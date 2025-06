RuneScape wil zijn 'schadelijke' aanpak met microtransacties veranderen

RuneScape zegt de huidige aanpak voor microtransacties te gaan veranderen. De huidige aanpak is volgens de ontwikkelaar 'schadelijk' voor het spel en reden voor spelers om te vertrekken. Daarom gaat ontwikkelaar Jagex de komende maanden experimenten uitvoeren.

"Onze microtransactieaanpak schaadt RuneScape en het is tijd dat we actie ondernemen", zegt Jagex-ceo Mod North. Jagex wil daarom met drie experimenten uitzoeken wat de effecten zijn van bepaalde veranderingen. Zo gaat de ontwikkelaar vanaf juli tijdelijk Treasure Hunter uitschakelen. Dit is een dagelijks systeem waarbij spelers willekeurige prijzen kunnen vrijspelen, zoals voorwerpen en XP. Spelers krijgen dagelijks een klein aantal sleutels om prijzen vrij te spelen en kunnen nieuwe sleutels aanschaffen met echt geld.

Als Treasure Hunter is uitgeschakeld, kunnen spelers Stars en Knowledge Bombs direct aanschaffen. Hierachter zit dan dus geen lootboxmodel meer. Tijdens het Double XP-evenement in de herfst wil Jagex ook microtransactievoorwerpen als Protean, Dummies en Lamps uitschakelen. Spelers krijgen met deze items XP, wat tijdens een Double XP-evenement dus extra betaalde XP oplevert.

Het derde experiment is om tijdelijk cosmetische items direct te kunnen kopen, eveneens zonder lootboxelement. Het laatste experiment betreft Cosmetic-Free Worlds, die naar verwachting uiterlijk augustus uitgebracht worden.

Deze experimenten moeten voor drie maanden lopen. Daarna wil Jagex evalueren wat het bedrijf heeft geleerd en wat de volgende stappen worden. De ontwikkelaar sluit extra experimenten niet uit en belooft openlijk te communiceren over wanneer de experimenten starten en eindigen en wat er is geleerd.

Het bedrijf zegt dat ruim 40 procent van de spelers aangeeft dat de huidige vorm van microtransacties afbreuk doet aan de game-ervaring. Ruim 60 procent van de ex-spelers zegt mogelijk terug te keren als aan XP gerelateerde microtransacties worden aangepast. Jagex wil de microtransacties daarom aanpassen en zegt als 'ultieme ambitie' te hebben de monetisation van het hele spel aan te passen.