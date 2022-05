Cyberpunk 2077-patch bevat nieuwe bug waardoor missie niet start

Cyberpunk 2077-spelers melden dat patch 1.1 een nieuwe bug introduceert, waardoor een bepaalde missie niet van start gaat. CD Projekt RED zegt het probleem te onderzoeken en geeft tips voor een work-around. Daarvoor is wel een oudere savegame nodig.

In versie 1.1 van Cyberpunk 2077 hebben spelers problemen met de missie Down on the Street. Die missie hoort te beginnen met een holocall van Takemura, maar verschillende spelers melden dat het personage wel in beeld verschijnt, maar dat er vervolgens niets gebeurt. Op Reddit is daarvan een voorbeeld te zien.

Door de fout gaat de missie niet van start en kunnen spelers niet verder met de verhaallijn. CD Projekt RED meldt op een supportpagina dat het probleem wordt onderzocht en geeft daar een mogelijke oplossing. Die work-around werkt alleen als spelers een eerdere savegame beschikbaar hebben en mogelijk verliezen spelers dus progressie, als ze verder terug moeten gaan.

Verder werkt CD Projekt RED aan een hotfix die de fout moet oplossen. Wanneer die uitkomt, is nog niet bekend. De Poolse ontwikkelaar bracht eind vorige week patch 1.1 uit voor Cyberpunk 2077. Dat is de eerste van twee grote patches, die veel problemen moeten verhelpen. Eerder bracht de ontwikkelaar al diverse kleinere updates uit. Patch 1.2 moet in de komende weken verschijnen.

Terugkijken: review van Cyberpunk 2077