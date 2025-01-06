Garmin introduceert Instinct 3 met amoled, en motorfietsradar en hartslagmeter

Garmin heeft de Instinct 3-serie geïntroduceerd, waarbij een variant een amoledscherm heeft. Daarnaast heeft het bedrijf een radarsysteem voor motorfietsrijders aangekondigd en een hartslagmeter die als band gedragen wordt.

De Instinct 3-serie, die Garmin op de CES-beurs aankondigde, bestaat uit drie modellen: het instapmodel E, een Solar-model met zonnepaneel en een Amoled-versie. Die Amoled-variant is het eerste model in de Instinct-serie met een amoledscherm. Dat scherm is 1,2" of 1,3" groot en heeft een resolutie van 390x390 pixels of 416x416 pixels, afhankelijk van het model. De accu gaat bij het grotere model tot 24 dagen mee, of 9 dagen als het scherm altijd aan staat. Dit model komt in groottes van 45mm of 50mm en kost respectievelijk 449,99 euro en 499,99 euro. Deze modellen zijn vanaf 10 januari te bestellen

De Solar heeft een monochroom scherm ter grootte van 1,1x1,1" met een resolutie van 176x176 pixels en een transparant zonnepaneel. Dit zonnepaneel zorgt volgens Garmin voor een onbeperkte accuduur en zou meer energie leveren dan in het Instinct 2 Solar-model. Zonder zon is de accuduur maximaal 40 dagen voor het grotere model. De Solar komt eveneens in 45mm- en 50mm-formaten en kost respectievelijk 399,99 euro en 449,99 euro.

Het E-model is de goedkoopste versie en heeft eveneens een monochroom scherm. Dit model is de enige die alleen als 40mm- of 45mm-varianten komt. De 40mm-versie heeft een 0,86x0,86"-scherm met een resolutie van 166x166 pixels, en een accuduur van maximaal 14 dagen. De grotere variant heeft een 0,9x0,9"-scherm met 176x176-resolutie. De accuduur hiervan is maximaal 16 dagen. Beide varianten kosten 299,99 euro.

Garmin zegt dat de rugged smartwatches een ingebouwde flashlight hebben, MIL-STD 810-gecertificeerd zijn en tot 100 meter diepte onderwater gebruikt kunnen worden. De smartwatches komen ook met verschillende sportapps en sensors, waaronder multi-band-gps.

Garmin Instinct 3-serie

Motorfietsradar en hartslagmeter

Samen met de Instinct 3-serie, kondigt Garmin ook een motorfietsradar en een hartslagmeter aan. Die motorfietsradar is bedoeld voor motorrijders en wordt op de kentekenplaat van de motor bevestigd. De radar kan aan de bestuurder doorgeven of er ander verkeer van achter aankomt, bijvoorbeeld via lampjes aan het stuur of een smartphoneapp. Deze zūmo R1 Radar kost 599,99 euro en is in februari beschikbaar.

Garmin zumo R1 motorfietsradar

Het laatste product is de HRM 200, een hartslagmonitor die als band om het bovenlichaam van een sporter gedragen kan worden. Deze geeft inzicht in het hartritme en de variabiliteit hiervan. De HRM 200 deelt de data met bijvoorbeeld Garmin-smartwatches en heeft een accuduur van maximaal 365 uur. Deze band kost 89,99 euro en is over acht tot twaalf weken leverbaar.

