Panasonic komt met nieuwe versie UB9000-uhd-blu-rayspeler met nieuwe dac

Panasonic brengt op korte termijn een nieuwe versie van de UB9000-uhd-blu-rayspeler uit. Deze nieuwe versie is vrijwel geheel identiek aan het bestaande topmodel, op een nieuwe dac na. Dat was nodig, omdat de productiefaciliteit van de eerdere dac werd verwoest door een brand.

Panasonic heeft de nieuwe versie nog niet officieel aangekondigd, maar het bedrijf liet eerder al aan FlatpaneldHD weten dat de nieuwe versie met een nieuwe geluidsprocessor in mei zou komen. Robert Zohn, een bekende in de retailwereld op het vlak van elektronica, zegt dat Panasonic hem alvast de eerste in massa geproduceerde UB9000P1K heeft toegestuurd. Dat is de typeaanduiding van de nieuwe versie. Zohn zegt dat deze nieuwe versie tegen het einde van augustus in de verkoop zal gaan.

De enige 'upgrade' is dus de tweekanaals-dac. Eerder werd die geleverd door AKM, maar dat gebeurt nu door ESS. Dat hangt samen met een brand in een Japanse audiochipfabriek van AKM in oktober vorig jaar. De specificaties van deze nieuwe versie van de uhd-blu-rayspeler zullen niet afwijken van de bestaande versie. Deze DP-UB9004 is sinds november 2018 op de markt en de prijs zit doorgaans niet ver onder de 1000 euro. Het is het topmodel van Panasonic, waarbij onder meer Dolby Vision en HDR10+ worden ondersteund.

Afbeeldingen van de eerste versie van de UB9004