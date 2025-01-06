HDMI Forum kondigt HDMI 2.2 aan, ondersteunt 96Gbit/s en 4k bij 480Hz

Het HDMI Forum heeft HDMI 2.2 aangekondigd. Deze versie krijgt onder meer een verhoogde bandbreedte van 96Gbit/s, een verdubbeling ten opzichte van HDMI 2.1. De nieuwe versie krijgt ook een protocol om de synchronisatie tussen audio en video te verbeteren.

De verhoogde bandbreedte betekent dat de 2.2-versie 4k-beelden met maximaal 480Hz kan sturen, of 12k-beelden met 120Hz. 16k zou ook mogelijk zijn op 30Hz. Hierbij wordt compressie en chroma subsampling gebruikt. Zonder compressie en chroma subsampling kan de HDMI-versie 8k-beelden met 60Hz sturen. De huidige 2.1-versie ondersteunt 48Gbit/s en maximaal 4k met 120Hz. Het HDMI Forum zegt dat de verhoogde bandbreedte vooral van pas komt bij AR-, VR-, MR- en spatial reality-toepassingen, en bij light field displays. Grote commerciële schermen, medische schermen en machine vision zouden ook baat hebben bij de verhoogde bandbreedte.

HDMI 2.2 Latency Indicator Protocol
Een infographic over het
Latency Indication Protocol

Het Forum zegt daarnaast dat bij de standaard een Latency Indication Protocol zit, dat de synchronisatie tussen audio en video moet verbeteren. Dit zou vooral van pas komen bij gebruikers met een receiver of soundbar, zegt het Forum.

Bij de nieuwe standaard hoort een Ultra96-HDMI-kabel die de 2.2-versie ondersteunt. Deze heeft dezelfde connector als bestaande kabels en is dus backwards compatible. Het is nog niet duidelijk hoe lang de langste Ultra96-HDMI-kabels zullen zijn. Het prototype dat het HDMI Forum vertoont op zijn booth op de CES, heeft een lengte van 12 feet (3,5 meter). Dat is een passieve kabel met dezelfde interne opbouw als bestaande HDMI-kabels. De hogere bandbreedte wordt mogelijk door een nieuwe versie van het Fixed Rate Link-protocol (FRL) waarmee het beeldsignaal wordt geëncodeerd. De oorspronkelijke versie van FRL werd met HDMI 2.1 geïntroduceerd.

Het Forum zegt de nieuwe specificatie in de eerste helft van dit jaar te willen uitbrengen. Daarna kunnen fabrikanten HDMI 2.2-apparatuur uitbrengen. Net zoals bij HDMI 2.1 is het voor apparaten niet vereist dat ze alle features in de nieuwe specificatie ondersteunen, dus een 'HDMI 2.2'-poort op een apparaat ondersteunt niet noodzakelijk een 96Gbit/s-bandbreedte.

In het derde of vierde kwartaal van het jaar verwacht het HDMI Forum de eerste Ultra96-kabels. De eerste apparaten komen waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar.

Update 19:50 Meer informatie toegevoegd vanaf de persconferentie van het HDMI Forum op CES.

Ultra96-HDMI-2.2-kabel

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 18:01
99 • submitter: RobVI

06-01-2025 • 18:01

99

Submitter: RobVI

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13 sep 2021

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Hoe staat het met de HDMI 2.1-bug?

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Reacties (99)

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mrtl 6 januari 2025 18:03
Jammer dat dit bestaat. AMD mag niet eens HDMI 2.1 open implementeren in hun FOSS drivers.
DamirB @mrtl6 januari 2025 18:18
Los van het feit dat dit soort beperkingen achterlijk zijn, ik persoonlijk, zelfs als AV nerd mis het niet echt. alles boven 4K120hz is voor het allergrootste deel van de mensen niet echt nodig. 4K240hz alleen maar voor de paar met een high-end pc en high-end monitor.
LittleKiller @DamirB6 januari 2025 18:25
Het gaat natuurlijk niet per se om de 480hz bij 4k. Het gaat om de data throughput. Wij kunnen niet inschatten wat er over 3 jaar voor technologie bestaat.
Thonz @DamirB6 januari 2025 18:30
Of de andere toepassingen die in het artikel staan
JBVisual @DamirB6 januari 2025 19:31
Mochten we monitors hebben die 10 of straks zelfs 12 bit HDR hebben die ook echt goed HDR ondersteunen met 100% van het AdobeRGB spectrum dan kan het wel fijn zijn.
4K op 120hz zonder compressie en chroma subsampling zou dan zeer mooi uit de verf kunnen komen.