Garmin HRM 200

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 19:20
52 • submitter: vverbeke

06-01-2025 • 19:20

52

Submitter: vverbeke

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Reacties (52)

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Rips10 6 januari 2025 19:34
Het unieke aan deze nieuwe hartslagmeter HRM 200 is dat deze de data encrypted via bluetooth kan doorsturen. Dit is overigens Europese regelgeving die binnenkort(?) ingaat. Daarmee komt het ANT+ protocol (langzaam) aan zijn einde, aangezien dit geen encryptie ondersteunt.
Ossebol @Rips106 januari 2025 20:52
Ik las het, en toen dacht ik: wat heeft het voor toegevoegde waarde om je hartslag te crypten? Ik snap best dat je, in theoretische situaties, atleten kunt herkennen aan de hartslagfrequentie en -variabiliteit, maar ik zie niet in wat hier praktisch nu het probleem is.
cdwave @Ossebol7 januari 2025 08:43
Inbrekers kunnen wachten tot je slaapt, en krijgen een melding zodra je wakker dreigt te worden.
Ossebol @cdwave7 januari 2025 19:46
Haha. Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar ik slaap niet met mijn hartslagband. Daarnaast is mijn rusthartslag uit zichzelf al bijzonder laag (<42bpm), dus ben benieuwd of ze dan overdag al gaan binnenstormen.
Marve79 @Ossebol6 januari 2025 21:19
Het is gezondheidsinformatie dus waarom niet?
Ossebol @Marve797 januari 2025 19:47
Het is overhead en het is een breaking change voor alle support voor ondersteunende platforms voor hartslagmeters.
roel0 @Rips106 januari 2025 19:44
Dat is jammer, naar mijn gevoel werkt ant+ veel stabieler bij veel sensors
headphoneguy @Rips106 januari 2025 19:56
Vandaag nog een interessant artikel/blog gelezen over ANT+. Voor wie wat verdieping zoekt: https://www.dcrainmaker.c...end-for-ant-wireless.html
PaulHelper @Rips106 januari 2025 22:09
Voor zover ik het begrijp kan ant+ dit wel (of mijn bron is fout) alleen zou dan de backward compatibility verdwijnen. Ik zou dan zeggen noem het ant+ 2 of iets leuks waar dit allemaal net iets mooier geregeld is en wel encrypted van alle data.
Ablaze @Rips106 januari 2025 20:29
Is dat de cybersecurity regelgeving, of iets anders?
powadha 6 januari 2025 19:24
Iemand ervaring met zo'n band en hardlopen? Ze zijn veel accurater dan meting op de arm geloof ik, maar blijft het een beetje zitten?
sOid @powadha6 januari 2025 19:34
Mijn ervaring is wat minder positief dan van de tweakers hierboven. Blijft bij mij niet goed zitten tijdens hardlopen. Met fietsen overigens wel.

Komt denk ik door de schokkende beweging. Het lijkt geen oplossing te zijn om ‘m strakker om te doen.
bobsnl @sOid6 januari 2025 20:27
Mijn Garmin HRM Pro Plus blijft zelfs bij volleybal goed zitten. Erg tevreden over.
MPIU8686
@sOid6 januari 2025 20:49
Mijn ervaring is wat minder positief dan van de tweakers hierboven. Blijft bij mij niet goed zitten tijdens hardlopen. Met fietsen overigens wel.
Komt denk ik door de schokkende beweging. Het lijkt geen oplossing te zijn om ‘m strakker om te doen.
Denk dat dit voornamelijk te maken heeft met je persoonlijke lichaamsbouw en niet zozeer door de schokkende beweging .. ;)

