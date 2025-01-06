HDMI Forum kondigt HDMI 2.2 aan, ondersteunt 96Gbit/s en 4k bij 480Hz

Het HDMI Forum heeft HDMI 2.2 aangekondigd. Deze versie krijgt onder meer een verhoogde bandbreedte van 96Gbit/s, een verdubbeling ten opzichte van HDMI 2.1. De nieuwe versie krijgt ook een protocol om de synchronisatie tussen audio en video te verbeteren.

De verhoogde bandbreedte betekent dat de 2.2-versie 4k-beelden met maximaal 480Hz kan sturen, of 12k-beelden met 120Hz. 16k zou ook mogelijk zijn op 30Hz. Hierbij wordt compressie en chroma subsampling gebruikt. Zonder compressie en chroma subsampling kan de HDMI-versie 8k-beelden met 60Hz sturen. De huidige 2.1-versie ondersteunt 48Gbit/s en maximaal 4k met 120Hz. Het HDMI Forum zegt dat de verhoogde bandbreedte vooral van pas komt bij AR-, VR-, MR- en spatial reality-toepassingen, en bij light field displays. Grote commerciële schermen, medische schermen en machine vision zouden ook baat hebben bij de verhoogde bandbreedte.

Een infographic over het

Latency Indication Protocol

Het Forum zegt daarnaast dat bij de standaard een Latency Indication Protocol zit, dat de synchronisatie tussen audio en video moet verbeteren. Dit zou vooral van pas komen bij gebruikers met een receiver of soundbar, zegt het Forum.

Bij de nieuwe standaard hoort een Ultra96-HDMI-kabel die de 2.2-versie ondersteunt. Deze heeft dezelfde connector als bestaande kabels en is dus backwards compatible. Het is nog niet duidelijk hoe lang de langste Ultra96-HDMI-kabels zullen zijn. Het prototype dat het HDMI Forum vertoont op zijn booth op de CES, heeft een lengte van 12 feet (3,5 meter). Dat is een passieve kabel met dezelfde interne opbouw als bestaande HDMI-kabels. De hogere bandbreedte wordt mogelijk door een nieuwe versie van het Fixed Rate Link-protocol (FRL) waarmee het beeldsignaal wordt geëncodeerd. De oorspronkelijke versie van FRL werd met HDMI 2.1 geïntroduceerd.

Het Forum zegt de nieuwe specificatie in de eerste helft van dit jaar te willen uitbrengen. Daarna kunnen fabrikanten HDMI 2.2-apparatuur uitbrengen. Net zoals bij HDMI 2.1 is het voor apparaten niet vereist dat ze alle features in de nieuwe specificatie ondersteunen, dus een 'HDMI 2.2'-poort op een apparaat ondersteunt niet noodzakelijk een 96Gbit/s-bandbreedte.

In het derde of vierde kwartaal van het jaar verwacht het HDMI Forum de eerste Ultra96-kabels. De eerste apparaten komen waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar.

Update 19:50 Meer informatie toegevoegd vanaf de persconferentie van het HDMI Forum op CES.