Ik speel zelf games waarbij ik vooral lekker Singelplayer door mooie omgevingen heen wil lopen. Denk aan games als Skyrim, al is dir uiteraard geen technisch hoogstandje, maar je snapt misschien wel mijn punt.
Een mooie game wereld met veel omgeving, licht, kleur etc…

Ik zelf zal 4K op 240hz waarschijnlijk ook overkill vinden, aan de andere kant dacht ik dat eerst over 120hz.
Als je er nou eenmaal echt aan gewend bent wil je waarschijnlijk niet anders meer…
Aerophobia1 @JBVisual7 januari 2025 00:08
240 HZ is nog soepeler, vooral bij snelle horizontale bewegingen.
En als er eens een frame gedropt wordt is het een nog kleiner deel van het geheel.
Dus 120 HZ heeft dan niet ineens een 60hz beeld er tussen.
Maar een 120hz beeld.
Ik dacht dat mijn 144hz best soepel was, tot ik 240 HZ OLED had gezien.
Zelfs als je geen pro gamer bent, maar graag alles zo vloeiend mogelijk wil beleven met minimale lag (simracing).

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 7 januari 2025 00:09]

NESFreak @mrtl6 januari 2025 18:08
Erg jammer idd. Intel lost dit op door hdmi conversie in hardware te doen. Tip: koop een actieve DP naar hdmi 2.1 adapter. Dan werkt het wel.
dasiro @NESFreak6 januari 2025 18:59
never fix a software-problem with a hardware-solution
MrFax @NESFreak6 januari 2025 19:27
Als je DP++ hebt heb je geen actieve kabel nodig.

Edit: Dat heeft AMD dus niet. Wat een drama. Nvidia heeft dat weer wel.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 6 januari 2025 19:28]

Bliksem B @MrFax6 januari 2025 22:03
Bron? Ik heb een 6700xt met passieve adapter. Geen probleem.
MrFax @Bliksem B6 januari 2025 22:26
Ik denk dat het aan de kaart ligt of je het wel of niet hebt.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 6 januari 2025 22:29]

JonKoops @NESFreak7 januari 2025 10:39
Dit is trouwens niet langer het geval in de nieuwe intel GPUs
Remzi1993 @mrtl8 januari 2025 19:07
Gelukkig is DisplayPort wel een open standaard. Het is tijd dat meer videokaarten, monitors en zelfs tv dit hebben.
Thomas M 6 januari 2025 18:58
Ik zie 8k op 240 Hz wel zitten. Echt een groot bureaublad met superresolutie en supersmoothnes.

Dan kan ik een groot scherm kopen van 65 inch met een pixels per inch van 136, beter dan ik nu heb met 4k op 43 inch (107 pixels per inch).

En dan is het beeld super smooth, want 240 Hz.

Alleen nou zit ik wel met de vraag: wat voor effect heeft compressie op de kwaliteit van het signaal?
Daarachter ligt de vraag: wat doet de compressie eigenlijk.
Admiral Freebee @Thomas M6 januari 2025 19:15
Compressie bij HDMI en Displayport zorgt ervoor dat er resoluties/refreshrates gebruikt kunnen worden die eigenlijk meer bandbreedte nodig hebben. Er wordt gebruik gemaakt van Display Stream Compression (DSC). Dit is lossy compressie dus in principe zou je kwaliteitsverlies kunnen ervaren.

DSC zou echter voldoen aan ISO 29170 wat een standaard is voor 'visueel lossless' compressie. Het komt er op neer dat alle leden van het testpubliek geen verschil zien bij 75% of meer van de beelden.

Dit wil natuurlijk zeggen dat je in sommige gevallen wel een verschil gaat zien.
Ventieldopje @Thomas M6 januari 2025 19:30
Ik heb dit een tijd gebruikt, 65" 8K via HDMI 2.1. Helaas zie je door de vaak vreemde subpixel indeling (en wellicht ook DSC) al snel fringing bij tekst als je geen scaling gebruikt.

Dus bij het kopen van een TV, goed opletten op de subpixel indeling en weg blijven van QLED 😅
24hourpartypal @Ventieldopje6 januari 2025 21:18
Dat was een Samsung met BGR neem ik aan? Om dat te verhelpen kan je het hele scherm ondersteboven draaien zodat hij in gewoon RGB staat. Volgens mij krijg je dan wel problemen met vrr helaas.
Ventieldopje @24hourpartypal7 januari 2025 00:05
Nee, dat is wel gewoon in te stellen (ook verticale varianten). Helaas had dat maar weinig effect. Komt door de fysieke opbouw van de subpixels en de vrij lage dichtheid van 135 PPI.
24hourpartypal @Ventieldopje7 januari 2025 15:31
Ja ik heb het over de subpixel layout die kan je niet instellen, of bedoel je Cleartype? Volgens mij begrijp je me verkeerd. BGR is dezelfde subpixel layout als het normale RGB maar dan andersom, dus als je het scherm fysiek op zijn kop doet en dan de oriëntatie draait in je OS dan heb je een normale subpixel layout en geen half werkende software zoals ClearType nodig om text goed te renderen. Zodra je je scherm oriëntatie veranderd valt wel de optie voor VRR weg, maar bij desktop gebruik is dit natuurlijk minder een probleem.