Trouwens, als je echt zo'n zware schokken ervaart tijdens het hardlopen zou ik toch iets aan je manier van lopen of je schoeisel veranderen om dit tot een minimum te beperken. Harde schokken door een verkeerde manier van lopen of door slecht/verkeerd schoeisel te dragen is zowel slecht voor je nek, rug, knieën en enkels.
Tweddy @powadha6 januari 2025 19:43
Deze dingen blijven bij mij nooit zitten helaas of meet dan periodes niet goed. Moet het met een polsmeting doen.
Slickk @Tweddy6 januari 2025 21:04
Je hebt ook oplossingen zoals de Tickr Fit; een armband voor je bovenarm. Bijna net zo accuraat als een borstband en stuk beter dan polsmeting.
Marve79 @Slickk6 januari 2025 21:20
Die heb ik ook werkt perfect, veel beter dan die irritante borstband.
KoudeAardbei @powadha6 januari 2025 19:26
Blijft prima zitten, stukken accurater inderdaad. Heb zelf een Polar H10, zal vergelijkbaar zijn.
Aanrader :)
MPIU8686
@powadha6 januari 2025 19:27
De metingen zijn accurater dat wel en blijft zeker gewoon zitten. Het kan gewoon een ongemakkelijk gevoel geven omdat je het niet gewend bent.
goerriaan @powadha6 januari 2025 19:29
Ja werkt goed, moet uiteraard voldoende strak om de borst zitten en vooraf moeten even de contactpunten worden natgemaakt. Loop ermee als ik tochten/trails ren en echt op hartslag wil letten.
Fluman @powadha6 januari 2025 19:46
Ik heb zelf de Garmin pro hartslagsensor, die werkt echt perfect! Blijft goed zitten en geeft een accuraat beeld over je hartslag; veel beter dan op de pols. Ook heb je met z’n band een nauwkeuriger beeld over o.a. cadans, grondcontacttijd, balans links/rechts en oscillatie. Natuurlijk moet je er vervolgens wel wat mee doen:)

Dat hij minder bleef zitten had ik overigens wel bij de polar; maar sinds de overstap naar Garmin is dat weg.
Raymond Deen @powadha6 januari 2025 21:20
Met hrm-pro nooit problemen gehad dat hij niet bleef zitten. Wel dat de band niet vervangbaar is zoals die bij polar dat wel zijn.
PaulHelper @powadha6 januari 2025 22:17
Het wordt vaak overdreven. Het hangt af van de activiteit, je kunt youtube videos kijken en vooral voor snelle veranderingen in hartslag kan het soms wat overslaan /achterlopen. Dus harde intervallen bij rennen of fietsen kunnen slechtere precieze hebben. Zelf heb ik hier een tijd ingedoken en tot de conclusie gekomen dat ik geen elite sporter ben en het verschil niet echt merk. Als het gek doet dan weet ik toch waardoor het komt en het gaat mijn gemiddelde hartslag bijna nooit veranderen.
Daarnaast zou ik niet nog meer dingen toe willen voegen aan voorbereiding om te gaan sporten omdat het voor mij onnodig meer werk is en de extra precisie daar dus niet tegen op weegt.
nldls @powadha7 januari 2025 09:07
Niet perse. Alleen sommige mensen hebben last van cadence lockout waarbij de hartslag vervangen wordt door stappen per minuut en hartslag dus niet meer gelezen wordt. Daar heb ik nog nooit last van gehad, maar zie dit op Reddit wel regelmatig langskomen.
Dat probleem kun je iig tackelen met een band. Daarnaast is een Garmin FTP test alleen mogelijk met een externe HRM en niet vanaf het horloge, dus ook daarvoor zou je die band kunnen gebruiken.
Waterpower 6 januari 2025 19:32
Jammer dat de Fenix 8 microled, (waar geruchten over zijn) niet aangekondigd is. Bron:https://www.notebookcheck...m-duur-zijn.905573.0.html
Retrospect 6 januari 2025 19:33
Die Instinct 3 met amoled ziet er uit als een leuke upgrade voor mijn Instinct 2 als die kapot gaat. Verwacht echter niet dat dat de komende jaren gaat gebeuren.

Wel vreemd dat de 3E zoveel inlevert op accuduur. Erg spijtig want dat is juist een van de grote pluspunten van de reeks.
milte001 6 januari 2025 19:43
Is dit artikel automatisch vertaald vanaf een Garmin nieuwsbericht? Het betreft namelijk geen riem maar een borstband.

