Jagex voegt pvp-modus Soul Wars toe aan Old School RuneScape

Ontwikkelaar Jagex heeft de pvp-modus Soul Wars toegevoegd aan Old School RuneScape. Deze minigame zit sinds 2009 in de reguliere RuneScape en laat maximaal honderdtwintig spelers tegen elkaar spelen. Doel van het spel is om de Avatar van de tegenpartij om te leggen.

In Soul Wars strijden twee teams van tien tot zestig personen tegen elkaar. Ieder team heeft volgens Jagex een eigen basis met een Avatar, Graveyard en Supply Area. De Graveyard is de zone waar de spelers na het sterven spawnen. In de Supply Area kunnen spelers healthitems, barricades en potions oppakken. Het belangrijkste is echter de Avatar, een groot wezen met lage Defence-punten en veel hitpoints. Spelers moeten de Avatar van het vijandige team zien om te leggen. Bij het doden respawnt de Avatar.

Een ronde duurt een kwartier, maar is eerder voorbij als een van de Avatars meer dan vijf keer is gedood. Spelers kunnen met de modus overwinningspunten verdienen die ingeruild kunnen worden voor beloningen. Ook kunnen spelers hun Combat Skills verbeteren en raken ze bij het sterven tijdens de minigame geen items kwijt. Om aan Soul Wars mee te kunnen doen, dienen spelers minimaal level 500 te hebben en een combatlevel van 40 of hoger te hebben. Ook moeten ze in de juiste servers, W320 en W350, ingelogd zijn.

De minigame was volgens Jagex een veelgevraagde spelmodus vanuit de spelers. Van ruim 50.000 ondervraagde spelers zou 83 procent voor opname van de gamemodus hebben gestemd. De ontwikkelaar hint in de toekomst meer RuneScape-onderdelen naar Old School RuneScape te brengen.