Overigens is er ook Mactype/Better ClearType Tuner mocht iemand dit lezen en problemen hebben met text rendering, al zal je wel tegen dezelfde limitaties als ClearType lopen in dat de meeste software dit negeert en er inderdaad weinig verschil te zien is. Linux/Mac gebruiken grayscale hinting voor hun anti-aliassing en hebben hier geen last van.

Volgens mij monteert Samsung de panelen expres ondersteboven om monitor gebruik tegen te gaan. Consumenten televisies zijn er niet op gemaakt om langdurig elke dag gebruikt te worden en monitors wel, dus dat zou hier mee te maken kunnen hebben.

Of bedoel je te zeggen dat je in de TV software de oriëntatie kan veranderen en VRR wel werkt als je het scherm op zijn kop zet?

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 7 januari 2025 15:46]

Ventieldopje @24hourpartypal7 januari 2025 18:23
Als je je TV als monitor gebruikt zoals gesuggereerd wordt, dan kun je in Linux, dan wel Cleartype etc instellen wat de subpixel layout is. De font rendering wordt dan aangepast zodat dit minder artefacts geeft zoals gekleurde randjes.

Maar een subpixel layout is niet alleen de volgorde. Zoek maar eens plaatjes op van de subpixel opbouw van verschillende panelen. Daar zitten enorme verschillen in, die in combinatie met een relatief lage PPI kans geven op artefacts die ik beschreef.

Ik heb heel wat uren gespendeerd en dingen naast elkaar gehouden. Maar helaas nooit naar wens kunnen krijgen.

Nu een Samsung Odyssey Neo G95NC in gebruik. Daarmee de helft in de hoogte verloren maar ten minste geen gezeur met onscherpe tekst, en dan ook nog lekker 120Hz (of zelfs 240Hz).
Indy81 @Thomas M7 januari 2025 11:00
Serieuze vraag maar, hoe wil je een 65 inch scherm gebruiken als computer monitor?

Ik heb een tijdje een 4-monitor setup gehad, 4 fullHD schermen naast elkaar. In de breedte is dat dus 8k in 92ppi.
Door die pixel dichtheid moet je er zo'n 50cm vanaf zitten. Als ik dat doe en naar m'n linker scherm kijk, dan zie ik op het rechter scherm dus helemaal niets.
Met een hogere pixel dichtheid moet je er nog dichter op zitten. Als je links onderin kijkt, zie je rechts bovenin echt niets meer.
Een 65 inch monitor betekent ook dat je ooghoogte niet meer tussen de bovenkant en midden van je scherm zit, maar ergens onderaan je scherm, want je kunt je monitor niet door je bureau laten zakken. Als je dan omhoog kijkt naar de bovenkant van je scherm is dat niet goed voor je nek, en ook niet voor je kijkhoek.

Of wil je het als TV gebruiken, gewoon op een TV meubel en dan op de bank zitten om te gamen?
Daar heb je geen 8K scherm voor nodig, tenzij je met een verrekijker wil spelen.
Thomas M @Indy817 januari 2025 12:29
Ik heb het voor mezelf nagemeten (alhoewel ik nu de details niet bij me heb) dat met mijn zithoogte en bureauhoogte mij ogen rond of iets boven het midden van een scherm van 65 inch zitten.

Dus voor mij is 65 inch ideaal. Mensen met een korter postuur qua afstand hoogte zitvlak tot ooghoogte zullen inderdaad misschien beter gebaat zijn bij een kleiner scherm.

Ik wacht zelf nog wel een beetje, want van Ventieldopje heb ik begrepen dat de subpixelindeling vaak niet optimaal is qua met name tekstweergave voor (sommige huidige) 8k TV's.
Indy81 @Thomas M7 januari 2025 14:33
Gelukkig heb je het goed nagemeten, super! Mijn bureau staat inderdaad wat hoger dan gemiddeld zodat ik m'n stoel leuning er onder kwijt kan, maar ik kan me indenken dat dit voor anderen niet nodig is.
roelvv 6 januari 2025 18:35
Waarom zijn ze nog niet overgestapt naar een optische variant? Ok ik snap dat je een TX RX nodig hebt maar dat is er feitelijk nu ook. Probleem bij de huidige HDMI standaard is vaak de kwaliteit van bestaande kabels en de lengte die je nodig hebt. Optisch zou dat grotendeels oplossen lijkt mij. Maar ja, weer een nieuwe standaard.....
Olaf van der Spek @roelvv6 januari 2025 18:40
Waarom zijn ze nog niet overgestapt naar een optische variant?
Backwards compatibility
0x0 @roelvv6 januari 2025 19:42
Koop goede kabels 8)7

Ik heb zelf nooit optische HDMI-kabels gebruikt, maar ik heb mij laten vertellen dat die nogal problemen kunnen geven met, bijvoorbeeld, HDR.

