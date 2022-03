Battleroyale-modus van Fallout 76 gaat per september offline

Bethesda gaat de battleroyale-modus van Fallout 76 verwijderen. Dat gaat middels een update die in september uit moet komen. Volgens de ontwikkelaar werd de Nuclear Winter-modus steeds minder vaak gespeeld.

Het 'gros' van de spelers heeft sinds de uitgave van Nuclear Winter een voorkeur laten zien om andere onderdelen van het spel te spelen, schrijft Bethesda. Daardoor is het moeilijker geworden om de lobbies van Nuclear Winter te vullen, zonder dat dit ten koste gaat van de wachttijden. Daarnaast vonden de ontwikkelaars het moeilijk om waardevolle updates voor de modus uit te brengen, terwijl het ook voor de Adventure Mode nieuwe content maakt.

Bethesda heeft daarom besloten om te stoppen met Nuclear Winter. Daarvoor werkt de ontwikkelaar nu aan een update, die in september moet verschijnen. Bethesda benadrukt dat het een moeilijke keuze was en dat het werkt aan extra pvp-modi. Later dit jaar wil het daar meer informatie over geven.

Alle spelers die ooit aan Nuclear Winter hebben meegedaan, krijgen daarnaast 'compensatie'. Als Nuclear Winter offline gaat, krijgen alle spelers die aan de modus hebben meegedaan Perk Coins. Spelers krijgen zes coins per Overseer Rank, tot een maximum van 600 coins. Ook krijgen ze een coin per behaalde Overseer Ticket, tot 200 coins.

Alle spelers die minimaal één Nuclear Winter-spel hebben afgerond, krijgen tevens een Pennant met Nuclear Winter-thema voor hun C.A.M.P.-basis. Met Perk Coins kunnen spelers Legendary Perks upgraden in de Adventure Mode. Bethesda brengt tot slot veel beloningen uit Nuclear Winter naar de rest van het spel, zodat deze door spelers nog gewonnen kunnen worden.

Nuclear Winter werd twee jaar geleden aangekondigd. In de modus strijden 52 spelers tegen elkaar terwijl een ring van vuur de spelwereld steeds kleiner maakt. De spelmodus is sinds de herfst van 2019 beschikbaar.