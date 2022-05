Amerikaanse investeringsmaatschappij neemt RuneScape-ontwikkelaar Jagex over

De Amerikaanse investeringsmaatschappij The Carlyle Group neemt RuneScape-ontwikkelaar en -uitgever Jagex over. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Jagex was in handen van een andere investeringsmaatschappij.

Volgens Jagex zorgt de overname voor extra investeringen en gaat dat geld naar meer r&d en extra inhoud voor de RuneScape-franchise. Ook zegt Jagex nieuwe titels uit te brengen om zijn portfolio te verbreden en zo meer spelers aan te kunnen spreken. Volgens de ceo van Jagex wil The Carlyle Group de 'meerjarige groeistrategie' van Jagex versnellen.

RuneScape is de belangrijkste titel van Jagex. De franchise bestaat twintig jaar. In 2001 kwam de gratis mmorpg voor het eerst uit als een browsergame. In 2016 volgde een standaloneversie en in 2018 werd Old School RuneScape uitgebracht voor Android en iOS. Er zijn driehonderd miljoen RuneScape-accounts en de game heeft tot nu toe ruim een miljard dollar opgebracht.

Jagex is een Britse studio met zijn hoofdkantoor in Cambridge. Er werken ruim 450 mensen bij het bedrijf. In de afgelopen decennia is het bedrijf in handen van verschillende investeringsmaatschappijen geweest. The Carlyle Group neemt de studio over van Macarthur Fortune Holding.