Het zou beter zijn als er een optische link wordt ontwikkeld zoals we nu TOSLINK hebben voor audio toepassingen. Deze kunnen compactere connectoren hebben dan de huidige HDMI en/of DP en grotere afstanden overbruggen. Ook lijkt het mij beter voor het milieu, maar waarschijnlijk niet voor de kabelboeren.

Ik hoop alleen wel dat die connectoren steviger zijn dan de Toshiba-links.

...en we hebben nu ook geen standaard. Was het maar waar.
David77 @0x06 januari 2025 19:52
Ik heb een optische HDMI kabel die zonder problemen 4k120Hz doet over 10 meter afstand.
Films, games,...
Merk vergeten, maar was niet goedkoop.
0x0 @David776 januari 2025 20:12
Dat geloof ik, net zoals ik de personen geloof die wel problemen hebben.
Het punt was een beetje dat, zoals jij zegt, de kabels niet goedkoop zijn.
Het zal wel liggen aan bepaalde hardware combinaties.

HDMI is dan ook geen optische "standaard".
Voor jouw werkt het, en je hebt dan ook een lekker eindje te overbruggen.
Dat is voor de meeste mensen niet nodig. Die blijven steken op 2 of 3 meter,

Aansluitingen komen en gaan. Ik geloof niet dat er nog televisies met, bijvoorbeld, een SCART aansluiting verkocht worden. Net zoals monitoren nooit meer van een DVI aansluiting worden voorzien. Al die analoge aansluitingen zijn uitgefaseerd. De HDMI zal op zich nog wel even blijven. Die doet zowel digitaal als analoog, en is toch wel een heel veelzijdig ding, maar ik zou er niet van staan te kijken als de volgende versie (3.0) een optische variant gaat worden.
Skix_Aces @0x07 januari 2025 10:21
Net zoals monitoren nooit meer van een DVI aansluiting worden voorzien. Al die analoge aansluitingen zijn uitgefaseerd.
Kleine correctie, de Digital Visual Interface is, zoals de naam al aangeeft, digitaal. Alhoewel de DVI-I standaard ook overweg kon met het analoge VGA. Voor bepaalde formaten zijn HDMI en DVI-D compatible met elkaar, wat een passieve kabel mogelijk maakt om de twee interfaces met elkaar te verbinden.
0x0 @Skix_Aces7 januari 2025 21:13
Je hebt gelijk. Ik had beter VGA kunnen zeggen :)
johnbetonschaar @0x06 januari 2025 20:00
Optische HDMI kabels van een goed merk werken prima, ik heb er een van 10 meter en een van 15 en die doen alles: HDR, 4k120, VRR, noem maar op. Er is helaas een hoop rommel te koop, en als je denkt voor een habbekrats een werkende optische HDMI kabel te kopen dan is de kans groot dat je problemen gaat krijgen. Ik heb zelf Ruipro kabels en daar over niks dan goeds.
0x0 @johnbetonschaar6 januari 2025 20:22
Zie hierboven.

Mijn langste HDMI kabel is 5 meter en dat werkt prima op UHD/120Hz.
Ik denk dat langer wel wat problemen zou geven.

Overigens weet ik niet of optische HDMI kabels ook met analoog overweg kunnen.

Er wordt al járen gepraat over daisy-chainging aansluitingen, maar in de praktijk komt dat er eigenlijk nooit van. Het grootste obstakel is toch altijd de bandbreedte.

Hopelijk komt dat met optische verbindingen binnen handbereik. Er hangt nu een paar kilo aan koper onder mijn buro, en dat zou ik graag willen reduceren... maar ik loop vooruit.
We hebben het er over twintig jaar nog wel eens over.
johnbetonschaar @0x06 januari 2025 20:52
5 meter is misschien nog net te doen met een kwalitatief goede ‘normale’ kabel, maar volgens mij al buiten de spec, en ik denk een veel grotere gok dan een optische kabel kopen. Ik heb zelf in het verleden al problemen gehad met goedkope kabels van 3 meter.