Ook belangrijk om te weten is dat de nieuwe hartslagmeter voldoet aan de aankomende EU wetgeving waar biometrische gegevens versleuteld verzonden moeten worden. Een goed artikel hier over van dc rainmaker: https://www.dcrainmaker.c...end-for-ant-wireless.html
cool_deepblue 6 januari 2025 20:25
Verrassende prijzen!
Dit lijkt goed alternatief voor de Fenix 8 waarvan de prijs door het dak is gegaan tov de 7-series.

Qua features is het grootste verschil het ontbreken van kaarten, maar eerlijk gezegd vind ik een smartwatch scherm te klein voor een kaart. Ik zou het niet missen.
bucovaina89 6 januari 2025 20:26
Ik heb in maart vorig jaar de instinct 2x solar gekocht en erg tevreden over. Ik vind persoonlijk de upgrades naar de 3 serie niet de moeite waard voor mij. De zaklamp heb ik al. Voor diegenen die dat niet hebben: het lijkt een gimmick maar ik gebruik die dus echt dagelijks. Su-per-han-dig!
StefandeGroot 6 januari 2025 20:30
Dit is volgens mij het eerste Instinct horloge van Garmin met een kleurenscherm. Op mijn Instict (nummerloos ;) ) zit dat in elk geval niet. Al is daar al tijden de accu van op en moet ik dat nog eens laten vervangen. Was verder een prima horloge, ondanks dat de accu al snel ruim niet meer de accuduur haalde als belooft. Maar altijd beter dan die Apple en Samsung troep die amper een etmaal halen. :Y)
MikeyMan 6 januari 2025 19:43
Motorfiets radar op je horloge? Die als het goed is onder je handschoenen en mouw zit???

Tevens: waarom zou ik op de motor last hebben van achterop komend verkeer dan? Gassen met die handel!

Edit: wacht, zijn losstaande producten...

[Reactie gewijzigd door MikeyMan op 6 januari 2025 19:44]

MPAnnihilator @MikeyMan6 januari 2025 20:03
Beter een radar voor radars vooraan :)
Ik snap ook niet wat het doelpubliek zal zijn voor die feature, aan 600€ 8)7
Tonerider @MPAnnihilator6 januari 2025 20:53
Er zijn genoeg motorfietsen waarop de achteruitkijkspiegels eigenlijk niet zo heel veel laten zien omdat je er half met je armen voor zit. De spiegels zitten namelijk niet altijd helemaal aan de buitenkant zoals bij een auto,dus ik snap wel dat dit een extra veiligheid kan zijn bij het motorrijden om het verkeer rond je goed te monitoren. Ik ben iemand die zelf altijd een schoudercheck doet als ik wil inhalen of van rijbaan switch en ook regelmatig mijn spiegels check, maar soms zou wat extra zicht het nog veiliger maken. Een beetje zoals de auto's die een verklikkerlichtje in hun spiegels hebben. Extra veiligheid en overzicht kan nooit kwaad op een motor.
MPAnnihilator @Tonerider6 januari 2025 22:45
Als dit een safety feature was op een nieuwe moto, handig zou ik zeggen. Maar daar achteraf 600€ voor aftellen. Hmmm... Ik ben ook niet zo zeker of je daar dan blind op kan vertrouwen. Ik geef persoonlijk toch de voorkeur aan eens achterom kijken. ( moet ik zelden doen, mijn spiegels werken gewoon :) )
Tonerider @MPAnnihilator7 januari 2025 13:01
Mja, ga het ook zelf niet los kopen, maar zou het ook graag als feature vanuit het fabriek zien.
Net zoals de sensoren bij de auto beschouw ik zulke dingen gewoon als extra laag van veiligheid, maar zal er ook nooit blind op vertrouwen. De voetnoot geeft trouwens volgende waarschuwing: "Zware weersomstandigheden en natte wegen kunnen de werking van het toestel verstoren." Dus in een jaar zoals 2024 moet je er 3/4de van het jaar van uitgaan dat het niet werkt en dan net in de omstandigheden waarbij het het meeste nuttig zou zijn. :p
Tintel @Tonerider7 januari 2025 11:31
schoudercheck [...]als ik wil inhalen of van rijbaan switch
Daarmee kijk je toch niet naar achteren? Dat is bedoeld om opzij te kijken en daarmee kijk je dus naast je en schuin naast je.
Om die reden hebben auto's een achteruitkijk spiegel [suprise].... en die hebben motoren niet natuurlijk. Soms/meestal lukt dat natuurlijk wel met de reguliere spiegels maar dan zitten inderdaad je armen er soms wat voor.
Achterom kijken is je hoofd een stuk verder draaien. Dus zo'n radar kan handig zijn.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MikeyMan6 januari 2025 21:27
Tevens: waarom zou ik op de motor last hebben van achterop komend verkeer dan?
Nou, achterop komend verkeer wat vlak achter je zit kan een groot risico vormen mocht je bijvoorbeeld vallen. Het kan je je leven kosten in het ergste geval. Daar hoor je rekening mee te houden wanneer je, zoals geadviseerd, defensief rijdt.

