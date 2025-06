HDMI Forum brengt HDMI 2.2-specificatie uit die 16k bij 60Hz ondersteunt

Het HDMI Forum heeft de HDMI 2.2-specificatie uitgebracht. Dit betekent dat fabrikanten HDMI 2.2-producten kunnen uitbrengen. Deze versie krijgt een verhoogde bandbreedte van 96Gbit/s, twee keer zoveel als de huidige 2.1-versie.

Het Forum kondigde de 2.2-versie bij de CES begin dit jaar aan. Voor zover bekend is de definitieve specificatie niet veranderd. Nu het Forum de specificatie heeft gepubliceerd, kunnen hardwarefabrikanten producten uitbrengen die HDMI 2.2 ondersteunen. De specificatieorganisatie zei in januari te verwachten dat de eerste 2.2-kabels in het derde of vierde kwartaal zouden verschijnen en dat de eerste 2.2-apparaten eind dit jaar of begin volgend jaar uitkomen. Het Forum geeft bij het uitbrengen van de specificatie hier geen nieuwe informatie over.

Een infographic over het

Latency Indication Protocol

De 2.2-specificatie kan dankzij de verhoogde bandbreedte bijvoorbeeld 4k-beelden met maximaal 480Hz sturen, of 16k bij 30Hz. Hierbij wordt compressie en chroma subsampling gebruikt. Zonder deze technieken ondersteunt 2.2 maximaal 8k bij 60Hz. Bij 2.1 is maximaal 4k met 120Hz mogelijk. De 2.2-versie krijgt ook een Latency Indication Protocol dat de audiosynchronisatie bij receivers of soundbars moet verbeteren.

De fysieke HDMI-poort is niet gewijzigd en fabrikanten hoeven ook niet alle 2.2-functies te ondersteunen om een poort een 'HDMI 2.2'-poort te kunnen noemen. Een 2.2-poort ondersteunt dus niet per se de 96Gbit/s-bandbreedte.

Dit geldt ook voor de Ultra96-naamgeving die hoort bij 2.2-producten en -kabels. Ultra96 mag gebruikt worden als een kabel of product (een deel van) de 2.2-specificatie ondersteunt, tot 96Gbit/s. Een product dat 'slechts' 64Gbit/s of 80Gbit/s aankan, mag ook een Ultra96-product genoemd worden. Ultra96 geeft dus aan dat een kabel een minimale bandbreedte van 64Gbit/s heeft. Kabels met een bandbreedte van maximaal 48Gbit/s, ofwel de huidige 2.1-standaard, blijven de huidige Ultra High Speed HDMI Cable-naamgeving gebruiken.