Voor 5 meter of meer zou ik persoonlijk altijd voor een optische kabel gaan maar dan wel een fatsoenlijke. Het is niet alsof je zoiets elke week nieuw koopt dus in ieder geval voor mij nou niet direct iets om te proberen geld op te besparen. Anyway mijn reactie ging er meer om dat als je weet welke merken bekend staan goed te werken (en dat is vrij makkelijk te vinden via bijvoorbeeld Reddit), optische HDMI kabels gewoon prima werken maarja inderdaad wel prijzig (then again, een *goede* normale kabel, en die heb je nodig bij grotere lengtes, is ook niet goedkoop!)
0x0 @johnbetonschaar7 januari 2025 21:32
Goedkoop is duurkoop :)
Tozz @roelvv6 januari 2025 19:22
Optisch kan prima RX en TX over 1 lichtpad doen. In de netwerkwereld gebeurt dat al jaren met BiDi SFPs
laurxp @roelvv6 januari 2025 23:08
Ik mis eigenlijk vooral losse optische transceivers. Waarom is het zelden gesplitst in een transmitter-unit, een receiver-unit, en een losse glasvezel-kabel van willekeurige lengte die je er tussen kan proppen?

De glasvezel zélf kost geen drol, dus je zou dan een stuk makkelijker en goedkoper langere en flexibele lengtes kunnen aanbieden, en de connector kan een stuk kleiner zijn waardoor deze veel makkelijker door muren en gaten te vissen is. Met een "onzichtbare" fiber zou je het ook een héél stuk netter kunnen wegwerken.
Damic 6 januari 2025 18:03
Wat, HMDI gaat naar 96Gbps zonder moeite en DP blijft steken op 80Gbps :/
TChosenOne @Damic6 januari 2025 18:30
"zonder moeite" en "DP blijft steken" lijken mij een beetje overdreven, aangezien de laatste grote upgrade van HDMI sinds 2017 geleden is en DP al bijna 4 jaar lang 80 Gbps haalt. Het zou mij dus niet verwonderen dat DP binnen nu en 2 jaar opnieuw met een upgrade komt en HDMI terug voorbij steekt. In ieder geval positief nieuws voor de consument :)

Echter, als HDMI hun 2.2 standaard weer proprietary/closed source houdt, dan heeft menig AMD-gebruiker er opnieuw weinig aan op Linux in hun FOSS drivers...
GS88 @Damic6 januari 2025 18:14
Doet DP niet al 120Gbps? (welliswaar éénrichtings.. maar toch)

Edit: Of is dat nou weer enkel voor de nieuwste usb4?

[Reactie gewijzigd door GS88 op 6 januari 2025 18:17]

damaus @GS886 januari 2025 18:37
Dat is thunderbolt 4 volgens mij
groene henk @damaus6 januari 2025 19:36
Heb ingezien dat laptops meestal de hoogste resolutie/refresh rate halen met een Thunderbolt 4 kabel aan de ene kant en DP aan de andere kant.
Zijn werkt mijn Intel 11800h inclusief Nvidia 3050i niet op 8Kx2K want de refresh rate van de CPU geeft alleen de full rate bij een TB4 naar DP kabel (zelfs op 120hz!). Alle andere oplossingen (hdmi=>hdmi, DP=>DP, TB4=>hdmi) gaven niet eens de 8KX2K resolutie weer op 60Hz. Intel ARK kan in ieder geval vertellen wat er aan de andere kant moet zitten (DP in mijn geval).
laurxp @damaus6 januari 2025 23:03
USB 4. "Thunderbolt" is tegenwoordig niks meer dan een marketing-term voor een verzameling van USB 4 features.
To easy 6 januari 2025 18:04
Benieuwd wanneer de eerste tv's met deze standaard geleverd gaan worden. Misschien het wachten waard wanneer je wil upgraden voor de toekomst!
loekf2 @To easy6 januari 2025 18:18
Niet dit jaar. Bij HDMI 2.x duurde het vrij lang voordat de chip fabrikanten zoals Panasonic (Nuvoton) of Silicon Image (nu Lattice) met chipsets kwamen. Daarbij had Panasonic last van bugs bij HDMI 2.1.
OruBLMsFrl @loekf26 januari 2025 18:53
Herinner ik me ook ja, voor receivers zelfs 3-4 jaar eer er stabiele HDMI 2.1 producten kwamen met volle bandbreedte op meerdere poorten. Dat was toen ook een groot probleem, van alles mocht zich HDMI 2.1 noemen maar puntje bij paaltje kon je niet 4 inputs krijgen die volledig signaal konden schakelen.
emeralda @OruBLMsFrl6 januari 2025 22:39
Ja dan kocht je een TV van 1200 euro met maar 1 HDMI aansluiting voor 4k. 8)7 maar ja het stond wel ergens in de kleine lettertjes.
arithcoder @loekf26 januari 2025 19:47
Nuvoton is ontstaan uit Winbond Electric, niet Panasonic. Al heeft het de Pana's chip unit gekocht, open je neiuwe receiver en je zal de Pana logo op de chip zien.

