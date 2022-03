'Cyberpunk 2077-patch is uitgesteld doordat medewerkers niet op hun vpn kunnen'

Onlangs meldde CD Projekt Red dat de tweede grote patch voor Cyberpunk 2077 wordt uitgesteld tot de tweede helft van maart en volgens Bloomberg heeft dit mede te maken met het feit dat medewerkers niet op het vpn van de ontwikkelaar kunnen inloggen.

De anonieme bronnen waar Bloomberg zich op baseert, zeggen bekend te zijn met de materie en melden dat de meerderheid van de medewerkers geen toegang heeft tot hun workstations. Dat zou samenhangen met de eerdere weigering van CD Projekt Red om losgeld te betalen, nadat er eerder sprake was van een cyberaanval. Als gevolg hiervan kunnen medewerkers niet inloggen op het vpn van het bedrijf, waardoor ze de benodigde tools en systemen niet kunnen gebruiken. Er zijn volgens Bloomberg weliswaar medewerkers van de Poolse ontwikkelaar die ter plekke op het kantoor in Warschau werken, maar de meerderheid werkt vanuit huis als gevolg van de coronapandemie.

Bij de hack kregen de aanvallers toegang tot interne netwerken van CD Projekt RED en werden servers van het bedrijf besmet met ransomware. Ook kregen ze de broncodes van games als Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 in handen. Deze zouden inmiddels zijn verhandeld. De anonieme bronnen melden nu dat de aanvallers wellicht ook toegang hebben gehad tot persoonlijke informatie, zoals paspoortdetails en Poolse indentificatienummers. Dat zou ertoe geleid hebben dat het bedrijf zijn medewerkers heeft gevraagd hun accounts op te schorten en hun computers naar de it-afdeling te sturen, zodat de apparaten gescand kunnen worden op malware.

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december en kreeg meteen flinke kritiek vanwege de vele bugs en prestatieproblemen die in het spel zaten. Deze problemen spelen op alle platforms, al waren de meeste issues te vinden bij de PS4 en de Xbox One. Om de problemen te verminderen of weg te werken, bracht CD Projekt Red vorige maand al patch 1.1 uit, die voornamelijk bestond uit bugfixes en stabiliteitsverbeteringen. De volgende patch had in de weken daarna moeten uitkomen, maar deze patch 1.2 is onlangs uitgesteld tot de tweede helft van maart.