphoneapp. Deze zūmo R1 Radar kost 599,99 euro en is in februari beschikbaar.

Het laatste product is de HRM 200, een hartslagmonitor die als band om het bovenlichaam van een sporter gedragen kan worden. Deze geeft inzicht in het hartritme en de variabiliteit hiervan. De HRM 200 deelt de data met bijvoorbeeld Garmin-smartwatches en heeft een accuduur van maximaal 365 uur. Deze band kost 89,99 euro en is over acht tot twaalf weken leverbaar.