[Reactie gewijzigd door arithcoder op 6 januari 2025 19:49]

fenrirs 6 januari 2025 18:11
Best bizar, de meeste mensen kopen gewoon een hoetsiekoetsie kabel bij de action en klagen nergens over.
En waar is 480hz voor nodig? 120hz kan ik nog begrijpen, maar 99% van de mensen ziet het verschil niet

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 6 januari 2025 18:13]

slijkie @fenrirs6 januari 2025 18:25
Die discussie heeft men altijd weer.

“Waar heeft men 1 GB opslag voor nodig?”

“Waar heeft men 10 mbit/s ADSL voor nodig?”

“Waar heeft men een auto voor nodig?”

Is een zinloze discussie. Dat wij die bandbreedte of X hz nu niet persè nodig hebben, kan dit morgen voor een bepaalde toepassing wel het geval zijn.

Echt op talloze nieuwsitems in de afgelopen 20 jaar heb je keer op keer die opmerking. Men leert het schijnbaar niet.
peeceej @slijkie6 januari 2025 18:42
Het is niet standaard onzin om dit te roepen. Je mag als consument ook kritisch zijn, en afvragen wat de update /upgrade toevoegt t.o.v. het extra bedrag. Soms verdwijnt het bestaande product en moet je verplicht over, ook als dat voor jou persoonlijk niets toevoegt.
Ventieldopje @peeceej6 januari 2025 19:32
Kritisch zijn wil niet zeggen dat je simpelweg een dooddoener kan droppen als "waarom is dit nodig" en het daarbij laten.
roelst1 @peeceej6 januari 2025 19:34
Je mist wel een kritiek verschil: Het is een standaard, geen product. Het staat fabrikanten vrij om HDMI1.0 kabels te blijven produceren voor bodemprijzen, maar de nieuwe standaard opent wel de weg voor verdere innovatie van beeldmedia.
Thonz @slijkie6 januari 2025 18:32
Het is simpelweg makkelijk/lekker lui om te roepen dat iets niet werkt.
Ablaze @slijkie6 januari 2025 19:33
Maar dat mag alleen voor video zo gerelativeerd worden .
Als je het hebt over audio, dan is de discussie ineens van een heel andere toon.
Keypunchie @Ablaze6 januari 2025 19:47
+1 voor de woordspeling :-)
Cid Highwind @slijkie6 januari 2025 23:02
Aan de andere kant is het wel een beetje appels met peren. Meer Hz, wanneer je dit als enige factor er uit pakt, is wel een geval diminishing returns. Zowel omdat je het zelf op een gegeven moment niet meer waarneemt, maar ook omdat GPU’s en CPU’s meer en meer moeite zullen hebben dit überhaupt te kunnen leveren.

480 Hz is een beetje als de 4K UHD blu-ray. Leuk voor de liefhebber maar de massa zal het links laten liggen want te duur, te onpraktisch, te onmerkbaar, of een combinatie hiervan is.

Dat gezegd hebbende, extra bandbreedte zal voorlopig nog wel nodig zijn. HDMI 2.1 is voor velen nu wellicht goed genoeg, maar met resoluties hoger dan 4K UHD wordt het te krap om niet op 60Hz of compressie terug naar de moeten vallen. Daar heb je volledig gelijk in.
bruinebeer @fenrirs6 januari 2025 18:28
Toch altijd iemand die zulke vragen stelt 😂.
Er zijn ook andere resoluties dan 4k… neem nu 5k2k, 8k2k, ooit was 1080p 120hz ook overbodig…

Het is altijd beter om wat marge over te houden en naar de toekomst te kijken..

500hz+ gaming monitoren bestaan op lagere resoluties al en die snelheid heeft zeker nut.

Voor mij is een 5k 27” 240hz monitor de droom, maar die bestaat natuurlijk niet, als die zou bestaan zou het zo een kabel nodig hebben.
divvid @bruinebeer6 januari 2025 19:52
ergens heeft hij wel een punt. In de jaren 80 was iedereen gek van HiFi en klonken zelfs de mid range stereo's bakken beter dan wat je nu bij de mediamarkt kan kopen (ik heb het expres niet over de high-end winkels)

In die tussentijd is de focus meer op praktisch komen te liggen. "Werkt het op mijn TV in de woonkamer én slaapkamer én de sauna én.....", of ... kan ik mijn filmpje bekijken via mijn streamingsdienst? (met inherent slechte kwaliteit, ook al zit er een 4k 'stikkertje' op)

De mensen die dit echt nodig hebben zijn steeds dunner gezaaid. Zelfde zie je met camera's. 60 MP klinkt tof, maar niet te betalen en vreet schijfruimte. Voor de meesten is 24 MP dus genoeg (kijk naar de populariteit van de R6 en de Z6)

Zo ook met diverse "standaarden", die vanalles beloven, maar vervolgens dichtgooien voor ontwikkelaars
emeralda @divvid6 januari 2025 22:43
Een heleboel duurdere TVs adverteren met hun "gaming" mode of het aansluiten van de PC.
Wolfos @fenrirs6 januari 2025 18:55
En waar is 480hz voor nodig? 120hz kan ik nog begrijpen, maar 99% van de mensen ziet het verschil niet
120Hz = 8.8ms. 480Hz = 2ms.

