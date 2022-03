CD Projekt: interne bedrijfsdata buitgemaakt bij hack wordt nu online gedeeld

CD Projekt denkt dat er nu interne bedrijfsdata wordt verspreid die bij de ransomwareaanval in februari is buitgemaakt. Het bedrijf kan niet bevestigen om wat voor data het gaat en of deze data is aangepast. Mogelijk gaat het om werknemersgegevens en gamedata.

De uitgever schrijft op donderdag meer informatie te hebben gekregen over de aanval. Op basis van deze informatie zegt CD Projekt 'redenen te hebben om te geloven' dat de interne data nu wordt gedeeld. Het is niet duidelijk of het bedrijf de gedeelde data zelf heeft ingezien. Het lijkt erop dat dit niet het geval is; CD Projekt zegt 'de precieze inhoud niet te kunnen bevestigen'. De uitgever kan daarmee ook niet bevestigen dat de data authentiek is en niet is aangepast. Het bedrijf stelt dat het mogelijk gaat om gegevens van huidige en voormalige werknemers en gamedata.

CD Projekt zegt samen te werken met cyberexperts en politiediensten, waaronder de Poolse nationale politie. Ook Interpol en Europol zijn gecontacteerd. De Poolse Data Protection Office is eveneens geüpdatet over de nieuwe informatie.

Sinds de aanval zegt het bedrijf meerdere stappen te hebben ondernomen om een volgende aanval te voorkomen. Zo is onder meer de kern IT-infrastructuur opnieuw ontworpen, zijn er nieuwe firewalls met verbeterde anti-malwarebescherming geïmplementeerd en is het aantal privileged accounts beperkt.

Afgelopen weekend werd bekend dat de broncode van onder meer Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 mogelijk online zijn verschenen. Deze code is versleuteld; de criminelen vragen 10.000 dollar voor de decryptiesleutels. CD Projekt verwachtte in februari, toen de hack bekend werd, al dat de data gepubliceerd zou worden.