[Reactie gewijzigd door Bor op 6 januari 2025 21:27]

MikeyMan @Bor6 januari 2025 21:38
Als ik val heeft die radar ook geen zin meer. En als je zou moeten reageren op iemand achter je is de enige optie om gas te geven.

Punt is: ride like they want to kill you. Dus, wat vlotter dan de rest van het verkeer. Zoals geadviseerd.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MikeyMan6 januari 2025 21:50
Als ik val heeft die radar ook geen zin meer.
Er zit natuurlijk een verschil is een achteropkomende verkeersdeelnemer die 10m achter je zit en die 250 meter ver van je is. Vlotter dan de rest kan niet altijd en is relatief.
En als je zou moeten reageren op iemand achter je is de enige optie om gas te geven.
Of van baan veranderen waar van toepassing etc.

De radar fungeert ook als dode hoekradar btw. Meer info kan je op de productpagina vinden: zūmo™ R1 Radar

[Reactie gewijzigd door Bor op 6 januari 2025 21:52]

zojammerhe 6 januari 2025 20:04
Een app om te zien of er verkeer van achteren komt? hebbie toch spiegels voor? Ik zie het nut er niet van in... Zitten al te vloeken op die automobilisten die met hun o-zo-smartphone achter het stuur zitten.. nu "wij" ook nog? Wat is hier de use-case voor?

En ook nog monteren op de achterste kentekenplaat van de bestuurder? Bij mijn weten hebben motoren maar (in nederland) 1 kentekenplaat? Plus dat we in nederland niets op of aan de kentekenplaat mogen plakken... Mooi advies....
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @zojammerhe6 januari 2025 21:55
Plus dat we in nederland niets op of aan de kentekenplaat mogen plakken... Mooi advies....
Je monteert hem dan ook aan de kentekenplaathouder. Niet aan de plaat zelf. Voor de rest kan die app gewoon audio waarschuwingen geven en kan je ook gebruik maken van waarschuwingsleds. Heb je de productpagina wel bekeken? Spiegels leveren ook geen dode hoek waarschuwing, deze radar wel. Het is een extra hulpmiddel die kan helpen om het net een beetje veiliger te maken in steeds drukker wordend verkeer.
sIRwa3 @Bor7 januari 2025 08:40
idd, ik commute 3x per week van Rdam naar Adam, Ik heb als eens lopen zoeken naar een geschikte radar, de dooiehoek op de motor is groot genoeg om vrachtwagens in te laten verdwijnen. Wat ik vooral wil weten is wanneer ik zo'n idioot bumperklever achter me heb die te laat vertrokken is, dan weet ik wanneer ik effe aan de kant moet om hem langs te laten .. kan ie gelijk de weg voor me vrij maken :)

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