Mijn reactietijd is 150ms. Met een 480Hz monitor zijn mijn reacties dus consistent 4,5% sneller dan met een 120Hz monitor. Bij competitief gamen geeft dat een voordeel.
bruinebeer @Wolfos6 januari 2025 20:11
Klopt.

Ik geloof ook dat er verschil is tussen wat we denken dat we waarnemen en in welke mate we reageren op snelle bewegingen.

Daarmee bedoel ik, als ge gewoon kijkt zal het lijken alsof 240 en 480 hetzelfde zijn.
Maar eens je met een muis een object begint te volgen merk je duidelijk dat het bij 480 accurater en met meer vertrouwen gaat, zeker eens het wat aanpassingstijd gehad hebt/
bantoo @fenrirs6 januari 2025 18:18
Mensen die hun kabels bij de action halen zien het verschil ook niet tussen 24 en 60.
Laten we wel wezen er is een bepaald punt waar de klant z'n eigen verantwoordelijkheid moet nemen.
Jumpman @bantoo6 januari 2025 18:29
Het maakt in principe niet uit HDMI met een bepaalde specificatie (lengte en snelheid) op deze bandbreedte werkt wel of werkt niet, het is geen analoge kabel, waar de kwaliteit van de kabel extreem belangrijk is.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 6 januari 2025 21:02]

Caayn @Jumpman6 januari 2025 18:38
Dat wordt al zolang geroepen als dat HDMI bestaat. Maar dat is simpelweg niet waar. Zodra je ook maar iets van afstand overbrugt (pakweg >3 meter) en aan de bovenkant van de spec zit kom je daar snel genoeg achter.

Vaak genoeg gehad bij een opstelling dat de gebruikte HDMI kabel zorgde voor artifacts.
Sissors
@Caayn6 januari 2025 18:48
Nou ja, dat dus. Of het werkt, of het werkt niet. En ja ik weet dat er een klein gebied is waarin het wel werkt, maar je spikkels op het scherm krijgt. Dus dan is het eigenlijk ook snel genoeg duidelijk dat het niet werkt.

Dus jullie zijn het gewoon met elkaar eens: Of het werkt, of je hebt artifacts die al snel erg duidelijk zijn. Of hij doet gewoon niks. Maar afhankelijk van het type kabel wat de Action heeft liggen, heb je goede kans dat die het gewoon op 4k 60Hz doet.
Vlizzjeffrey @fenrirs6 januari 2025 18:22
Het mooie eraan is als je het zelf niet nodig hebt niemand je verplicht het te kopen, scheelt je weer een bak geld ook. Voor bepaalde doelgroepen is het zeker wel ''nodig'' ( competitive game scene bijvoorbeeld)
GoT.Typhoon @fenrirs6 januari 2025 18:36
Type jij ook van vanaf een PC met een paar kilobyte aan RAM?
fenrirs @GoT.Typhoon6 januari 2025 21:44
Ik type dit op een Commodore 64 ;)
GoT.Typhoon @fenrirs6 januari 2025 21:45
Is eigenlijk al te modern, is helemaal niet nodig.
fenrirs @GoT.Typhoon6 januari 2025 23:21
Ik heb nog een zx spectrum met wel 16kb liggen
GoT.Typhoon @fenrirs6 januari 2025 23:23
Lijkt mij inderdaad een beter idee!
Keypunchie @fenrirs6 januari 2025 19:46
[verkeerd, mag delete]
DarkWoesel 6 januari 2025 18:03
HDMI haalt Displaypoort in?!??!
derikkert @DarkWoesel6 januari 2025 18:14
Heeft het al voordat DP2.0/2.1 werd aangekondigd. HDMI is wel even de koning op moment qua bandbreedte, want DP2.1 devices zijn er in veel mindere mate. Pas rond deze tijd komt het pas op stoom.
Mars Warrior 6 januari 2025 18:19
Op die verpakking staat nergens HDMI 2.2 aangegeven.

