Cyberpunk 2077 is wellicht de meest 'gehypete' game van 2020. Dat komt mede door de ontwikkelaar van het spel, CD Projekt RED. Deze studio is onder meer verantwoordelijk voor The Witcher-reeks, waarmee een grote stempel werd gedrukt op moderne openworldgames. In de nieuwste creatie van de Poolse ontwikkelaar zijn de ambities nog groter, met de implementatie van raytracing voor verschillende effecten en een versie voor de nieuwe generatie consoles.

We bespraken Cyberpunk 2077 inhoudelijk al in onze review, in dit artikel gaan we in op de prestaties van de pc-versies. Daarvoor zijn we aan de slag gegaan met een uitgebreide selectie processors en videokaarten.

Zelfde engine, nieuwe versie

Voor Cyberpunk 2077 maakt CD Projekt RED opnieuw gebruik van zijn zelf ontwikkelde engine, REDengine. Met deze game ziet de vierde iteratie van de engine het levenslicht en is dus ondersteuning voor raytracing ingebouwd. Hoewel zowel AMD als Nvidia videokaarten met hardwarematige support voor raytracing in zijn portfolio heeft, werken deze features momenteel enkel op de GeForce RTX-serie. Voor de nieuwe Radeons op basis van de RDNA 2-architectuur moet op een later moment ondersteuning worden toegevoegd in de game. Dat moet dan door middel van een patch, waarvan nog onduidelijk is wanneer deze precies zal verschijnen.

De pc-versie van Cyberpunk 2077 is exclusief in DirectX 12 te gebruiken, toch ondersteunt het spel naast Windows 10 ook Windows 7. Met dit oudere besturingssysteem zullen echter lang niet alle grafische features van de game beschikbaar zijn.

Testmethode

Onze benchmark voor Cyberpunk bestaat uit een 'handmatig gelopen' ronde over Corporate Plaza in de nacht. We hebben de benchmark uitgevoerd met een selectie aan courante processors en videokaarten. Bij de processortests installeerden we steeds een Nvidia GeForce RTX 3090 als videokaart; bij de gpu-tests kozen we een AMD Ryzen 9 5900X, overgeklokt naar 4,5GHz all-core als processor.

De gebruikte drivers zijn GeForce 460.79 voor Nvidia-videokaarten en Radeon Software 20.12.1 voor AMD-kaarten. De geteste gameversie van Cyberpunk 2077 betreft 1.04, die op maandag 14 december verscheen. Sinds we zijn begonnen met testen, is er voor het spel alweer een nieuwe patch uitgekomen, versie 1.05. Hierin zijn optimalisaties voor Ryzen-processors doorgevoerd. Met deze patch hebben we enkele aanvullende cpu-tests gedaan, die op de betreffende pagina zijn toegelicht. We hebben alle tests uitgevoerd op drie resoluties - full hd (1080p), wqhd (1440p) en 4k (2160p) - en twee verschillende instellingenpresets: Medium en Ultra.

Video benchmark