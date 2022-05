CD Projekt RED brengt patch 1.1 met bugfixes uit voor Cyberpunk 2077

CD Projekt RED heeft de eerste Cyberpunk 2077-patch van zijn 2021-roadmap uitgebracht. Patch 1.1 is volgens de ontwikkelaar gericht op bugfixes en stabiliteitsverbeteringen. De update legt daarnaast 'de basis voor toekomstige patches'.

Patch 1.1 is inmiddels beschikbaar voor alle platforms waarop de game is verschenen, zo schrijft CD Projekt RED op zijn website. De update optimaliseert onder andere het geheugenverbruik van de verschillende versies, wat de stabiliteit van de game moet verbeteren. Ook worden verschillende crashes en bugs opgelost, zo blijkt uit de patchnotes. De PS4 Pro en PS5 moeten beter presteren wanneer er veel npc's in beeld zijn en de ontwikkelaar stelt dat meerdere crashes op de reguliere PS4 zijn opgelost. De verschillende Xbox One-consoles krijgen verdere geheugenoptimalisaties in de nieuwe update.

CD Projekt RED komt ook terug op een probleem met savebestanden. De game kampte met een probleem waardoor savebestanden onnodig groot werden wanneer gebruikers veel gebruikmaakten van het crafting-systeem. Daarbovenop werden bestanden die groter dan 8MB waren permanent onbruikbaar. De studio verhoogde de maximale grootte van save files al in hotfix 1.06 om dat te voorkomen. In patch 1.1 worden verdere optimalisaties doorgevoerd, waardoor savebestanden minder groot worden. De bestandsgroottes van bestaande save files worden met patch 1.1 ook verkleind, maar bestanden die voor hotfix 1.06 gecorrumpeerd zijn geraakt, blijven verloren.

Ontwikkelaar CD Projekt RED komt in de komende weken met patch 1.2 en later volgen gratis dlc's en next-genupdates

De komst van patch 1.1 werd eerder al aangekondigd. De ontwikkelaar introduceerde vorige week een nieuwe roadmap, waarin het meldde dat er in de komende weken twee updates uitkomen. Patch 1.1 is daar een van, waarbij de ontwikkelaar al meldde dat deze update voornamelijk gericht zou zijn op het oplossen van bugs en het verbeteren van de stabiliteit. In 'de weken daarna' volgt patch 1.2, die volgens de studio groter is en meer significante veranderingen meebrengt. In de tweede helft van 2021 volgt een next-genupdate voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S.

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december 2020 en werd vervolgens bekritiseerd vanwege de bugs en technische problemen die in het spel zitten. De game kampt op alle platforms met bugs, maar op de reguliere PS4 en Xbox One zijn de problemen het grootst. CD Projekt RED is inmiddels door investeerders aangeklaagd vanwege vermeende misleiding omtrent Cyberpunk 2077 en ook de Poolse marktwaakhond onderzoekt de situatie. De ontwikkelaar zou niet eerlijk zijn geweest over de staat van de PS4- en Xbox One-versies van het rollenspel.