Het verband tussen die 2.2 versie en Ultra96 moet de consument weer gaan snappen op de één of andere manier zeker?
roelst1 @Mars Warrior6 januari 2025 19:31
Ik vind "Ultra96" véél duidelijker dan "HDMI X.X". Het geeft precies de doorvoersnelheid aan en hoger is beter. Wat het verschil is tussen HDMI 2.0 en HDMI 2.1 is voor de consument volstrekt onduidelijk, maar het verschil tussen HDMI Ultra96 en Ultra97 is super makkelijk uit te leggen. Alleen deze overgangsperiode is even irritant en zolang HDMI nu deze naamgeving vasthoudt is wmb een vooruitgang.
keranoz @roelst16 januari 2025 19:36
Zolang ze het maar vasthouden ja. Overal staat nu bijv. HDMI 2.1 en nu zit je met dit "Ultra96". Zegt me totaal niet of het compatibel is met 2.1 of 2.2. HDMI heeft zo'n bak aan legacy dat het jaaaaaren zal duren voordat over overal de bandbreedte in gbps op staat in plaats van de ondersteunde HDMI versie.
Magnifix @roelst16 januari 2025 19:39
Dat komt omdat het a) jou interesseert en b) jou iets zegt.

Jan met de pet - die hier geen bal aan heeft - kan hier helemaal niks mee. Want hoeveel ultra is HDMI 1.2? Dat ondersteunt namelijk het apparaat dat hij thuis heeft staan.

Je moet gewoon niet tijdens het spel de regels veranderen. En dat doen ze hier wel.
SEtechnology @roelst16 januari 2025 19:42
Waarom dan niet gewoon hdmi 3..? voor consumeert veel een eenvoudiger.. net als wifi 5 of 6. Zeker als de ontwikkel trand 5 jaar is, er over 2 jaar pas fatsoenlijke chips zijn, over 3 jaar eerste tv's zijn etc.
superduper1969 6 januari 2025 19:14
Eindelijk een duidelijk normering op de verpakking! > Ultra96
Worden de andere kabels nu eindelijk eens gelabeld naar:
Super48
ReallyGood18
Good10.2
Basic4.95
Wel gelijk de HDMI Cable Certification app gebruiken om te controleren om te zien of de kabel van de Action wel een "Echte" is.
kevz 6 januari 2025 19:33
Nog kortgeleden gedoe gehad met een HDMI 2.1 kabel. Dacht de juiste gekocht te hebben (heb 5 meter nodig, blijkbaar werkt HDMI officieel niet boven de 3 meter) maar 4k120hz werkte niet, 100hz met stotteren, 10bit was ook nog een schep er boven op. Dan maar gaan onderzoeken wat daar de bedoeling van is. Je moet echt heel goed je ogen open houden voor officiële HDMI certificatie met de correcte benaming en QR code op de verpakking, en als je 5m of langer wil ook nog eens kijken of ze optisch zijn of niet. Uiteindelijk wel een prima kabel kunnen vinden, maar dan betaal je uiteindelijk voor 2 of 3 kabels waarvan er maar 1x 4k120hz fatsoenlijk doet op 5 meter...

edit; Dit linkje hieronder laat goed zien waar je op moet letten om de juiste kabels te vinden. En die hoeven ook echt niet duur te zijn hoor. Tussen de 20-30 euro is prima, maar val niet voor die 200 euro voor een HDMI kabel onzin.

https://cie-group.com/how...-and-blogs/hdmi-standards

edit2; De foto in dit tweakers artikel is bijna hetzelfde als op deze hulpsite overigens haha.

[Reactie gewijzigd door kevz op 6 januari 2025 20:58]

MissMe NL @kevz6 januari 2025 19:56
Heb je een goed merk voor mij? Ik heb dit probleem dus nu ook. Wist dat eerlijk gezegd niet van de lengte. Nu verklaart het dat mijn gamepc problemen geeft op 4k120hz.
kevz @MissMe NL6 januari 2025 20:50
Ik had uiteindelijk op Amazon een paar kabels besteld, en de volgende werkte voor mij:

Sniokco 10K 8K HDMI 2.1 Kabel 5M Gecertificeerde 48Gbps Ultra Hoge Snelheid HDMI® Kabel 0.01ms 4K 240Hz 165Hz 120Hz 8K 60Hz eARC Netflix HDCP 2.3 2.2 DTS:X HDR10+ TV Monitor Projector Roku PS5 X-box

Dit is ook een reden waarom het zo moeilijk is iets te vinden wat werkt, die muur aan text dat allemaal op elkaar lijkt :+ Maar deze zit bij mij ook tussen PC en TV en werkt wel prima op 4k120hz, met VRR aan een alle toeters en bellen die je verwacht van HDMI 2.1.
madcow22 @kevz6 januari 2025 19:56
Zelf kabels waar de juiste dingen wordt aangegeven werken nauwelijks goed. Heb een 1440p 360hz scherm maar een 3 meter kabel nodig heb hdmi en display port gekocht maar heb nog vaak genoeg als ik 360hz heb aan staan dat scherm random opeens uit gaat of begint the knipperen door signal loss.

Zelfde met tv die verder staat al dan 4k 120hz via een active kabel sommige dagen nergens last van andere dagen denk net hoe de wind staat constant storingen er mee.

[Reactie gewijzigd door madcow22 op 6 januari 2025 19:57]


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